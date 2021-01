Đợt phim chào mừng Đại hội XIII của Đảng

Đợt phim “Chào mừng thành công Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021) và mừng Xuân Tân Sửu 2021” sẽ diễn ra trên cả nước từ ngày 3 đến 18-2.

Các phim được chọn chiếu trong đợt phim lần này bao gồm: Phim truyện “Con đường có mặt trời” do Ðiện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất; các phim tài liệu “Nhớ về Tây Tiến” và “Hành trình thư pháp Việt” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình “Quái vật đại dương” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Trong đó, phim truyện “Con đường có mặt trời” khai thác đề tài mới mẻ, hấp dẫn, kết cấu câu chuyện có cao trào, kịch tính, lôi cuốn. Qua bộ phim, các nhà làm phim mong muốn mang tới cho khán giả những nhìn nhận khách quan nhưng sâu sắc về cuộc sống của những người chiến sĩ trẻ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Bên cạnh những giờ phút luyện tập nghiêm túc, hăng say lao động, họ lại trở về là những thanh niên vui vẻ, nhiệt huyết, đầy tình thân, tin rằng cứ hết mình với công việc, sống bằng sự chân thành thì phía trước luôn là “con đường có mặt trời”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Ðiện ảnh chủ trì, phối hợp với Ðiện ảnh Quân đội nhân dân, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam, các Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Ðiện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Ðiện ảnh, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đợt phim chào mừng lần này.

Việc tổ chức đợt phim chỉ được thực hiện tại các địa phương khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát an toàn; phải tuân thủ theo các quy định về phòng, chống dịch bệnh do Bộ Y tế ban hành. Trong trường hợp không tổ chức đợt phim, các đơn vị điện ảnh sẽ sử dụng các bộ phim này trong các tuần phim, đợt phim tiếp theo./.

Khánh Dũng