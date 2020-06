Hội Nhà báo tỉnh tổ chức kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

* Tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020)

* Trao Giải Báo chí Hội Nhà báo tỉnh lần thứ Tư

Sáng 9-6, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2020); tuyên dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020) và trao giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Nam Ðịnh lần thứ Tư. Các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Ðoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự.

Đồng chí Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh với các cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) của Hội Nhà báo tỉnh.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu và các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh đã cùng nhau ôn lại chặng đường vẻ vang 95 năm của nền Báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và truyền thống Báo chí cách mạng của Ðảng bộ tỉnh nói riêng. Tiếp nối truyền thống báo chí cách mạng của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chăm lo của Tỉnh uỷ, HÐND, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố, báo chí Nam Ðịnh không ngừng được phát triển về mọi mặt, kịp thời chuyển tải đường lối lãnh đạo của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ trương chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền và các ngành, các cấp tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; đồng thời phản ánh toàn diện các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến, nhân tố mới, người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống ở địa phương…, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển của tỉnh nhà.

Là tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp những năm qua, Hội Nhà báo tỉnh Nam Ðịnh phát huy tốt vai trò, tập hợp, đoàn kết những người làm báo trong tỉnh. 5 năm qua, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Nâng cao vai trò, vị trí, chất lượng và hiệu quả hoạt động hội”, “Học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng”, “Xây dựng tổ chức hội, hội viên nhà báo vững mạnh, xuất sắc”; dự Giải báo chí quốc gia; Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng)...; tổ chức Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh; xét tuyển tác phẩm tham dự các giải báo chí của Trung ương, của tỉnh; thực hiện Ðề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm. Hội Nhà báo tỉnh được UBND tỉnh, Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen các năm 2015, 2017, 2019; 1 cán bộ, hội viên được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 2 cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam tặng Bằng khen. Hàng năm, Hội Nhà báo tỉnh bình xét, khen tặng cho các Chi hội Nhà báo cơ sở; cán bộ, hội viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội; Chi hội Nhà báo Báo Nam Ðịnh có 1 hội viên đoạt giải Khuyến khích “Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Ðảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ II; Bìa Báo số Xuân Mậu Tuất 2018 của Báo Nam Ðịnh đoạt giải C, Giải bìa Báo đẹp toàn quốc. Năm 2019, bìa Báo số Xuân Kỷ Hợi của Báo Nam Ðịnh đoạt giải B và Giải đồng hạng Giao diện báo Ðiện tử đẹp; có 2 hội viên đoạt 2 Giải B tại cuộc thi báo chí viết về chương trình xóa đói giảm nghèo và thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Chi hội Ðài PT-TH tỉnh có 15 tác phẩm dự Liên hoan phát thanh, truyền hình toàn quốc và đã có hội viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Ðồng và Bằng khen tại Liên hoan Phát thanh - Truyền hình toàn quốc. 5 năm, Hội Nhà báo tỉnh tuyển chọn, chấm và trao giải cho 50 tác phẩm, tác giả đoạt Giải “Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh lần thứ Ba, Tư”, trong đó: 3 giải B, 26 giải C, 26 Khuyến khích.

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Lê Ðoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh lẵng hoa tươi thắm nhân ngày truyền thống.

Đồng chí Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh lẵng hoa tươi thắm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Ðoài ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của đội ngũ những người làm báo tỉnh trong những năm qua đã tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, đội ngũ những người làm báo trong tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong các phong trào thi đua, tiếp tục đóng vai trò cầu nối kịp thời truyền tải các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền những sự kiện chính trị, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tuyên truyền, biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến; đấu tranh, phê bình những tiêu cực, mặt trái trong xã hội một cách khách quan, bằng cái tâm của người làm báo góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Ðồng thời Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của hội viên, bồi dưỡng nâng cao ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên; quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận công nghệ thông tin và công nghệ làm báo hiện đại để theo kịp xu thế phát triển của báo chí trong thời kỳ 4.0. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh; tích cực tham gia các giải báo chí toàn quốc với các tác phẩm có chất lượng cao. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho Ðại hội Hội Nhà báo tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2020-2025).

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Lê Ðoài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Giấy khen của Hội Nhà báo tỉnh cho 1 tập thể và 13 cá nhân của Hội Nhà báo tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 5 năm (2015-2020) và trao Truy tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” cho đại diện thân nhân 3 liệt sĩ là cán bộ của Ðài PT-TH tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh đã trao Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh Nam Ðịnh lần thứ Tư cho các tác giả đoạt giải với 2 giải B, 7 giải C và 12 giải Khuyến khích./.

Tin, ảnh: Thu Thuỷ