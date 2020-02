Kết quả xét nghiệm, cả 3 bệnh nhân nghi ngờ đều âm tính với virus Corona

Theo thông tin của Sở Y tế, tính đến 15h ngày 8-2-2020, tỉnh Nam Định có 3 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona (nCoV). Sau khi thăm khám, các bệnh nhân đều được cách ly, theo dõi, điều trị và lấy mẫu bệnh phẩm để gửi Viện Dịch tễ Trung ương. Theo kết quả xét nghiệm từ Viện Dịch tễ Trung ương, mẫu bệnh phẩm của 3 bệnh nhân nghi ngờ đều âm tính với virus nCoV. Hiện cả 3 trường hợp trên sức khỏe đều ổn định, bình thường. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa có trường hợp mắc bệnh viêm phổi cấp do virus Corona gây ra.

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, đội ngũ cán bộ y tế trực tiếp tham gia chỉ đạo, giám sát phát hiện và điều trị dịch bệnh do nCoV của các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện, xã đã được tham dự hội nghị trực tuyến tập huấn hướng dẫn giám sát, điều trị và phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV do Bộ Y tế tổ chức. Các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch tuyến tỉnh, tuyến huyện tiếp tục phối hợp giám sát ca bệnh nghi ngờ, lập danh sách người tiếp xúc gần và cập nhật thông tin sức khỏe hàng ngày của từng người và báo cáo tuyến trên theo đúng quy định. Ngành Y tế và ngành Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp thực hiện Kế hoạch phun thuốc khử khuẩn tại 858 điểm trường: Thành phố Nam Định 38 điểm; Hải Hậu 171 điểm (hoàn thành); Vụ Bản 69 điểm(hoàn thành); Mỹ Lộc 34 (hoàn thành); Nam Trực 96 điểm (hoàn thành); Nghĩa Hưng 107 điểm (hoàn thành); Giao Thủy 96 điểm (hoàn thành); XuânTrường 46 điểm; Ý Yên 119 điểm; Trực Ninh 82 điểm. Các điểm trường đang tiếp tục phun thuốc khủ trùng theo kế hoạch.

Liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, ngày 7-2, UBND tỉnh đã có Quyết định số 40/UBND, quyết định cho học sinh, sinh viên tạm thời nghỉ học từ ngày 10 đến 16-2-2020 để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh./.

Minh Tân