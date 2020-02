Tiếp tục cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV

Ngày 7-2-2020, UBND tỉnh có Công văn số 40/UBND-VP7 gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố Nam Định về việc tiếp tục cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra.

Công văn nêu rõ: Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 2-2-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra; Căn cứ ý kiến của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh do nCoV của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6-2-2020. Xét Tờ trình số 121/TTr-SGDĐT ngày 7-2-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo; để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra; UBND tỉnh chỉ đạo: Đồng ý cho học sinh các cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng thuộc tỉnh tiếp tục tạm thời nghỉ học từ ngày 10-2-2020 đến hết ngày 16-2-2020 để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh. UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố Nam Định có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh thực hiện cho học sinh, sinh viên tiếp tục tạm thời nghỉ học theo quy định./.

Thu Thủy