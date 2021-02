Điểm tựa nơi đầu sóng

Trở lại Đồn Biên phòng Quất Lâm vào một ngày đầu năm mới, chúng tôi cảm nhận được cuộc sống thanh bình, no ấm của vùng quê nơi đầu sóng của huyện Giao Thủy đang đổi thay từng ngày. Trong niềm vui chung của quê hương đổi mới, phát triển, ghi dấu sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quất Lâm đang ngày đêm chắc tay súng giữ vững chủ quyền an ninh vùng biển và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quất Lâm phối hợp tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Đứng chân trên địa bàn xã Giao Phong (Giao Thủy), Đồn Biên phòng Quất Lâm có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển với chiều dài 15km thuộc địa bàn các xã Giao Hải, Giao Phong, Giao Long, Bạch Long và thị trấn Quất Lâm. Nhiều năm qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn luôn được giữ vững, tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho nhân dân yên tâm sản xuất. Các tổ công tác của đơn vị thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên các tuyến và các địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi xâm phạm chủ quyền và gây bất ổn về an ninh trật tự. Đồng thời đơn vị đã hướng dẫn xây dựng và duy trì hoạt động của các tổ an ninh tự quản trên biển và tổ tự quản an ninh trật tự các thôn, xóm; qua đó đã nắm chắc tình hình hoạt động của các tàu thuyền và các loại tội phạm trên biển nên khi có vụ việc xảy ra đều giải quyết kịp thời, tạo thuận lợi cho ngư dân yên tâm bám biển sản xuất. Trung tá Bùi Quang Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Quất Lâm cho biết: “Thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đơn vị quản lý tiềm ẩn những diễn biến phức tạp đặc biệt là ở địa bàn khu vực bãi tắm Quất Lâm nổi lên hoạt động của các loại tội phạm như: buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy; buôn bán hàng cấm... Trước tình hình đó, Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn Biên phòng Quất Lâm đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với các loại tội phạm; thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình ở các khu vực và các địa bàn trọng điểm đồng thời xây dựng các kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh thành công nhiều chuyên án ma túy, góp phần giữ vững bình yên địa bàn”. Năm 2020, Đồn Biên phòng Quất Lâm đã đấu tranh thành công 1 chuyên án, 6 kế hoạch nghiệp vụ về ma tuý, khởi tố 7 đối tượng, tang vật thu 4.000 viên ma tuý tổng hợp và 1,597 gam hê-rô-in, 2,960 gam ma túy tổng hợp. Ngoài ra đơn vị phối hợp cùng với công an xã, thị trấn trên địa bàn đấu tranh, bắt 5 vụ/5 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu 6 gói hê-rô-in.

Không chỉ sẵn sàng đối mặt với khó khăn, thử thách thậm chí là hiểm nguy để giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng trên toàn tuyến biển của tỉnh còn luôn xung kích ở tuyến đầu, là “chỗ dựa” vững chắc cho cư dân vùng chân sóng trong những tình huống đột xuất khi phải đương đầu với sự khắc nghiệt của thiên tai, bão lũ. Hình ảnh những tổ, đội công tác của các đơn vị biên phòng tích cực, khẩn trương, xuống các địa bàn giúp nhân dân chằng chống nhà cửa, sơ tán dân ở khu vực xung yếu vào nơi an toàn; bố trí lực lượng tuần tra, nắm tình hình dọc các tuyến đê kè xung yếu trên địa bàn để kịp thời phát hiện, xử lý những sự cố xảy ra; tổ chức lực lượng, phương tiện hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền đang đánh bắt ngoài khơi vào nơi tránh trú an toàn... mỗi khi có bão đổ bộ vào địa bàn luôn khắc sâu trong tâm trí mỗi người dân. Khi bão tan, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị lại khẩn trương “bắt tay” ngay vào giúp dân khắc phục hậu quả nặng nề do cơn bão gây ra. Tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị biên phòng đã để lại ấn tượng sâu đậm và niềm tin vững chãi trong lòng mỗi người dân vùng chân sóng của tỉnh. Đồng chí Phạm Văn Điện, Bí thư chi bộ xóm 2, xã Nghĩa Hải (Nghĩa Hưng) cho biết: Từ nhiều năm nay, những người lính quân hàm xanh đã gắn bó thân thuộc, là điểm tựa của bà con nhân dân khu vực tuyến biển, những việc làm ấm áp nghĩa tình và tình cảm, trách nhiệm của các anh đã gắn kết nghĩa tình quân dân keo sơn, bền chặt đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trên suốt dọc tuyến biển của tỉnh, đến đơn vị nào, chúng tôi cũng đều cảm nhận được nghĩa tình quân dân thắm thiết, bền chặt của những người lính biên phòng là điểm tựa vững chắc của người dân nơi đầu sóng trong sự gắn kết khăng khít, thủy chung, đó chính là cơ sở xây dựng và củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Trong năm 2020, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã đấu tranh thành công 1 chuyên án triệt phá đường dây tội phạm ma túy liên tỉnh; đấu tranh kết thúc 26 kế hoạch nghiệp vụ; kết quả đã bắt, xử lý 16 vụ/19 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy; 3 vụ/3 đối tượng vận chuyển pháo trái phép; 5 phương tiện kinh doanh xăng dầu mặt nước trái phép; 4 vụ/20 đối tượng có hành vi đánh bạc; thu giữ 4.000 viên ma túy tổng hợp (378,564 gam), 5,715 gam hê-rô-in, 11,9kg pháo do Trung Quốc sản xuất và nhiều vật chứng liên quan; phát hiện, bắt giữ, xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ/74 đối tượng với tổng số tiền trên 580 triệu đồng; tổ chức cứu nạn 4 vụ, 3 phương tiện với 19 thuyền viên, cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển; thông báo, kêu gọi, vận động cho 8.980 lượt tàu thuyền trong và ngoài tỉnh vào tránh bão; sắp xếp neo đậu tại bến cho 7.213 phương tiện/23.498 lượt người; kêu gọi 5.792 lượt người làm ăn, nuôi trồng thủy, hải sản trên các lều chòi vào tránh trú bão an toàn... Những kết quả toàn diện trên các mặt công tác biên phòng của lực lượng Bộ đội Biên phòng đã góp phần bảo vệ và giữ vững bình yên tuyến biển của tỉnh./.

Bài và ảnh: Thu Thủy