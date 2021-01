Tiêu huỷ 39 dụng cụ hút thuốc lá điện tử và 48 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử nhập lậu

Cục Quản lý thị trường Nam Định vừa tiến hành tiêu hủy 39 bộ thiết bị hút thuốc lá điện tử (TLĐT) các loại và 48 lọ tinh dầu nhập lậu để sử dụng khi dùng TLĐT trước sự chứng kiến của các ngành chức năng gồm: Đại diện Sở Tài chính, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh, Công an phường Hạ Long.

Trước đó, ngày 26-12-2020, Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường Nam Định phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh) kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh số 126 Nguyễn Du (thành phố Nam Định) trưng bày 39 bộ thiết bị hút TLĐT các loại và 48 lọ tinh dầu để sử dụng khi dùng TLĐT. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa nhập lậu trên. Lực lượng chức năng đã tịch thu toàn bộ hàng hóa và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Do tính chất phức tạp của nhóm hàng hóa này có liên quan đến chất gây nghiện nên lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Hương