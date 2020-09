Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông ký kết hợp đồng cho 2 nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên thuê đất

Ngày 4-9, tại KCN Dệt may Rạng Đông diễn ra lễ ký kết hợp đồng bàn giao, cho thuê đất xây dựng nhà máy giữa Tập đoàn Địa ốc Cát Tường (Aurora IP) chủ đầu tư KCN Dệt may Rạng Đông với 2 nhà đầu tư thứ cấp đầu tiên là Công ty TNHH Top Textile Việt Nam và Công ty TNHH Jehong Textile Việt Nam. Dự lễ ký kết có đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban TVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo các bộ, ngành, nhà đầu tư bấm nút khởi động 2 dự án đầu tư xây dựng nhà máy dệt may tại KCN Dệt may Rạng Đông.

Aurora IP xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông tại Khu kinh tế Ninh Cơ với tổng diện tích gần 14 nghìn ha, hiện đang hoàn thiện giai đoạn 1 của dự án với tổng diện tích gần 520ha, đã đủ điều kiện pháp lý để thu hút nhà đầu tư thứ cấp trong các lĩnh vực: may mặc, dệt - nhuộm, công nghiệp hỗ trợ và các dịch vụ khác. Với giá trị đặc thù được đầu tư bài bản nên trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thử thách, khó khăn, đặc biệt là đại dịch COVID-19, KCN Dệt may Rạng Đông vẫn thu hút được 2 nhà đầu tư thứ cấp xây dựng các dự án dệt, nhuộm công nghệ cao với tổng mức đầu tư lên tới hơn 200 triệu USD. Trong đó, dự án nhà máy dệt Top Textile được Công ty TNHH Top Textile Việt Nam (nhà đầu tư Hồng Kông liên kết với tập đoàn kinh tế đa ngành Nhật Bản) triển khai xây dựng trên diện tích 31,2ha với tổng mức đầu tư hơn 200 triệu USD. Dự án định hướng sử dụng công nghệ tiên tiến và thân thiện môi trường, với mục tiêu hoàn tất đầu tư, đi vào hoạt động năm 2023, dự kiến tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động, cung cấp ra thị trường 120 triệu mét vải/năm. Dự án Nhà máy Dệt may Jehong Textile được Công ty TNHH Jehong Textile Việt Nam (nhà đầu tư Đài Loan) triển khai xây dựng trên diện tích 3,06ha tập trung vào lĩnh vực nhuộm vải hoàn tất. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 6 triệu USD với công suất trung bình 16,5 triệu mét vải/năm; dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường, không sử dụng nước cấp cho quá trình nhuộm vải, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và đảm bảo tiêu chuẩn xử lý nước đạt tiêu chuẩn cột A theo quy chuẩn quốc gia về nước thải công nghiệp. Dự kiến, dự án chính thức đi vào hoạt động năm 2022, tạo công ăn việc làm cho hơn 300 lao động.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngô Gia Tự khẳng định: Những năm vừa qua Nam Định đã rất nỗ lực duy trì, phát triển ngành dệt may theo chiến lược phát triển của Trung ương, giữ vững vị thế là "cái nôi" của ngành dệt may, là trung tâm dệt may của cả nước. Trong đó, tỉnh đã dồn lực đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng thúc đẩy phát triển ngành dệt may, gồm các công trình giao thông trọng điểm kết nối vùng kinh tế biển của tỉnh với các trọng điểm kinh tế quốc gia và KCN Dệt may Rạng Đông với quy mô là KCN dệt may lớn nhất của Việt Nam... Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chúc mừng 2 doanh nghiệp nhận bàn giao đất để đầu tư xây dựng nhà máy tại KCN Dệt may Rạng Đông; đồng thời cam kết tỉnh luôn thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ các nhà đầu tư tiếp cận và triển khai xây dựng, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương tiếp tục tập trung hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng hạ tầng KCN Dệt may Rạng Đông; hai nhà đầu tư thứ cấp mới nhận bàn giao đất cũng như các doanh nghiệp sắp đầu tư tại KCN sẽ nhận được hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa trong khuôn khổ quy định pháp luật để đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa dự án vào khai thác sản xuất, kinh doanh./.

