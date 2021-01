Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bùi Chu chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh nhân dịp Tết Tân Sửu 2021

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3-2), chiều 29-1, Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bùi Chu đến chúc Tết Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đón tiếp Đoàn tại trụ sở Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bùi Chu tặng hoa chúc mừng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Thay mặt Tòa Giám mục Bùi Chu, Giám mục Vũ Đình Hiệu bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà tỉnh đã đạt được trong năm 2020 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, nhất là việc tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trong điều kiện còn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đời sống nhân dân, trong đó có đồng bào có đạo ngày càng được nâng cao. Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thay mặt linh mục, giáo sỹ, tu sỹ, giáo dân giáo phận Bùi Chu, Giám mục Vũ Đình Hiệu đã chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh một năm mới an khang, thịnh vượng, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no. Với trách nhiệm của mình, trong thời gian tới Tòa Giám mục sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Tại buổi đón tiếp đoàn đại biểu Tòa Giám mục Bùi Chu, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các chức sắc, chức việc trong việc vận động bà con giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Nhân dịp Tết đến, Xuân về, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc năm mới tốt đẹp, an khang thịnh vượng đến các vị chức sắc, tôn giáo và mong muốn các chức sắc, chức việc tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tích cực phát huy truyền thống đoàn kết sống “tốt đời – đẹp đạo” góp phần xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn