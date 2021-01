Khẩn trương rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Khẩn trương rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Sáng 29-1, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến với các huyện, thành phố để chỉ đạo khẩn trương rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tính đến 6h ngày 29-1, trên thế giới ghi nhận gần 102 triệu ca mắc, gần 2,2 triệu người tử vong và tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đã phát hiện biến thể mới của vi-rút SASR-CoV-2 có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại nước ta, tính đến 6h ngày 29-1, sau 55 ngày không có ca lây nhiễm mới, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút tại nhiều tỉnh, thành phố: Hải Dương (76 ca), Quảng Ninh (12 ca), Hải Phòng (01 ca), Bắc Ninh (01 ca), Hà Nội (01 ca). Đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. Tại tỉnh ta tính đến 17h00 ngày 28-1 đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; tất cả 15 trường hợp đã điều trị khỏi và xuất viện. Tại các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay đang cách ly, điều trị 4 người có nguy cơ cao với COVID-19 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1 ca, Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu 2 ca, Trung tâm Y tế thành phố Nam Định 1 ca), đều có kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại một số nơi với nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống kịp thời đáp ứng tình hình dịch. Yêu cầu các ngành chức năng triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, truy vết, khoanh vùng, cách ly thần tốc các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh mới phát hiện trên tinh thần kiên quyết giữ vững thành quả chống dịch, khoanh vùng, không để dịch lây lan ra cộng đồng, giữ cho cuộc sống của người dân trong trạng thái bình thường. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành khẩn trương rà soát, xác minh, lập danh sách và thực hiện cách ly, thực hiện xét nghiệm theo quy định tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, các trường hợp có liên quan với trường hợp tiếp xúc gần; rà soát điều chỉnh kế hoạch, phương án đáp ứng tình hình diễn biến dịch bệnh; chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực: cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư, sẵn sàng triển khai đáp ứng các tình huống theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ quan truyền thông, các địa phương tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân đã đến, đi qua tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương trong vòng 14 ngày qua, các địa điểm theo Thông báo khẩn số 28 ngày 28-1-2021 của Bộ Y tế thực hiện ngay khai báo y tế, tự cách ly và theo dõi sức khoẻ tại nhà 14 ngày, nếu xuất hiện các triệu chứng ho, sốt, khó thở đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn thực hiện các quy định phòng chống dịch. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai rà soát, xác minh, truy vết và tổ chức cách ly, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, các trường hợp có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 mới phát hiện tại Quảng Ninh, Hải Dương. Kết quả: có 5 trường hợp F1, trong đó 2 trường hợp không có mặt tại địa phương, 3 trường hợp đã được cách ly tập trung tại cơ sở y tế. Một số trường học đưa học sinh đi trải nghiệm tại Hải Dương và Quảng Ninh (không thuộc vùng có dịch), giáo viên và học sinh được hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy trình phân luồng, sàng lọc, tiếp nhận và yêu cầu khai báo y tế; tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế; sẵn sàng các điều kiện đảm bảo an toàn sinh học và tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các trường hợp có nguy cơ đảm bảo nhanh, chính xác, phát hiện sớm các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đảm bảo không để lây nhiễm ra cộng đồng; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, đảm bảo các tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống COVID-19 theo Quyết định 3088/QĐ-BYT và Phòng khám an toàn theo Quyết định số 4999/QĐ-BYT của Bộ Y tế.

Sau khi nghe các huyện, thành phố, các ngành báo cáo tình hình rà soát các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19 và có đi qua vùng dịch, kế hoạch công tác triển khai các biện pháp phòng dịch, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan nêu rõ: Thời gian qua, tỉnh ta đã triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, kiểm soát tốt tình hình. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biễn phức tạp, đặc biệt những ca bệnh mới phát hiện là biến thể mới của chủng vi-rút SASR-CoV-2 có tốc độ lây lan rất nhanh; đây cũng là thời điểm gần Tết Nguyên đán Tân Sửu nên hoạt động đi lại, giao thương giữa các địa phương tăng cao, đồng chí đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 và các chỉ đạo của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh. Sẵn sàng các kịch bản, phương án, cơ sở cách ly, điều trị và các nguồn lực đảm bảo đáp ứng các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Khẩn trương, tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh, tiến hành ngay việc cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát tình hình sức khỏe.

Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan y tế, quân đội, công an để tổ chức thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm và giám sát y tế. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, tại các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. UBND các huyện, thành phố cần kích hoạt ngay kịch bản phòng, chống dịch phù hợp với từng tình huống diễn biến dịch. Tăng cường hoạt động các tổ truy vết từ cấp huyện đến cấp thôn để rà soát, phát hiện, truy vết, khoanh vùng những người có tiếp xúc với F0, F1, F2 và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Các ngành, các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp tạm dừng các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Yêu cầu mọi người nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn.

Khẩn trương rà soát nhân lực, trang thiết bị, quy trình, công suất sử dụng tại các cơ sở cách ly tập trung, cách ly điều trị trên địa bàn, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khẩn trương siết chặt công tác sàng lọc, phân luồng; đánh giá đảm bảo an toàn theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn và Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống dịch COVID-19; kiểm soát chặt chẽ phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung, tăng cường các biện pháp bảo vệ đội ngũ cán bộ y tế; chỉ đạo tất cả các cơ sở y tế tư nhân, nhà thuốc, bệnh viện, phòng khám trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh. Các đơn vị y tế dự phòng khẩn trương truy vết, thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch không để bùng phát ra cộng đồng. Các ngành Y tế, Công an, Quân sự phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và Khách sạn Hồi An (Vụ Bản). Công an tỉnh tiếp tục phối hợp các bên liên quan quản lý chặt chẽ tất cả các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam, đặc biệt các trường hợp nhập cảnh trái phép, các trường hợp có nguy cơ với COVID-19 để áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp; xử lý nghiêm các vi phạm quy định về phòng chống dịch, các vụ việc đưa thông tin sai lệch, vụ việc gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ. Chỉ đạo, đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các nơi có nguy cơ cao; đảm bảo cơ sở y tế an toàn; Trường học an toàn; Nhà máy, xí nghiệp an toàn, trụ sở cơ quan an toàn; Cơ sở lưu trú, khách sạn an toàn; Siêu thị, chợ… Đặc biệt là tăng cường công tác truyền thông, cập nhật thông tin chính xác về tình hình dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch. Truyền thông yêu cầu mọi người dân thực hiện thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế); thực hiện nghiêm các biện pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông người, giữ khoảng cách nơi công cộng và cài đặt, sử dụng ứng dụng BlueZone; tạm dừng các chuyến tham quan, du lịch, thăm thân và những công việc không cần thiết khác đến tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương./.

