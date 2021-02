Ghi ở vùng đồng màu

Giữa tháng Chạp, nông dân các xã vùng màu đang hối hả thu hoạch các loại rau màu vụ đông, đặc biệt là khoai tây. Trên khắp các cánh đồng màu như: Liên Minh, Liên Bảo, Kim Thái (Vụ Bản); Yên Dương, Yên Nhân, Yên Đồng (Ý Yên); Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Dương (Nam Trực)… người, xe tấp nập, rộn ràng “gom khoai” cung cấp cho thị trường tết. Vụ khoai tây đông năm nay “được mùa, được giá”, khoai dỡ đến đâu thương lái mua hết đến đấy nên bà con rất phấn khởi.

Nông dân xã Liên Minh (Vụ Bản) thu hoạch khoai tây vụ đông.

Cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX Dịch vụ nông nghiệp Bảo Xuyên, xã Liên Bảo Trần Quang Quỳnh, chúng tôi ra đồng tìm hiểu về vụ khoai tây đông năm nay của bà con địa phương. Ông Nguyễn Văn Khấn ở đội sản xuất số 5 đang cùng gia đình thu hoạch hơn 1,5 sào khoai tây cho biết: Vụ đông năm nay, mặc dù khó khăn do dịch COVID-19, mưa bão đầu vụ nhưng do thực hiện tốt khâu thời vụ, chăm sóc nên cây màu nói chung, cây khoai tây nói riêng sinh trưởng, phát triển tốt, đồng đều. Do vậy, năng suất, chất lượng khoai tây cao hơn hẳn những năm trước, trung bình mỗi sào đạt 5-6 tạ, với giá bán hiện nay mỗi sào thu lãi từ 2-3 triệu đồng… Còn chị Nguyễn Thị Thùy ở HTX Dịch vụ nông nghiệp Hào Kiệt, xã Liên Minh vừa nhặt khoai vào túi ni-lông vừa chia sẻ: Trước đây, khi thu hoạch, chúng tôi thường nhặt hết khoai vào thúng, rổ đưa lên xe thồ chở về nhà phân loại rồi mang ra chợ bán nên mất rất nhiều công sức, khoai tây đổ ra, đổ vào nhiều lần khiến khoai bị sây sát vỏ nên không đẹp mã, khó bán và bán không được giá. Những năm gần đây, thương lái đánh xe ô tô tải vào tận ruộng thu mua mang đi các tỉnh, thành phố tiêu thụ nên chúng tôi nhặt khoai vào túi, nhặt đến đâu phân loại đến đấy vừa đỡ mất công lại dễ vận chuyển. Càng đến gần tết nhu cầu tiêu thụ khoai tây càng tăng, vì thế giá bán cũng khá ổn định từ 14-16 nghìn đồng/kg nên mỗi sào khoai tây cho thu nhập 4,5-5 triệu đồng… Theo Sở NN và PTNT, vụ đông năm nay toàn tỉnh trồng 2.000ha khoai tây bằng giống Solara, khoai tây Đức, Hà Lan; năng suất trung bình đạt 4-5 tạ/sào. Hiện nay, nhu cầu tiêu dùng khoai tây trên thị trường rất lớn nên người trồng bán được giá và không phải lo lắng đầu ra cho sản phẩm. Cây khoai tây trở thành cây trồng chủ lực trong vụ đông ở các xã đồng màu ở các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Nam Trực… Bên cạnh đó, một số địa phương còn chủ động liên kết với các doanh nghiệp hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ khoai tây thương phẩm cho nông dân. Đồng chí Vũ Văn Thắng, Trưởng Phòng NN và PTNT huyện Nam Trực cho biết: Vụ đông hàng năm, huyện Nam Trực có khoảng 700-750ha trồng khoai tây. Những năm qua, bà con nông dân trong huyện chủ yếu trồng giống khoai tây cũ như KT3, Solara và Marabel... Tuy nhiên, qua nhiều năm canh tác, các giống khoai này đã bị thoái hóa dần, khoai quen đất nên năng suất, chất lượng khoai thương phẩm đều giảm. Vì thế vụ đông năm nay, Phòng NN và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Nam Trực phối hợp với Công ty Cổ phần Growing Vietnam’s Agriculture (GVA) triển khai mô hình trình diễn giống khoai tây Actrice tại các xã: Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Dương và thị trấn Nam Giang. Kết quả cho thấy, giống khoai tây Actrice của Hà Lan có củ to, thân khỏe, cây kháng sâu, chịu úng tốt, củ có hình ovan, vỏ và ruột có màu vàng, mắt nông, bở, thơm ngon, thích hợp nấu các món ăn tươi. Ông Lê Mạnh Khởi ở xóm 16, thôn Y Lư, xã Nam Hoa là một trong những hộ tham gia mô hình trồng giống khoai Actrice cho biết: Thực hiện hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp, Công ty GVA, ngày 26-10 tôi xuống giống trồng hơn 5 sào khoai tây Actrice. Sau gần 80 ngày vun trồng, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật đã cho thu hoạch với năng suất 900kg đến 1 tấn/sào, cao hơn 1,5 tạ/sào so với các giống khoai tây truyền thống. Theo đánh giá của Phòng NN và PTNT huyện Nam Trực, mô hình khoai tây Actrice được trồng tại 150 hộ với quy mô 45ha của 4 xã: Nam Dương, Nam Hùng, Nam Hoa và thị trấn Nam Giang. Các hộ bắt đầu xuống giống trồng từ ngày mùng 5 đến 8-10-2020 trên diện tích đất màu tơi xốp, dễ thoát nước, với lượng giống 45 kg/sào… Giống khoai tây Actrice có thời gian sinh trưởng từ 80-85 ngày, năng suất trung bình đạt 25-30 tấn/ha, tương đương từ 800kg đến 1 tấn/sào; củ khoai phát triển sớm, tập trung, mỗi khóm có từ 5-7 củ; tỷ lệ củ khoai thương phẩm đạt trên 80%. Giống khoai tây Actrice có thể trồng trên nhiều loại đất, thích hợp nhất trên đất cát pha, đất thịt pha nhẹ và có khả năng chống chịu nhiệt, hạn và các loại sâu, bệnh tương đối tốt. So với giống khoai tây Marabel trồng đối chứng thì giống khoai tây Actrice có năng suất trung bình cao hơn 1,5 tạ/sào. Toàn bộ số khoai tây thương phẩm được Công ty GVA bao tiêu với giá trị kinh tế thu được cao hơn 1 triệu 125 nghìn đồng/sào so với giống khoai tây đối chứng. Bà Lê Thị Liễu, Giám đốc Công ty Cổ phần GVA cho biết, giống khoai tây Actrice được Công ty nhập khẩu từ Hà Lan, năng suất cao hơn so với giống khoai tây khác từ 10-20%, nếu trồng, chăm sóc tốt số củ khoai thương phẩm loại 1 có thể đạt tới 90%. Đây là giống khoai đã trồng đại trà ở nhiều tỉnh phía Bắc, được bà con đón nhận nồng nhiệt. Năm nay, bà con nông dân các địa phương chuyển đổi từ giống cũ sang giống Actrice tăng gấp 4-5 lần so với những năm trước. Để hỗ trợ người trồng, Công ty đang thực hiện chính sách cung cấp giống, cung ứng phân bón, hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và thu mua khoai thương phẩm sau thu hoạch. Thành công của mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm Actrice tại huyện Nam Trực mở ra cơ hội để nông dân tiếp cận với giống cây trồng mới và các tiến bộ kỹ thuật, gắn bó với đồng ruộng, yên tâm sản xuất, góp phần tăng thu nhập cho nông dân. Không chỉ liên kết với các xã, thị trấn của huyện Nam Trực, Công ty GVA còn liên kết với 10 HTX của các huyện Vụ Bản, Ý Yên để mở rộng diện tích trồng giống khoai tây Actrice trong những vụ tới.

Thêm một vụ khoai tây đông “được mùa, được giá” trong điều kiện sản xuất có nhiều khó khăn cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và người nông dân trong sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập trên từng đơn vị diện tích đất canh tác./.

Bài và ảnh: Văn Đại