Nghĩa Hưng triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021

Ngày 5-12, UBND huyện Nghĩa Hưng tổ chức tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP) năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, UBND huyện đề ra nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành và LLVT huyện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ QP, QSĐP. Trong đó, công tác sẵn sàng chiến đấu, xây dựng hoàn chỉnh các văn kiện; tổ chức huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu. Ban CHQS huyện phối hợp với các trường THPT giáo dục quốc phòng, an ninh cho 5.072 học sinh; phối hợp mở 3 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đối tượng 4 cho 269 đồng chí của các xã, thị trấn theo hình thức cụm xã bảo đảm chặt chẽ, chất lượng. Kết quả kiểm tra các nội dung đều đạt khá, giỏi; tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm trong việc phối hợp tham gia tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân, tự vệ, Luật Dự bị động viên, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, phát động phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm, đột kích, gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương; qua đó đã góp phần nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, xây dựng bản lĩnh chính trị cho LLVT huyện, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ của huyện ngày càng vững chắc; khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT huyện từng bước đư­­­­ợc nâng lên, góp phần giữ vững ANCT-TTATXH và phát triển KT-XH của địa phương. Kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đã bám sát 5 chỉ tiêu; 4 nội dung, 7 biện pháp và các quy định về xây dựng chính quy; sắp xếp tổ chức, biên chế bảo đảm số lượng, chất lượng; công tác xây dựng nền nếp, rèn luyện kỷ luật được tăng cường giữ vững. Thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, LLVT huyện được đánh giá là một trong những đơn vị dẫn đầu khối thi đua của LLVT tỉnh, Ban CHQS huyện được Bộ CHQS tỉnh đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 20 tập thể, 31 cá nhân đã được các cấp khen thưởng.

Triển khai nhiệm vụ QP, QSĐP năm 2021, LLVT huyện Nghĩa Hưng tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, quân đội, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến, tuyên truyền nêu gương “người tốt, việc tốt”. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị, Luật Giáo dục quốc phòng, an ninh và các văn bản liên quan; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN diện đối tượng 3, 4 theo đúng quy định. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ. Hoàn thành kế hoạch huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, quân số tham gia huấn luyện đối với lực lượng thường trực và dự bị động viên; tham gia hội thi, hội thao. Nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ sức thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng. Thực hiện tốt phúc tra 3 lực lượng; đăng ký tuổi 17, quản lý, nắm chắc nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; thực hiện công tác chính sách, hậu phương quân đội đảm bảo đúng quy định./.

Thanh Tuấn