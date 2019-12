tin vắn trong nước

Quảng Ngãi: Chủ động không để khan hiếm thịt lợn dịp Tết

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết. Dự báo, dịp Tết năm nay, tại tỉnh Quảng Ngãi giảm khoảng 800 tấn lợn hơi so với năm ngoái. Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các ngành, địa phương chú trọng đảm bảo đủ cung ứng thịt lợn cho người tiêu dùng trong dịp Tết.

Ngay từ đầu tháng 12, tiểu thương các chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhập hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân dịp Tết. Tại các địa phương, từ đồng bằng đến miền núi, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi tổ chức 7 điểm bán hàng Việt với nhiều mặt hàng thiết yếu dịp Tết. Ngoài ra, hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp với hàng chục điểm bán lẻ, cửa hàng tiện lợi góp phần ổn định nguồn hàng và giá cả thị trường Tết năm nay. Dịp Tết, dự kiến sản lượng thịt lợn ở các trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi cung ứng ra thị trường gần 1.800 tấn, giảm so với năm ngoái khoảng 800 tấn lợn hơi.

Bình Thuận: Giá thanh long tăng gấp đôi so với đầu vụ chong đèn

Gần 2 tuần qua, giá thu mua thanh long - loại trái cây xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bình Thuận đã tăng gấp đôi so với thời điểm đầu vụ chong đèn.

Cụ thể, mức giá từ các vựa chuyên thu mua thanh long tại các huyện: Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình… trong vài ngày trở lại đây giao động ở mức 10-12 nghìn đồng/kg; Đối với những vườn có tỷ lệ trái lớn từ 90% trở lên được mua mức 13-14 nghìn đồng/kg. Mức giá này cao gấp đôi so với thời điểm đầu vụ chong đèn 2019 (cách đây khoảng 3 tháng).

Theo một số chủ vựa, sản lượng thanh long hiện tại không biến động nhiều so với đầu vụ chong đèn, tuy nhiên giá thu mua đang nhích lên, khả năng do thị trường Trung Quốc đang tiêu thụ tốt hơn loại trái cây này.

Bà Lê Thị Hồng, chủ một vựa thu mua thanh long tại xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam cho biết: “Các nhà vườn trồng thanh long tại Trung Quốc ít chong đèn trái vụ, vì thế, do thời tiết khá lạnh nên khó ra trái. Trong khi thời điểm cuối năm, nhu cầu tiêu thụ trái cây thường cao, nên có thể họ đang tăng cường nhập trái thanh long về nhiều hơn so với cách đây 2, 3 tháng. Vì vậy mà giá thanh long đang có xu hướng tăng trở lại”. Giá thanh long có chiều hướng tăng trở lại là tín hiệu vui cho người nông dân, khi những ngày cuối năm, lượng trái xuất bán dự kiến sẽ còn tăng nhiều do người trồng đón đầu vụ Tết Nguyên đán./.

