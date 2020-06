Đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin liên quan đến quản lý dân cư

Thực hiện Ðề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu thập thông tin dân cư nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia liên quan đến quản lý dân cư.

Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội từ tỉnh đến cơ sở phối hợp với Công an các phường, xã mở nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ; tiến hành phát phiếu để người dân tự kê khai thông tin cá nhân; tổ chức thu phiếu, đối chiếu, chỉnh sửa thông tin bảo đảm chính xác, đúng tiến độ. Công an tỉnh cũng tích cực phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng; hệ thống phát thanh, truyền thanh cơ sở; các nhà mạng di động để nhắn tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân của Ðảng, Nhà nước nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu Quốc gia liên quan đến quản lý dân cư. Công an các địa phương trong tỉnh đã triển khai tuyên truyền bằng xe ô tô lưu động đến các địa điểm đông dân cư; tổ chức phát tờ rơi hướng dẫn kê khai thông tin dân cư, giúp nâng cao nhận thức của nhân dân, góp phần thực hiện tốt đề án. Ðến nay toàn tỉnh thu về gần 2 triệu phiếu thu thập thông tin dân cư; tiến hành đối chiếu, chỉnh sửa thông tin chính xác đạt khoảng hơn 90%; trong đó thành phố Nam Ðịnh có số hộ dân lớn nhất đạt 65.590 hộ, 244.934 nhân khẩu; tiếp đến là các huyện Ý Yên, Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Nam Trực... Số phiếu còn lại chưa được thu thập là những trường hợp công dân đi làm ăn xa không có mặt tại địa phương; một số gia đình có hộ khẩu nhưng đã bán nhà đi nơi khác; do di chuyển chỗ ở từ lâu nên lực lượng chức năng không xác định được nơi cư trú hiện tại... Công an tỉnh và các địa phương mong các tổ chức, cá nhân tích cực phối hợp, cung cấp, đối chiếu, chỉnh sửa thông tin đầy đủ, chính xác để việc kê khai thông tin toàn tỉnh dự kiến hoàn thành trong khoảng trung tuần tháng 6 này. Tháng 6-2021 sẽ chính thức vận hành cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư toàn quốc, góp phần giảm thiểu đáng kể thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân./.

Xuân Thu