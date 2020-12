Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười sáu, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

Sáng 7-12, tại trụ sở HÐND, UBND tỉnh, HÐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười sáu. Dự phiên khai mạc có các đồng chí: Ðào Việt Trung, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Ðoàn Hồng Phong, Ủy viên BCH Trung ương Ðảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh; Trần Văn Chung, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU, Thường trực HÐND, UBND tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh, đại biểu HÐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố.

Quang cảnh kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HÐND tỉnh nêu rõ: Kỳ họp thứ mười sáu, HÐND tỉnh khóa XVIII là kỳ họp quan trọng, diễn ra trong thời điểm Ðảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đang tích cực quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Kỳ họp này sẽ xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, thảo luận thống nhất phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. HÐND tỉnh sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HÐND tỉnh, các Ban HÐND tỉnh; các báo cáo của UBND tỉnh, của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, nghe báo cáo của Ðoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số báo cáo khác theo quy định của pháp luật. HÐND tỉnh sẽ tiến hành phiên thảo luận tại kỳ họp, đồng thời xem xét kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ mười bốn đến trước kỳ họp thứ mười sáu HÐND tỉnh; xem xét kết quả thực hiện kiến nghị của đại biểu HÐND tỉnh, kết quả thực hiện của người trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ mười bốn HÐND tỉnh; xem xét kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát chuyên đề của Thường trực HÐND tỉnh và kết quả thực hiện kiến nghị sau giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HÐND tỉnh. HÐND tỉnh thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết thuộc thẩm quyền. HÐND tỉnh sẽ xem xét miễn nhiệm một số chức danh của HÐND, UBND tỉnh, bầu bổ sung chức danh Chủ tịch HÐND tỉnh và một số Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do có sự thay đổi trong công tác tổ chức và cán bộ. (Bài phát biểu của đồng chí Chủ tịch HÐND tỉnh đăng trong số báo hôm nay).

Sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Ngô Gia Tự, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Theo đó, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến nhiều mặt của đời sống xã hội; sản xuất kinh doanh bị đình trệ; nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội bị ảnh hưởng lớn. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường gây thiệt hại đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Song, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; cùng sự nỗ lực của toàn thể nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn giữ được ổn định và phát triển so với cùng kỳ. Các cấp, các ngành đã tích cực chuẩn bị tốt các điều kiện và phát động các phong trào thi đua lập thành tích cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội để chào mừng thành công đại hội Ðảng bộ các cấp, Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được nâng lên; một số chỉ tiêu kinh tế tăng hơn so với bình quân chung cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Công tác xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được triển khai tích cực theo quy định làm cơ sở để thu hút đầu tư. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư và tập trung chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi. Nhiều công trình, dự án quan trọng đã hoàn thành và đang triển khai khi hoàn thành sẽ tạo diện mạo mới, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo quyết liệt công tác xúc tiến và thu hút đầu tư; thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đạt kết quả tích cực, tăng cả về số dự án và số vốn đăng ký đầu tư. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử đã có chuyển biến rõ nét. Các chỉ số PAPI, PCI, PAR INDEX năm 2019 đều tăng bậc so với năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước phát triển. Ngành Giáo dục và Ðào tạo tiếp tục đạt kết quả cao; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thông tin, tuyên truyền diễn ra sôi nổi chào mừng các sự kiện lớn; giải quyết kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định; an sinh xã hội được đảm bảo. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trật tự an toàn giao thông được triển khai tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. (Báo cáo tóm tắt do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày đăng trong số báo hôm nay).

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của HÐND tỉnh. Theo đó, năm 2020, HÐND tỉnh đã tổ chức 2 kỳ họp thường lệ và 2 kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất bảo đảm đúng luật, nghiêm túc, chu đáo, phù hợp với yêu cầu phòng chống dịch COVID-19. Thời gian tới, Thường trực HÐND tỉnh tiếp tục chủ động phối hợp với Thường trực UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan hữu quan trong việc chuẩn bị nội dung, tổ chức tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HÐND tỉnh; thực hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu HÐND các cấp tỉnh Nam Ðịnh nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai Ðề án sáp nhập Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng HÐND tỉnh cùng một số công việc có liên quan. Kỳ họp đã nghe đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những kết quả các cấp ủy Ðảng, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực đạt được trong năm 2020. Trong đó, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Ðảng bộ tỉnh, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, sự giám sát của HÐND tỉnh cùng sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và có bước phát triển so với cùng kỳ. Một số chỉ tiêu có mức tăng trưởng khá, cao hơn bình quân chung của cả nước và một số tỉnh đồng bằng sông Hồng như: Tổng sản phẩm GRDP ước tăng 6,97%, là 1 trong 16 tỉnh của cả nước có tốc độ tăng trưởng trên 5%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 16,5%; giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD. Các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh được tập trung triển khai. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, xúc tiến và thu hút đầu tư được tập trung thực hiện quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm và phát triển. Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Ðại hội toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử HÐND các cấp và là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do vậy Ðảng bộ, chính quyền, nhân dân trong tỉnh cần tập trung phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo tiền đề để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra. (Toàn văn bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đăng trong số báo hôm nay).

Trong chương trình làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh báo cáo kết quả kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV và thông báo kết quả trả lời của các bộ, ngành Trung ương đối với những kiến nghị của cử tri trong tỉnh. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ mười bốn HÐND tỉnh đến nay. Thường trực HÐND tỉnh báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ mười sáu HÐND tỉnh.

Buổi chiều HÐND tỉnh đã nghe Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh báo cáo công tác của ngành Kiểm sát nhân dân. Thường trực HÐND báo cáo về kết quả giám sát chuyên đề “Tình hình sử dụng kinh phí từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để đầu tư cho công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24-8-2011 của Thủ tướng Chính phủ và kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh, giai đoạn 2015-2020”. UBND tỉnh trình HÐND tỉnh các đề án, dự thảo nghị quyết gồm: Báo cáo tổng quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Nam Ðịnh năm 2019. Báo cáo phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021. Quy định phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Ðịnh. Về việc kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2020 đến hết năm 2021. Ðiều chỉnh, bổ sung phân bổ nguồn vốn vay kinh phí sự nghiệp và kế hoạch vốn vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại năm 2020. Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh. Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Ðịnh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HÐND ngày 14-12-2016 của HÐND tỉnh Nam Ðịnh. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021. Danh mục dự án đầu tư công trình HÐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư công. Danh mục dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh. Thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án đất quốc phòng trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Ðịnh. Cũng tại kỳ họp, UBND tỉnh trình HÐND tỉnh các đề án, dự thảo Nghị quyết: Giao biên chế công chức hành chính Nhà nước và phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức hội, chỉ tiêu giáo viên mầm non hợp đồng năm 2021. Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn (xóm), tổ dân phố và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn (xóm), tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Nam Ðịnh. Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Nam Ðịnh. Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân tỉnh Nam Ðịnh khi thực hiện nhiệm vụ. Kỳ họp đã nghe các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa - xã hội của HÐND tỉnh trình các báo cáo thẩm tra. Cuối ngày làm việc, kỳ họp đã tiến hành chia tổ thảo luận, thực hiện các vấn đề liên quan...

Hôm nay, 8-12, kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc với nhiều nội dung quan trọng: Nghe Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu ý kiến; thông qua các nghị quyết kỳ họp; tiến hành các thủ tục miễn nhiệm, bầu cử một số chức danh chủ chốt của HÐND và UBND tỉnh./.

Tin, ảnh: Xuân Thu