Những tấm lòng thơm thảo trong đại dịch

Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt phòng chống đại dịch COVID-19 và lời kêu gọi “Chung tay đẩy lùi COVID-19”, thời gian qua, cùng với các ngành, các địa phương, rất nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã vận động cán bộ, giáo viên, phụ huynh tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa, phù hợp thực tế, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Những hoạt động này càng có ý nghĩa đặc biệt trong tháng 11 - hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Công đoàn trường, Ban chi hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định) cung cấp nước sát khuẩn, khẩu trang, thực phẩm, sữa, nước uống, đồ dùng, sách, truyện, đồ chơi vào khu cách ly.

Ngày 12-11, Trường Mầm non Sao Vàng (thành phố Nam Định) đã huy động 30 cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức hoạt động hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung. Căn cứ điều kiện nguồn lực và cơ sở vật chất, trường đã chọn tham gia chuẩn bị các suất ăn cho lực lượng đang làm nhiệm vụ và những người đang phải thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tại xã Nam Phong. Ngay từ sáng sớm, các cô giáo đã có mặt tại trường, người lo nấu cơm, nhặt rau củ, rửa, rồi chế biến, chia suất... Mỗi người mỗi việc, đặc biệt phải đảm bảo 5K trong suốt quá trình tổ chức hoạt động. Trong ngày, gần 200 suất cơm miễn phí nóng hổi, mang tấm lòng thơm thảo của các cô giáo Trường Mầm non Sao Vàng đã được chuyển vào tặng đội ngũ cán bộ y tế, công an, quân đội và những người dân tại điểm cách ly tập trung theo kế hoạch. Cô Trần Thị Ánh Nguyệt, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Khi Ban giám hiệu vừa nêu ý tưởng trên thì “được lời như cởi tấm lòng”, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường đều nhiệt tình hưởng ứng, bởi mỗi người đều có mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé công sức của mình chia sẻ khó khăn, vất vả với những người ở tuyến đầu chống dịch. Sau khi phát động, nhà trường nhận được rất nhiều sự ủng hộ, đóng góp lương thực, thực phẩm và cả nguồn lực vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên toàn trường. Những suất ăn tươi ngon, đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm trao tặng lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch và người dân đang phải cách ly thể hiện sự sẻ chia, động viên của nhà trường nói riêng, cộng đồng xã hội, làm ấm lòng những người đang phải cách ly, đầy âu lo.

