Nhiều hoạt động chăm lo cho thiếu nhi

Những năm qua, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã có nhiều hoạt động chăm lo bồi dưỡng, giáo dục đội viên, thiếu niên nhi đồng, giúp các em được học tập, vui chơi, rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, góp phần vào việc giáo dục toàn diện trên các mặt đức, trí, thể, mỹ.

Tiết mục văn nghệ của đội viên, thiếu nhi thành phố Nam Định.

Với chủ đề “Thiếu nhi Nam Định học tập tốt, rèn luyện chăm”, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phố triển khai nhiều hoạt động, các công trình, phần việc măng non, triển khai sâu rộng phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, chương trình “Rèn luyện đội viên”; “Em yêu biển, đảo quê hương”, “Học kỳ quân đội”, “Tự hào truyền thống anh hùng”, “Khám phá và trải nghiệm”... tạo sân chơi bổ ích, lý thú. Qua các chương trình đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, tinh thần yêu nước, tự hào về Quân đội nhân dân Việt Nam, tạo động cơ rèn luyện đúng đắn cho thiếu niên, nhi đồng. Từ đầu năm 2019 đến nay, các hoạt động hỗ trợ học tập, tiếp bước trẻ em nghèo tới trường được các huyện, Thành Đoàn đặc biệt quan tâm. Cụ thể, các Liên đội đã phát động quyên góp các quỹ với số tiền hơn 6 tỷ đồng ủng hộ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật. Tiêu biểu như Hội đồng Đội thành phố Nam Định đã phát động các Liên đội vận động cán bộ, giáo viên, đội viên, nhi đồng tham gia quyên góp hơn 170 triệu đồng và hàng trăm bộ quần áo ấm tổ chức chuyến đi thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vị Xuyên và huyện Quang Bình (Hà Giang); Hội đồng Đội huyện Nam Trực tổ chức thăm, tặng quà 65 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi, với tổng số tiền 19,5 triệu đồng... Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho đội viên, học sinh thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, hoạt động xã hội, tình nguyện, tham quan các di tích lịch sử văn hóa… giúp các em gắn bó với bạn bè, trường lớp, nâng cao hiểu biết về đời sống xã hội, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức, kỹ năng sống. Tiêu biểu như hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo” được các Liên đội tiếp tục triển khai có hiệu quả với nhiều hoạt động tập thể và hoạt động theo nhóm vui tươi, bổ ích như: Đọc sách, đọc truyện tại thư viện, múa hát tập thể tại sân trường, đánh bóng rổ, đá cầu, nhảy dân vũ, các trò chơi dân gian, võ, nhạc cổ truyền. Thông qua các hoạt động đã giúp cho các em rèn luyện sức khỏe, thư giãn sau những giờ học căng thẳng, qua đó giúp cho mối quan hệ thầy trò được gần gũi hơn. Các Liên đội khuyến khích đội viên thiếu nhi tham gia cuộc thi “Sáng tạo trong thanh, thiếu niên và nhi đồng”, tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục theo mô hình STEM, STEAM, tạo sân chơi lý thú cho đội viên thiếu nhi. Tiêu biểu là các Liên đội Trường Tiểu học Lộc Vượng tổ chức chương trình Gala tài năng nhí với các hoạt động giáo dục STEM, Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân xây dựng các khu vườn thực nghiệm tại từng Chi đội, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức trưng bày và giới thiệu các sản phẩm STEM, Trường Tiểu học Chu Văn An tổ chức Ngày hội STEM với chủ đề “Khơi nguồn đam mê sáng tạo”... Hoạt động “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, “Hành trình đến các bảo tàng” được các Hội đồng Đội triển khai tích cực như Hội đồng Đội huyện Nam Trực đã chỉ đạo Liên đội Trường Tiểu học Nam Hồng tổ chức cho các em đội viên trải nghiệm tại khu tưởng niệm thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền xã Nam Thắng, liên đội Trường Tiểu học Hồng Quang trải nghiệm tại núi Ngăm (Vụ Bản) và tham quan Bảo tàng tỉnh (thành phố Nam Định), một số Liên đội tổ chức cho các em báo công tại Lăng Bác Hồ như Liên đội Trường THCS Nguyễn Hiền... Các hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của dân tộc cho các đội viên trong toàn Liên đội. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhà trường và địa bàn dân cư diễn ra sôi nổi, tổ chức được hơn 4.000 buổi biểu diễn văn nghệ, “Sân chơi cuối tuần”, xây dựng các “Đội phát thanh ca khúc măng non”, “Đội tuyên truyền măng non”, 100% các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng đều thuộc các bài múa hát tập thể. Các trò chơi dân gian cũng được các Liên đội tổ chức như: nhảy dây, kéo co, cờ vua tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thiếu nhi sinh hoạt rèn luyện sức khỏe, phát triển khả năng cá nhân. Triển khai đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước, tai nạn, thương tích trẻ em”, Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thành phổ triển khai các hoạt động dạy bơi cho thiếu niên, nhi đồng tại địa phương. Nhiều Liên đội đã phối hợp với các Ban quản lý bể bơi tại địa phương mở lớp học bơi an toàn cho đối tượng đội viên, thiếu niên, nhi đồng từ 7 đến 15 tuổi. Theo đó, các lớp học đã thu hút đông đảo học sinh trong và ngoài trường tham gia. Tại lớp học, các học viên được hướng dẫn, thực hành nhiều kỹ năng cơ bản, xử lý các tình huống, tai nạn có thể xảy ra như chuột rút, khó thở... Ngoài ra, quan tâm đến thế hệ măng non của đất nước, tổ chức Đoàn, Đội đã tập trung đổi mới nội dung hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm của năm học, thực hiện chương trình “Dự bị đội viên”, tổ chức cho 100% nhi đồng ký cam kết rèn luyện tốt theo “5 điều Bác Hồ dạy”. Công tác lựa chọn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách sao được các Liên đội quan tâm. Các cuộc thi “Phụ trách sao giỏi”, “Sao nhi đồng chăm ngoan” được các Liên đội tổ chức có hiệu quả. Các Liên đội đã chủ động, sáng tạo trong phương thức tổ chức hoạt động nhi đồng phù hợp với tâm lý lứa tuổi của các em như tổ chức sinh hoạt theo các chùm sao: “Sao chăm ngoan”, “Sao vui khỏe”...

Với những hoạt động, việc làm thiết thực của Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã góp phần bồi dưỡng nhân cách, đạo đức và phát triển kỹ năng sống cho đội viên, động viên thiếu niên, nhi đồng vươn lên trong học tập, biết yêu thương, chia sẻ, tạo môi trường thuận lợi để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh