Những chiến sĩ biên phòng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, từ tháng 3-2021, 60 cán bộ, sĩ quan Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tình nguyện xung phong lên tuyến đầu chống dịch. Hơn nửa năm trôi qua, các anh vẫn đang từng ngày, từng giờ nắm địa bàn, tăng cường cho đơn vị tỉnh bạn kiểm soát các đường mòn, lối mở nơi tuyến biên giới Tây Nam của Tổ quốc đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch COVID-19.

Thiếu tá Phạm Ngọc Cảnh (thứ 2 từ trái sang), trợ lý chính trị, Phòng Tham mưu (BĐBP tỉnh) là cán bộ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường (Long An) tại cột mốc 201 biên giới Việt Nam - Campuchia. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thiếu tá Phạm Ngọc Cảnh, Trợ lý chính trị, Phòng Tham mưu (BĐBP tỉnh) là cán bộ tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp (Long An). Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, Thiếu tá Cảnh cho biết: Đồn Bình Hiệp được giao phụ trách quản lý 9,5km đường biên giới (4km đường bộ, 5,5km đường sông) thuộc địa bàn xã Bình Hiệp và Bình Tân, thị xã Kiến Tường. Từ khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói chung và Đồn Biên phòng Bình Hiệp nói riêng càng nặng nề. Tuy vất vả nhưng ai cũng cố gắng, phấn đấu làm tốt nhất nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ lực lượng và trực 24/24 giờ tại các chốt, tổ, vừa bảo vệ đường biên, cột mốc, vừa ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh từ những địa phương của nước bạn Campuchia tiếp giáp Long An. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho nhân dân trên địa bàn; vận động, kêu gọi người dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” nhằm kịp thời phát hiện các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Đồn duy trì mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” tại các ấp biên giới; thường xuyên rà soát, bổ sung, hướng dẫn người dân làm ruộng trên biên giới tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới..., từng bước nâng cao ý thức, phát huy vai trò của người dân trong việc giữ gìn bình yên, trật tự khu vực biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp lực lượng hải quan, kiểm dịch y tế thực hiện chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu, đưa đi cách ly theo quy định hơn 300 trường hợp; phát hiện và xử lý 38 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, vận động gần 400 trường hợp quay trở lại Campuchia. Ban Chỉ huy đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin tình hình với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn; luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị với chính quyền, lực lượng vũ trang hai bên biên giới; hợp tác chặt chẽ với nhau trong bảo vệ đường biên giới, cột mốc, giữ vững an ninh, trật tự cũng như bảo đảm ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập tại tuyến biên giới do đơn vị quản lý. Không thể kể hết những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc, nhất là những cán bộ, sĩ quan tăng cường. Có trường hợp cán bộ Biên phòng nhận tin bố đẻ qua đời, nhưng vì nhiệm vụ không thể trở về để làm tròn chữ hiếu, đành thắp một nén tâm hương từ biên cương xa xôi.

Thượng úy Đinh Trọng Thiệp, Trợ lý trinh sát nội biên, Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP tỉnh) đã xung phong lên tuyến đầu chống dịch và được điều động về chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở ngã 3 đường tuần tra biên giới thuộc Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Long An). Anh chia sẻ, nhiều đêm nằm ở lều canh dựng tạm bởi cỏ tranh, bên kia là biên giới nước bạn Campuchia, những bữa cơm ăn vội chỉ có rau hoa chuối, nõn cây chuối rừng… Khó khăn, vất vả là vậy nhưng cán bộ, chiến sĩ BĐBP nói chung và lực lượng tăng cường nói riêng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, tích cực, tận tụy với công việc, được nhân dân khu vực biên giới và cán bộ, chiến sĩ đơn vị tin yêu, quý mến. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Chốt ngã 3 đường tuần tra biên giới, Đồn Biên phòng Tuyên Bình luôn phối hợp với Công an, Quân sự xã Tuyên Bình tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện qua lại biên giới, tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế, kịp thời phát khẩu trang y tế cho người dân khi quên mang khẩu trang đi làm ruộng, chăn thả trâu bò..., góp phần cùng cán bộ, chiến sĩ tại chốt ngăn chặn và đẩy lùi dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Thượng úy Thiệp tích cực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy đơn vị công tác quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại lập nên nhiều chiến công. Trong đó, ngày 14-6-2021, anh cùng cán bộ, chiến sĩ tại chốt đã phối hợp với lực lượng cán bộ Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (BĐBP Long An) bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, tang vật thu được 100 cây thuốc lá nhập lậu. Với những thành tích trong đấu tranh phòng chống tội phạm, Thượng úy Đinh Trọng Thiệp đã được UBND tỉnh Long An tặng Bằng khen...

Đã hơn nửa năm, trên khắp các đường mòn, lối mở, cửa khẩu, bước chân của 60 cán bộ, sĩ quan BĐBP tỉnh tăng cường cùng với lực lượng Biên phòng nơi tuyến đầu vẫn không ngừng nghỉ tuần tra, ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 từ cửa ngõ biên giới, đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân./.

Hoàng Tuấn