Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 22-1-2021, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBBC về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung Kế hoạch tập trung vào 7 nhiệm vụ chính. Trong đó, công tác ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND tỉnh được công bố chậm nhất là ngày 4-3-2021 (80 ngày trước ngày bầu cử). Số đơn vị bầu cử đại biểu HÐND cấp tỉnh, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu cử ở mỗi đơn vị bầu cử được công bố chậm nhất ngày 4-3-2021 (80 ngày trước ngày bầu cử). Việc nhận xem xét hồ sơ của người được giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương và đại biểu HÐND tỉnh hoàn thành trước ngày 14-3-2021 (70 ngày trước ngày bầu cử). Lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh, lập và báo cáo danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội tại địa phương về Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 23-4-2021 (30 ngày trước ngày bầu cử). Trên cơ sở đó, UBBC tỉnh công bố danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội ở địa phương theo quyết định của Hội đồng bầu cử quốc gia chậm nhất là ngày 3-5-2021 (20 ngày trước ngày bầu cử). Căn cứ danh sách do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam chuyển tới sau Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, UBBC tỉnh lập và công bố danh sách chính thức theo đơn vị bầu cử những người ứng cử đại biểu HÐND tỉnh chậm nhất ngày 28-4-2021 (25 ngày trước ngày bầu cử). Chỉ đạo việc chuẩn bị và kiểm tra các vấn đề liên quan tới người ứng cử và tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND tỉnh cũng như việc lập và niêm yết danh sách cử tri, đảm bảo cơ sở vật chất, phương tiện, tuyên truyền, đảm bảo an ninh, trật tự, công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ cho cuộc bầu cử; nhận tài liệu, phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND tỉnh và phân phối cho các Ban bầu cử đại biểu cùng cấp trên địa bàn tỉnh chậm nhất là ngày 28-4-2021 (25 ngày trước ngày bầu cử). Chỉ đạo việc tổ chức bầu cử trong ngày bầu cử 23-5-2021 và bầu cử lại, bầu cử thêm (nếu có); tổng hợp kết quả bầu cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về bầu cử theo quy định. Lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HÐND tỉnh thành bốn bản và được gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất là ngày 30-5-2021 (7 ngày sau ngày bầu cử); lập biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu HÐND tỉnh ở đơn vị bầu cử thành bốn bản và được gửi đến UBBC tỉnh, Thường trực HÐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh chậm nhất là ngày 28-5-2021 (5 ngày sau ngày bầu cử). Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HÐND tỉnh được thực hiện sau khi nhận, kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử gửi đến, UBBC tỉnh lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu HÐND tỉnh. UBBC tỉnh căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HÐND tỉnh chậm nhất là ngày 2-6-2021 (10 ngày sau ngày bầu cử). Tổng kết cuộc bầu cử sau khi kết thúc cuộc bầu cử do UBBC tỉnh thực hiện và gửi biên bản tổng kết đến các cơ quan liên quan. Tại kỳ họp thứ nhất của HÐND tỉnh khóa mới, UBBC tỉnh trình HÐND tỉnh báo cáo kết quả xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu HÐND tỉnh.

Công tác tổ chức thực hiện phải đảm bảo các bước: Căn cứ nội dung các công việc, trách nhiệm của UBBC tỉnh, các thành viên để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phân công của UBBC, chỉ đạo của Ban TVTU, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBBC tỉnh triển khai những công việc cụ thể theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND, chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung, Kế hoạch của UBBC tỉnh, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của mình triển khai thực hiện công tác bầu cử thuộc trách nhiệm của đơn vị. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các tổ chức và cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về UBBC tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.

Văn Trọng