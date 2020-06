Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước năm 2020

Ngày 5-6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Sở VH, TT và DL) có Công văn số 481/KH-SVHTTDL về Kế hoạch tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước toàn tỉnh năm 2020.

Lễ phát động được tổ chức nhằm tuyên truyền về lợi ích, tác dụng của việc tập luyện môn bơi, các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, đồng thời vận động toàn dân tích cực tập luyện môn bơi, nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật cho trẻ em và cộng đồng. Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc phát triển phong trào dạy bơi, học bơi và công tác phòng, chống đuối nước nhất là đối tượng trẻ em, góp phần từng bước giảm tai nạn đuối nước trên địa bàn toàn tỉnh. Việc tổ chức Lễ phát động tại các địa phương phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đặc biệt lưu ý công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, tiết kiệm, hiệu quả, tạo không khí sôi nổi toàn dân tham gia học bơi.

Sở VH, TT và DL chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Ðào tạo, các sở, ngành liên quan tổ chức Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước cấp tỉnh vào ngày 28-6-2020 tại Bể bơi Cung Thể thao tỉnh. UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động trong tháng 7-2020 với các hoạt động hưởng ứng như: tổ chức giải thi bơi, thi tìm hiểu kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước, các trò chơi vận động dưới nước./.

Hoàng Anh