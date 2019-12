tin vắn trong nước

An Giang: Thí điểm xây dựng mô hình tái đàn lợn

Ngày 16-12, UBND tỉnh An Giang cho biết, đã phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm tái đàn lợn, thời gian thực hiện từ tháng 12-2019 đến tháng 4-2020 với tổng kinh phí thực hiện hơn một tỷ đồng, trong đó kinh phí đối ứng của người dân là 476 triệu đồng.

Theo đó, UBND tỉnh hỗ trợ từ 20 đến 40 hộ nuôi lợn thịt thực hiện nuôi tái đàn với số lượng 400 con lợn thịt; đồng thời hỗ trợ 100% chi phí mua vắc-xin, công tiêm phòng các bệnh; chi phí mua máy sục khí ô-dôn để sát trùng nước uống cho lợn; chi phí xét nghiệm mẫu thức ăn chăn nuôi và môi trường chăn nuôi trước khi đưa lợn vào nuôi và chi phí xét nghiệm mẫu máu, sau 30 ngày nuôi mới.

Đồng Nai: Lập lại an ninh trật tự

Tối 16-12 Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ra quân đợt cao điểm tiến công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tỉnh Đồng Nai kéo dài trong thời gian hai tháng từ ngày 16-12-2019 đến ngày 15-2-2020. Theo đó, các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ đồng loạt triển khai lực lượng, phương tiện nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội,… các đơn vị công an địa phương đấu tranh nhổ tận gốc các loại tội phạm trên địa bàn không để xảy ra tình hình an ninh trật tự phức tạp, bất ngờ.

Hòa Bình: Mực nước hồ chứa đang xuống mức thấp

Theo báo cáo của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, tính đến 15 giờ ngày 16-12, mực nước hồ chứa đang xuống ở mức 101,14m, thấp hơn gần 16m so với mực nước dâng bình thường (117m). Dung tích của hồ chứa thủy điện thiếu hụt so với dung tích tại mực nước dâng bình thường là 3 tỷ m3 và thấp hơn so cùng kỳ năm 2018 là 2,2 tỷ m3. Dự báo, thời gian tới, hồ Hòa Bình thiếu hụt thêm khoảng 300 triệu m3 nước cho nên việc cấp nguồn nước sinh hoạt cho Hà Nội cũng như phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2019-2020 cho khu vực hạ du sẽ khó khăn./.

