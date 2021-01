Thành phố Nam Định gặp mặt các cơ quan báo chí

Nhân dịp Tết Tân Sửu 2021, sáng 29-1, Thành uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Nam Định đã tổ chức gặp mặt lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Trong không khí đầm ấm của buổi gặp mặt, lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã thông báo khái quát những thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố Nam Định năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Mặc dù còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng năm 2020, bằng nhiều biện pháp tích cực trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của thành phố tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được những kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản xuất đạt 74.641 tỷ đồng. Tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ chiếm 99,6%, nông nghiệp giảm còn 0,4%. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 15.400 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2019. Vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 43.697 tỷ đồng, chiếm 30% toàn tỉnh. Có 1.254 doanh nghiệp đăng ký mới trên địa bàn, đến nay có 2.824 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng số vốn 27.124 tỷ đồng. Nhiều dự án lớn đã và đang được Trung ương, tỉnh và thành phố đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại, văn minh… An sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm... Năm 2021, thành phố tiếp tục xây dựng phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ, có bản sắc riêng; đưa nền kinh tế tăng trưởng vượt bậc về quy mô và giá trị…

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố Nam Định trân trọng cảm ơn các cơ quan báo chí và đội ngũ phóng viên đã đồng hành cùng sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và mong rằng, thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, cổ vũ các điển hình tiên tiến và tháo gỡ các khó khăn, hạn chế để thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí cảm ơn sự quan tâm của thành phố Nam Định đã duy trì tổ chức hoạt động gặp mặt thường niên mỗi dịp Tết đến; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu đạt được của thành phố trong năm qua; mong muốn thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc cung cấp thông tin thiết thực và hiệu quả để các cán bộ, phóng viên tiếp tục tuyên truyền, đồng hành cùng sự phát triển đi lên của thành phố./.

Lam Hồng