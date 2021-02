Nhịp sống mới Xứ đạo

Về thăm các vùng quê xứ đạo, từ các xã miền biển của các huyện Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Giao Thủy đến các xã nội đồng thuộc các huyện Xuân Trường, Trực Ninh, Nam Trực... là các vùng quê có đông đồng bào Công giáo, chúng tôi ấn tượng trước sự khởi sắc của những “miền quê đáng sống”. Đường đi lối lại trong các xứ, họ, khu dân cư được mở rộng, trải nhựa, đổ bê tông, trồng hoa, cây bóng mát ven các trục đường và có hệ thống điện thắp sáng, tạo cảnh quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các công trình tôn giáo hầu hết đều được tôn tạo, nâng cấp, sửa sang khang trang sạch đẹp.

Xứ đạo xã Hải Anh (Hải Hậu).

Xóm 16, xã Xuân Hòa (Xuân Trường) có 287 hộ, 100% bà con theo đạo Công giáo. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh”, thời gian qua, Ban công tác Mặt trận xóm 16 đã xây dựng kế hoạch, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Nhân dân trong xóm tích cực phát triển sản xuất, chăn nuôi và mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững. Qua các cuộc tiếp xúc, trò chuyện, chúng tôi cảm nhận, mỗi người dân Công giáo xóm 16 đều nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện và chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phấn đấu đạt danh hiệu gia đình Công giáo tiêu biểu, chấp hành tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, tích cực đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình công cộng. Thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM nâng cao, nhân dân trong xóm đã đóng góp kinh phí đổ bê tông đường dong ngõ xóm, liên xóm, đường nội đồng phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân với chiều dài 2km, tổng kinh phí trên 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận xóm vận động bà con nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết kịp thời các phát sinh, mâu thuẫn tại khu dân cư; tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đồng chí Phạm Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hòa cho biết: Toàn xã có gần 50% dân số là đồng bào có đạo; Xuân Hòa là một trong 13 xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã đạt NTM nâng cao. Từ năm 2010 đến tháng 12-2020, xã Xuân Hòa đã huy động được trên 151 tỷ đồng, trong đó, vốn huy động từ cộng đồng dân cư là gần 60 tỷ đồng; nhân dân đã hiến 39,6ha đất để làm đường giao thông nông thôn và đường nội đồng. Huyện Hải Hậu có trên 40% dân số là đồng bào có đạo. Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên phát động, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Vì người nghèo” ngày càng lan tỏa và có ảnh hưởng sâu sắc, góp phần quan trọng thực hiện dân chủ trực tiếp ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của huyện; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bộ mặt của nông thôn ngày càng đổi mới, “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

Trên địa bàn tỉnh có 3 tôn giáo được công nhận và hoạt động, trong đó, Đạo Công giáo bao gồm giáo phận Bùi Chu và giáo hạt Nam Định thuộc Tổng giáo phận Hà Nội với khoảng 47 vạn giáo dân (chiếm 25% dân số toàn tỉnh); có 206 giáo xứ, 642 giáo họ với 716 nhà thờ xứ, họ; 1 giám mục, 227 linh mục; có 5 dòng tu nữ với 35 cơ sở dòng tu, 1 Đại chủng viện Đức mẹ vô nhiễm Bùi Chu. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm đến công tác vận động chức sắc, đồng bào theo các tôn giáo tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Tại các địa phương có đông đồng bào theo đạo, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt, tích cực thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” được thực hiện sôi nổi, rộng khắp trong quần chúng nhân dân trên địa bàn dân cư và trên tất cả mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Toàn tỉnh có 2.863 làng, tổ dân phố được công nhận làng, tổ dân phố văn hóa; 507.361 gia đình được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa; 1.568 khu dân cư 5 không; 3.335 khu dân cư xây dựng được hương ước, quy ước. Trong đó, tổ chức nhiều đợt phát động phong trào tập trung, nhằm tập hợp đông đảo đồng bào có đạo của các tôn giáo tham gia 9 loại mô hình được thực hiện tại 1.615 cơ sở tôn giáo, tiêu biểu là: Mô hình “Xứ, họ tiên tiến, gia đình công Công giáo gương mẫu”, “Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội” tại 187/206 giáo xứ, 607/716 giáo họ... với các cơ sở tôn giáo điển hình như: xứ Quần Vinh, xã Nghĩa Thắng, xứ Liêu Ngạn, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Hưng; xứ Xuân Chính, xã Hải Xuân, huyện Hải Hậu; xứ Bách Tính, huyện Nam Trực. Tại vùng có đông đồng bào theo các tôn giáo, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 35 triệu đồng năm 2015 lên 48,5 triệu đồng năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 5,47% năm 2015 xuống 1,53% năm 2020. Từ năm 2015 đến nay, hưởng ứng cuộc vận động xây dựng NTM, đồng bào các tôn giáo trong tỉnh đã hiến, tặng 32.361m2 đất thổ cư, thổ canh; hơn 400 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi trong thôn, xóm. Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: Những năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự hiệp thông từ phía giáo hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã triển khai nhiều văn bản, kế hoạch, tổ chức phát động nhiều phong trào để thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn Ban Đoàn kết Công giáo các huyện, thành phố vận động giáo dân tích cực đổi mới canh tác trong nông nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, phát triển làng nghề truyền thống song song với phát triển ngành nghề mới trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ; tham gia triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được MTTQ, các ban, ngành của tỉnh phát động như: Xây dựng “NTM, NTM kiểu mẫu”; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xây dựng “xứ họ tiên tiến, gia đình Công giáo gương mẫu”, phong trào “Ba an toàn”, phong trào “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, phong trào “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”... Qua triển khai thực hiện các phong trào do tỉnh phát động, giáo sĩ, giáo dân đạo Công giáo đã có nhiều đóng góp, đạt kết quả đáng khích lệ.

Trong thời gian tới, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, gắn với phong trào thi đua xây dựng “xứ, họ đạo tiên tiến”, xây dựng mỗi địa phương có đông đồng bào tham gia đạo Công giáo trong tỉnh thực sự là “Miền quê đáng sống”./.

Bài và ảnh: Việt Thắng