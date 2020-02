Tưng bừng ngày hội giao quân

Sáng 11-2, các địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Ðảng: Ðoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và huyện Hải Hậu đã dự lễ giao, nhận quân tại huyện Hải Hậu. Các đồng chí đã tặng hoa, quà, động viên tân binh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, nhanh chóng hòa nhập trong môi trường mới, ra sức học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Ðảng: Ðoàn Hồng Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Ðoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh, Bí thư Ðảng ủy Quân sự tỉnh; Trung tướng Vũ Hải Sản, Tư lệnh Quân khu 3 động viên tân binh huyện Hải Hậu lên đường nhập ngũ.

Giao quân đợt này, 380 tân binh huyện Hải Hậu được biên chế về các đầu mối: Quân đoàn 1, Quân khu 3, Quân chủng Hải quân, Vùng 1 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Tư lệnh BÐBP... Tân binh Lê Quang Vũ chia sẻ: “Ðược nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự là một niềm tự hào của bản thân và gia đình em. Trước khi nhập ngũ, em đã được người thân và các tổ chức đoàn thể đến động viên nên cảm thấy rất vững vàng”.

Dự lễ giao quân tại huyện Giao Thủy có các đồng chí: Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh; Lê Quốc Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn phòng Tỉnh ủy.

Ðồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh huyện Giao Thủy lên đường nhập ngũ.

Ðợt giao quân năm nay, huyện Giao Thủy bàn giao 278 tân binh cho 11 đầu mối nhận quân, gồm: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh BÐBP, Bộ CHQS tỉnh, Học viện Quân y, Quân khu 3, Quân đoàn 1, Binh chủng Ðặc công, Bộ Tổng tham mưu, Cục tác chiến điện tử, Quân chủng Hải quân và Ðoàn Nghi lễ Quân đội. Phát biểu động viên tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Thành Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Giao Thủy mong muốn, các tân binh phát huy cao độ truyền thống cách mạng của quê hương; xác định tư tưởng, nhận thức đúng đắn về thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự; ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội; đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ; tích cực phấn đấu sớm trở thành những chiến sĩ ưu tú, xứng đáng với danh hiệu “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tại lễ giao, nhận quân, đồng chí Trần Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HÐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Giao Thủy đã tặng hoa, động viên tân binh huyện Giao Thủy lên đường nhập ngũ.

Hoà chung không khí tưng bừng trong ngày hội tòng quân của cả nước, Ðảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố Nam Ðịnh tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Dự buổi lễ có các đồng chí: Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, thành phố Nam Ðịnh, đại diện đơn vị nhận quân và đông đảo nhân dân.

Ðồng chí Phạm Ðình Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa, động viên tân binh thành phố Nam Ðịnh lên đường nhập ngũ.

Năm 2020, thành phố Nam Ðịnh có 176 thanh niên nhập ngũ. Các tân binh được giao về Bộ CHQS tỉnh; Quân đoàn 1; Bộ Tư lệnh BÐBP; Bộ Tổng tham mưu; Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đánh giá của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Nam Ðịnh, chất lượng tân binh đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, đủ điều kiện lên đường nhập ngũ. Trong đó, 86,7% tân binh có sức khỏe loại I, II; 84,2% tân binh có trình độ THPT, 5,2% tân binh có trình độ cao đẳng và đại học.

Tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và thành phố đã tặng hoa, động viên các tân binh lên đường bảo vệ Tổ quốc. Do chuẩn bị chu đáo về mọi mặt nên lễ giao, nhận quân năm 2020 của thành phố Nam Ðịnh đã diễn ra trang trọng, an toàn và đúng luật.

Đến dự và động viên các tân binh huyện Nam Trực lên đường nhập ngũ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND tỉnh; Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Nam Trực cùng đông đảo nhân dân.

Trong đợt giao quân lần này, với quyết tâm cao và sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Ðảng, chính quyền, huyện Nam Trực đã hoàn thành đủ số lượng, đúng chỉ tiêu cấp trên giao với tổng số 288 thanh niên được lựa chọn đủ tiêu chuẩn để giao cho các đơn vị nhận quân. Trong tổng số các tân binh của huyện có 52% trình độ cao đẳng, đại học; 100% tân binh là đoàn viên. Các tân binh được giao cho các đầu mối đơn vị nhận quân là: Binh chủng Công binh; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Quân đoàn 1; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Tổng tham mưu; Cục Tác chiến điện tử; Học viện Quân y; Quân khu 3; Bộ CHQS tỉnh; Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh.

Đồng chí Ngô Gia Tự, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện uỷ, HÐND, UBND huyện đã đến dự lễ giao, nhận quân và động viên tân binh huyện Nghĩa Hưng.

Ðợt này, huyện Nghĩa Hưng bàn giao 268 nam thanh niên cho các đầu mối đơn vị gồm: Bộ CHQS tỉnh; Quân khu 3; Quân đoàn 1; Quân chủng Hải quân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; Bộ Tư lệnh BÐBP; Học viện Quân y; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bộ Tổng tham mưu. Trước ngày hội giao quân, các xã, thị trấn của huyện đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực như: giao lưu, gặp mặt, tặng quà động viên các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ, nói chuyện truyền thống… nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào cho thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi lễ giao, nhận quân của huyện Nghĩa Hưng diễn ra nhanh gọn, trang trọng, an toàn, thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ.

.

Đến dự và động viên tân binh huyện Xuân Trường lên đường nhập ngũ có đồng chí Ðoàn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; lãnh đạo Sở GD và ÐT, Quân khu 3, lãnh đạo huyện Xuân Trường.

