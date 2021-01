Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng

* Kiểm tra và chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Đại Phong

Ngày 26-1, đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng Ba Lạt, Quất Lâm (Giao Thủy), Văn Lý, Cửa khẩu Cảng Hải Thịnh (Hải Hậu). Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phùng Hoan, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Đồn Biên phòng Ba Lạt.

Năm 2020, thực hiện chỉ đạo của Ðảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, của tỉnh, các đồn biên phòng đã kịp thời nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới vùng biển, quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực tuyến biển. Ðặc biệt, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các đơn vị đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, vừa tham gia tích cực, hiệu quả phòng, chống dịch; huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan qua biên giới.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan chúc sức khoẻ đồng thời biểu dương những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đã vững vàng, kiên trì bám đất, bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc. Ðồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong các đồn biên phòng phối hợp với các địa phương tổ chức thực hiện tốt chương trình Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản, chăm lo cho các hộ nghèo, gia đình chính sách… Tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác biên phòng, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới tuyến biển. Tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng và nhân dân khu vực biên giới biển của tỉnh phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép” vừa bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Cùng ngày, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phùng Hoan đã đi kiểm tra và chúc Tết cán bộ, công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Ðại Phong (Công ty Ðại Phong) đang thi công trên địa bàn huyện Giao Thủy.

Lãnh đạo Công ty Ðại Phong đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiến độ thi công tuyến đường bộ ven biển qua địa bàn huyện Giao Thủy. Theo đó, tuyến đường qua huyện Giao Thủy dài trên 19km. Ðến nay, Công ty đã tổ chức thi công đào khuôn đường đạt gần 12km; đóng cọc tre hơn 3,8km trong tổng số 5,3km; đắp cát gần 6km; đang thi công 47/61 cống hộp thủy lợi. UBND huyện Giao Thủy đã tiến hành giải phóng mặt bằng và bàn giao cho đơn vị thi công 5 xã; đang tiến hành chi trả đền bù cho các hộ dân, dự kiến trong ngày 27-1 chi trả xong.

Ðồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc Tết cán bộ, công nhân viên Công ty đồng thời đề nghị lãnh đạo Công ty tập trung nguồn lực, cơ sở vật chất đảm bảo thi công đúng tiến độ sớm đưa công trình vào sử dụng; đảm bảo chăm lo tết cho người lao động yên tâm hoàn thành nhiệm vụ./.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn