Khi trẻ mầm non ở nhà để phòng chống dịch

Khi trẻ mầm non ở nhà để phòng chống dịch

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua, học sinh các cấp học trong tỉnh đều phải tạm nghỉ học. Điều này khiến không ít gia đình gặp khó khăn trong việc quản lý con em, nhất là học sinh ở lứa tuổi mầm non.

Do trường chưa được tổ chức cho trẻ ăn bán trú nên hiện nhiều gia đình chưa cho con đi học trở lại. Ảnh: PV

Gần 3 tháng qua, cuộc sống của gia đình chị Lam ở phường Trường Thi (thành phố Nam Định) bị đảo lộn do dịch bệnh COVID-19. Vợ chồng chị đều là công nhân nên khi anh chị đi làm cả ngày thì cả hai con 5 tuổi và 3 tuổi được gửi cho ông nội trông coi. Không thể ra ngoài chơi vì dịch bệnh, 2 đứa trẻ suốt ngày chỉ ở trong nhà, hết xem phim hoạt hình trên ti vi lại chơi điện tử trên điện thoại. Ít vận động nên chuyện ăn uống của trẻ cũng kém. Ngay trong tháng đầu tiên, hai đứa trẻ đã sút cân và có đôi khi không còn nghe lời ông khi bố mẹ vắng nhà. Nhưng như thế vẫn còn may hơn nhiều gia đình không thể gửi ông bà mà phải tìm một chỗ khác gửi con, vừa vô cùng vất vả lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Chị Vân ở đường Phù Nghĩa (thành phố Nam Định) phải gửi người hàng xóm trông con gái 4 tuổi để đi làm. Bà nhận trông bé chỉ cách nhà khoảng 100m nhưng gia đình đông người, hàng ngày phải ra ngoài làm việc. Dù được bà cho ăn ngủ đúng giờ, nhưng nỗi lo luôn thường trực trong lòng chị Vân khi không phải ai trong gia đình người trông trẻ cũng có ý thức phòng vệ trước dịch bệnh. Chưa hết, chỉ sau 3 tháng gửi con lại nhiễm có thói quen nói trống không, sinh hoạt bừa bộn mà chị chưa rèn uốn lại được.

Việc học sinh lứa tuổi mầm non phải nghỉ học ở nhà đã khiến nhiều gia đình vất vả trong việc trông coi, quản lý. Dù khó khăn song hầu hết các bậc phụ huynh đều cố gắng khắc phục vì mục tiêu chung là bảo vệ sức khỏe con em mình và góp phần khống chế sự lây lan của dịch bệnh. Trong thời gian học sinh nghỉ học, ngành GD và ĐT tỉnh đã chỉ đạo các nhà trường tăng cường sự gắn kết giữa nhà trường và cha mẹ trẻ để cùng đồng hành chăm sóc - giáo dục trẻ trong những ngày chống dịch. Trong đó, ban giám hiệu nhiều trường mầm non đã sử dụng ứng dụng zoom meeting để kết nối với giáo viên duy trì tổ chức sinh hoạt chuyên môn, trao đổi những ý kiến sáng tạo trong công tác chuyên môn, giáo viên kết nối với phụ huynh đồng hành cách dạy trẻ, củng cố kiến thức và kỹ năng cho trẻ. Trên các trang Facebook, Zalo của nhiều trường đăng tải hướng dẫn phụ huynh vào những video, bài giảng các hoạt động như: hoạt động Làm quen với Toán, Làm quen Chữ viết, Tạo hình, Văn học, Âm nhạc, Khám phá và các kỹ năng phù hợp với từng độ tuổi để dạy trẻ. Đặc biệt là phối hợp tốt với cha mẹ trẻ khi trẻ nghỉ học chăm sóc tại gia đình an toàn, hướng dẫn và trao đổi với phụ huynh về thời gian học, chơi, ăn, ngủ, theo đúng chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ mầm non; cùng với phụ huynh hướng dẫn trẻ tham gia học bài cùng cô qua nhiều kênh thông tin như trên truyền hình kênh VTV7, Chương trình Tầm Vóc Việt trên VTV1, hướng dẫn các trò chơi và nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ gia đình tổ chức cho trẻ hoạt động, giảm thời gian xem ti vi và điện thoại một cách thụ động, như quay clip hướng dẫn trẻ nhảy theo bài “Ghen Covy”, các bài tập vận động đơn giản, các kỹ năng sống theo lứa tuổi…, động viên gia đình cho trẻ xem học theo, quay clip gửi cho cô tăng tương tác khuyến khích trẻ… để tăng cường thể lực trong thời gian học tập tại nhà, ăn uống đảm bảo, đủ chất dinh dưỡng.

Học sinh Trường Mầm non Sao Vàng (thành phố Nam Định). Ảnh: PV

Hiện tại, ngành GD và ĐT tỉnh đã chỉ đạo tổ chức cho các cấp học trở lại trường, trong đó, trẻ mầm non bắt đầu đi học từ ngày 4-5. Tuy nhiên, trong điều kiện phải tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các trường chưa tổ chức ăn ngủ bán trú. Vì vậy, nhiều phụ huynh học sinh, nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức, công nhân gặp khó khăn trong việc đưa đón, quản lý, chăm sóc con em và chấp hành giờ giấc làm việc. Hơn nữa, những ngày qua, thời tiết nắng nóng không đảm bảo cho việc đưa đón con nhiều lần trong ngày nên tỷ lệ trẻ mầm non đến trường còn thấp. Phần lớn, do trẻ đã ổn định được chỗ gửi nên phụ huynh có tâm lý trông chờ khi các trường tổ chức ăn bán trú mới đưa con đi học trở lại. Trước tình hình học sinh đi học chưa đảm bảo 100% sĩ số, trong những ngày tới, ngoài bảo đảm việc dạy học theo đúng chương trình, Ban giám hiệu và giáo viên các trường mầm non trong tỉnh sẽ tăng cường vận động phụ huynh, học sinh cho con em trở lại trường học đúng quy định, nhất là đối với các em học sinh lớp 5 tuổi để các em có đầy đủ kiến thức, kỹ năng trước khi bước vào lớp 1.

Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo trong vệ sinh, khử trùng trường, lớp học cùng các phương án bảo đảm sức khỏe cho học sinh, thời gian tới các gia đình sẽ yên tâm gửi con đến trường, đảm bảo cho các em được phát triển toàn diện theo lứa tuổi./.

Hồng Minh