Trong đợt giao, nhận quân năm 2020, huyện Xuân Trường giao 245 tân binh cho các đơn vị: Cục Tác chiến điện tử; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Quân đoàn 1; Bộ CHQS tỉnh; Quân khu 3; Bộ Tổng tham mưu; Học viện Quân y; Binh chủng đặc công. Ðể sớm hoàn thành chỉ tiêu và chất lượng giao quân, thời gian qua, Ban CHQS huyện Xuân Trường đã đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác tuyển quân, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trước khi lên đường về các đơn vị, tất cả thanh niên nhập ngũ đều được đo nhiệt độ cơ thể phòng, chống dịch nCoV. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể như cựu chiến binh, thanh niên, phụ nữ trong huyện tổ chức gặp mặt, động viên, giao nhiệm vụ...

Đến dự lễ giao quân huyện Mỹ Lộc có đồng chí Ðặng Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện, trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Ðợt giao quân năm nay, huyện Mỹ Lộc bàn giao 104 tân binh cho các đầu mối: Quân khu 3, Quân đoàn 1, Bộ Chỉ huy BÐBP tỉnh, Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng tham mưu, Binh chủng Thông tin... Phát biểu tại lễ giao quân, đại diện lãnh đạo huyện đã nhấn mạnh: Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đã có hàng vạn người con của quê hương Mỹ Lộc lên đường làm nhiệm vụ chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường. Phát huy truyền thống của quê hương 104 tân binh lên đường nhập ngũ đợt này sẽ nỗ lực rèn luyện, phấn đấu xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt; đoàn kết, chấp hành nghiêm kỷ luật, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xây dựng đơn vị, xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại cùng với toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Dự lễ giao, nhận quân năm 2020 tại huyện Ý Yên có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Phùng Hoan, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HÐND, UBND huyện, các ngành, đoàn thể của huyện.

Theo chỉ tiêu kế hoạch giao quân đợt này, huyện Ý Yên có 342 tân binh lên đường nhập ngũ. Các tân binh được giao cho 12 đơn vị đầu mối nhận quân gồm: Bộ CHQS tỉnh; Cục Hậu cần Quân khu 3; Quân đoàn 1; Bộ Tổng tham mưu; Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Học viện Quân y; Bộ Tư lệnh 86; Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trung tâm Nhiệt đới Việt - Nga. Trước ngày giao quân, cả 32 xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi như: Giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà, nói chuyện truyền thống, tổ chức “Ðêm lửa trại”, diễn đàn “Thanh niên tiếp lửa truyền thống quân đội”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương và nâng cao ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của thanh niên về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đến dự, động viên tân binh huyện Trực Ninh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc có các đồng chí: Phạm Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Lê Ðoài, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Trong đợt giao quân này, huyện Trực Ninh bàn giao 267 tân binh cho 8 đầu mối gồm: Bộ Tổng tham mưu; Binh chủng Công binh; Quân đoàn 1; Quân khu 3; Cục Tác chiến điện tử; Ðội Nghi lễ Bộ Quốc phòng; Bộ CHQS tỉnh. Nhờ thực hiện tốt các bước chuẩn bị tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ từ nắm nguồn thanh niên, xét duyệt lý lịch, tổ chức khám tuyển nghiêm túc, chặt chẽ nên số lượng và chất lượng tân binh của huyện năm 2020 đảm bảo về tiêu chuẩn sức khỏe, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị… đáp ứng yêu cầu tuyển quân; trong đó, có 3 tân binh có trình độ cao đẳng, đại học tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ.

Tại lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng, động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Khương Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND tỉnh; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh; lãnh đạo huyện và đông đảo nhân dân đã đến dự lễ giao, nhận quân huyện Vụ Bản.

Năm nay, huyện Vụ Bản giao gần 200 tân binh cho các đầu mối: Quân khu 3, Quân đoàn 1, Bộ CHQS tỉnh, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tổng tham mưu. Trước đó, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, cơ quan quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo chất lượng. Tại lễ giao, nhận quân, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện Vụ Bản đã tặng hoa, chúc mừng, động viên, chúc các tân binh lên đường mạnh khỏe, phát huy tốt truyền thống vẻ vang của quê hương; sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Ðảng, Nhà nước, quân đội giao phó.

Trong đợt giao quân này, tỉnh ta bàn giao 2.550 tân binh cho 14 đơn vị đầu mối nhận quân. Trong đó, có gần 67,7% đạt sức khỏe loại 1, loại 2; hơn 47,7% có trình độ văn hóa THPT; 5,3% có trình độ cao đẳng, đại học. Năm nay, đợt giao, nhận quân diễn ra đúng thời điểm dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp nên các đơn vị, địa phương đã điều chỉnh kế hoạch tổ chức giao, nhận quân theo hướng nhanh chóng, thuận tiện, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Theo đó, 100% tân binh đều được nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt; tổ chức đeo khẩu trang, bảo đảm an toàn về sức khỏe. Trước ngày giao quân, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, sôi nổi như: Giao lưu, thăm hỏi, gặp mặt, tặng quà, tổ chức nói chuyện truyền thống, tổ chức các diễn đàn “Thanh niên tiếp lửa truyền thống quân đội” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương, động viên tân binh hăng hái lên đường nhập ngũ; tổ chức tặng hơn 750 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá từ 1,5 đến 2 triệu đồng và hàng nghìn suất quà, mỗi suất từ 300 nghìn đồng đến 1 triệu đồng; đã có 555 tân binh được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Ðảng./.

Tin, ảnh: Nhóm PV thời sự