Trong khu cách ly của Trường Tiểu học Điền Xá (Nam Trực), những lớp học online “đặc biệt” vẫn miệt mài được “lên sóng” đều đặn 2 buổi/ngày. Vào thời điểm bùng phát dịch trên địa bàn xã Điền Xá, trường có 8 thầy, cô giáo thuộc diện F1. Để tạo điều kiện cho nhà trường, các thầy cô được cách ly tập trung ngay tại trường. Nhờ đó, quá trình thực hiện cách ly, các thầy cô vẫn có thể “lên lớp” dạy online cho học sinh tại các lớp học được phân công phụ trách. Một cô giáo tại khu cách ly cho biết: Những ngày cách ly vừa qua là một trải nghiệm “sống chậm” đáng nhớ của tôi và đồng nghiệp. Qua đó tôi càng thấm thía hơn giá trị của cuộc sống bình thường yên bình, đó là điều may mắn và hạnh phúc. Với việc dạy học online, chúng tôi và các em đã đảm bảo kế hoạch học tập không bị gián đoạn, không ảnh hưởng đến việc học của các em. Cô trò vẫn được làm việc, tương tác với nhau mang đến sự động viên rất lớn. Cũng trên địa bàn xã Điền Xá, để đảm bảo an toàn cho người dân trong khu cách ly trên địa bàn xã, góp phần chung tay phòng, chống dịch COVID-19, một số giáo viên Trường THCS Điền Xá đã thành lập nhóm tình nguyện tổ chức chương trình “Shipper 0 đồng”. Bà con, gia đình nào trong khu cách ly có nhu cầu mua hàng hóa, đồ dùng, lương thực thực phẩm... thì đăng ký, sau đó nhóm tình nguyện sẽ đi mua và chuyển đồ vào cho bà con. Thầy Đỗ Duy Tám, giáo viên Trường THCS Điền Xá, một thành viên trong nhóm tình nguyện cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn, chia sẻ lúc khó khăn, thầy và nhóm tình nguyện đang vận động để cộng đồng chia sẻ, ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn trong khu cách ly để họ vượt qua giai đoạn khó khăn của mùa dịch, góp phần đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Các suất cơm được các cô giáo Trường Mầm non Sao Vàng chuẩn bị chuyển vào cơ sở cách ly tại xã Nam Phong. Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Tại “khu cách ly tập trung” Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (thành phố Nam Định) những ngày đầu tháng 11 là “những ngày không thể quên” của cô và trò khi trong các ổ dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn thành phố có 43 học sinh và 3 cán bộ, giáo viên thuộc diện F1, phải thực hiện cách ly y tế và được tổ chức cách ly tập trung tại trường. Để không bị gián đoạn chương trình học của các em, sau khi ổn định tinh thần, nơi ăn, ở, các thầy, cô giáo của trường cùng các phụ huynh được huy động “cùng cách ly” để chăm sóc, quản lý đã bắt tay ngay vào việc tổ chức các hoạt động giúp các em vơi đi nỗi nhớ nhà. Cô Vũ Thị Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngay sau khi nhà trường có ca F0 và nhận được kế hoạch về tổ chức cách ly tại trường, nhà trường đã tiến hành khử khuẩn toàn khu cách ly, chuẩn bị mọi điều kiện vật chất, đồ dùng sinh hoạt: chăn gối, nước uống, kem đánh răng, bàn chải, xà phòng… để các em sử dụng; phân công giáo viên, phụ huynh trực tại mỗi phòng cách ly để đảm bảo giãn cách, ổn định tâm lý cho các em. Học sinh phải cách ly đều còn nhỏ, lần đầu phải rời xa gia đình nên thầy cô giáo trong nhà trường ngoài việc duy trì chương trình học tập còn kiêm luôn chăm sóc việc ăn, uống, ngủ, nghỉ cho các em. Để giúp các em có tâm lý thoải mái, nhà trường đã xây dựng thời gian biểu sinh hoạt trong khu cách ly phù hợp như: tập thể dục nâng cao sức khỏe; tổ chức học tập trực tuyến; phát động cuộc thi viết, vẽ về phòng, chống dịch; viết về những dấu ấn, kỷ niệm tại khu cách ly... Tại đây, các em được giáo viên hướng dẫn học trực tiếp ngay tại lớp, hay học trực tuyến theo lịch chung. Anh Đỗ Xuân Thịnh, một phụ huynh tình nguyện vào chăm sóc cho học sinh trong thời gian cách ly cho biết: Tôi là nha sĩ, khi biết con mình phải đi cách ly, tôi đã đăng ký vào đây để chăm con và các cháu cùng lớp. Ngoài việc cùng các cô giáo lo ăn, uống, ngủ, nghỉ cho các cháu, tôi còn kèm các cháu học tập. Quá trình ở đây các cháu rất ngoan, chăm chỉ học tập, sức khỏe ổn định và tâm lý rất thoải mái. Mặc dù phải đi cách ly xa gia đình nhưng ở đây ngoài việc học tập, các cháu đều ăn, ngủ, sinh hoạt theo đúng giờ giấc quy định. Để các bậc phụ huynh nắm được tình hình sức khoẻ của con em mình mà yên tâm, tin tưởng, giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên cập nhập thông tin về các cháu. Hiện tại cô và trò trường vừa mới kết thúc thời gian cách ly và trở về gia đình, sức khỏe cô, trò đều ổn định, nhiều cháu rất nhớ khoảng thời gian này vì luôn được vui với bạn bè, thầy cô.

Tháng 11, tháng của Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam (20-11). Những việc làm ý nghĩa như: Những giờ dạy online của các thầy, cô giáo trong khu cách ly Trường Tiểu học Điền Xá, những buổi xung kích tình nguyện của cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Sao Vàng, Trường THCS Điền Xá với những suất ăn 0 đồng, chương trình “Shipper 0 đồng”... và những phụ huynh đồng hành cùng học sinh trong các khu cách ly giúp các em vượt qua khó khăn, trở ngại trong mùa dịch... là những việc làm thiết thực, ý nghĩa của những nhà giáo, của tình thầy trò. Các thầy cô không chỉ gieo con chữ, kiến thức mà còn cùng cộng đồng gieo những hạt mầm thiện nguyện ấm áp, lan tỏa những việc làm ý nghĩa trong đại dịch, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, chung tay cùng địa phương chiến thắng đại dịch COVID-19./.

Minh Thuận