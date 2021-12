Ấm áp những mái ấm Công đoàn

"Mái ấm Công đoàn” là chương trình an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách” của các cấp Công đoàn trong tỉnh nhằm chung tay hỗ trợ, giúp đỡ cho người lao động khó khăn về nhà ở. Chương trình không chỉ nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn trong lòng người lao động mà còn tạo động lực để người lao động vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Liên đoàn Lao động huyện Nghĩa Hưng trao tiền ủng hộ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Đặng Thúy Hòa, công nhân Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam (Cụm công nghiệp Nghĩa Minh).

Chị Đặng Thúy Hòa thôn Hưng Thịnh, xã Hoàng Nam (Nghĩa Hưng), là đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn. Chị Hòa là lao động chính trong gia đình, chồng mất khả năng lao động do bị khuyết tật, ốm đau thường xuyên, các con còn nhỏ đang tuổi ăn học. Nhiều năm nay, gia đình chị ở trong ngôi nhà cấp 4 xuống cấp và hư hỏng nặng. Trước hoàn cảnh khó khăn về nhà ở của chị, Công đoàn cơ sở công ty đã đề xuất Công đoàn cấp trên xem xét, hỗ trợ kinh phí xây mới lại căn nhà kiên cố hơn, giúp gia đình chị có chỗ ở ổn định. LĐLĐ huyện đã trích Quỹ “Mái ấm công đoàn” cùng với kinh phí huy động từ các nguồn và tiết kiệm của gia đình, xây dựng ngôi nhà có diện tích hơn 100m2, trong đó quỹ “Mái ấm Công đoàn” của LĐLĐ huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, công đoàn cơ sở Công ty hỗ trợ 30 triệu đồng. Sau một thời gian xây dựng công trình đã hoàn thành, giúp gia đình chị yên tâm lao động và ổn định cuộc sống. Chị Hòa cho biết: “Sau bao năm sống trong ngôi nhà dột nát xuống cấp, không an toàn, giờ đây gia đình tôi được sống trong ngôi nhà đã được xây dựng khang trang, tôi rất vui và phấn khởi. Với mỗi đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, được hỗ trợ xây mái ấm Công đoàn là một nguồn động viên hết sức ý nghĩa, giúp chúng tôi an cư lạc nghiệp, yên tâm làm việc”. Cùng có chung niềm vui như chị Hòa, chị Đinh Thị Đậu, công nhân Công ty TNHH May mặc dệt kim Smart Shirts chi nhánh Xuân Trường có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Bản thân chị đang làm công nhân tạp vụ tại công ty với mức thu nhập thấp lại là lao động chính trong gia đình. Chồng bị bệnh Gout nặng, phải đi viện điều trị dài ngày, không có việc làm, con trai bị bệnh tâm thần đang được điều trị tại viện, còn 2 con nhỏ đang tuổi học hành. Gia đình sống và sinh hoạt trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Được sự quan tâm động viên của tổ chức Công đoàn và người thân, công trình xây mới nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do LĐLĐ huyện Xuân Trường hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình chị Đậu đã hoàn thành. Trong căn nhà mới hoàn thành còn thơm mùi sơn có diện tích 90m2 vừa được khánh thành, chị Đinh Thị Đậu vui vẻ, phấn khởi cho biết, làm công nhân đã nhiều năm nhưng do thu nhập còn thấp, chi phí sinh hoạt hàng tháng nhiều nên vẫn thiếu trước hụt sau. Ước mơ xây mới căn nhà cho kiên cố khó thực hiện nếu như không có sự quan tâm, hỗ trợ từ tổ chức Công đoàn.

Toàn tỉnh hiện có 142.377 đoàn viên công đoàn, sinh hoạt tại 1.686 công đoàn cơ sở, với mức thu nhập bình quân đạt từ 4,5-5,5 triệu đồng/người/tháng, trong đó nhiều người còn rất khó khăn, không có nhà ở kiên cố để ở. Những năm qua, LĐLĐ tỉnh đã triển khai sâu rộng chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động tới tất cả các cấp công đoàn từ tỉnh tới cơ sở để mọi đoàn viên, CNVCLĐ thấy được ý nghĩa to lớn, mang đậm tính nhân văn của chương trình. Thực hiện chương trình quỹ nhà ở “Mái ấm Công đoàn” giai đoạn 2019-2023, đến nay, LĐLĐ tỉnh đã vận động được trên 2,7 tỷ đồng, đồng thời tiến hành rà soát các trường hợp đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhà ở ổn định để hỗ trợ, góp phần xóa nhà tạm, nhà dột, hiện thực hóa ước mơ an cư, lạc nghiệp của đoàn viên. Đến nay, các cấp Công đoàn đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 29 nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 900 triệu đồng. Không chỉ hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở, LĐLĐ tỉnh còn triển khai nguồn quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số tiền 2,589 tỷ đồng cho 31 dự án tạo điều kiện cho CNVCLĐ vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đồng chí Trần Trọng Thái, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết: “Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” thực sự đã tạo ra cơ hội tốt để mỗi gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nghèo có điều kiện xây dựng nhà ở. Những “Mái ấm Công đoàn” được xây bằng tình cảm của nhiều tấm lòng do tổ chức công đoàn phát động đã khẳng định vai trò và vị trí của công đoàn trong việc chăm lo đời sống người lao động, góp phần chung tay cùng xã hội giải quyết những khó khăn về nhà ở cho đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh”.

Để bảo đảm có thêm nhiều mái ấm cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thời gian tới, LĐLĐ tỉnh tiếp tục hướng về cơ sở để tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của chương trình “Mái ấm Công đoàn”, nhằm giúp đỡ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở nhà tạm, nhà xuống cấp trở nên chắc chắn hơn. Dù số tiền hỗ trợ làm nhà ở cho đoàn viên không lớn, nhưng đó là tấm lòng đầy tình nghĩa, sẻ chia của các cấp Công đoàn đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, từ đó động viên họ vươn lên trong cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh