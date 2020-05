Người tổ trưởng dân phố gương mẫu, trách nhiệm

Đảm nhiệm vai trò tổ trưởng dân phố số 1 Mỹ Trọng, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) 10 năm nay, ông Trần Quốc Long được cán bộ, nhân dân yêu quý bởi luôn tâm huyết, tận tụy với công việc được giao.

Ông Trần Quốc Long, tổ trưởng tổ dân phố số 1 Mỹ Trọng, phường Mỹ Xá (thành phố Nam Định) thường xuyên cập nhật chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để phổ biến cho nhân dân.

“Khi được bầu làm tổ trưởng dân phố số 1 Mỹ Trọng, tôi cũng không khỏi lo lắng bởi đây là khu dân cư tập trung rất đông dân với 780 hộ, trên 3.000 khẩu lại nằm xen kẽ “răng lược” với 6 tổ dân phố của phường Trường Thi nên tình hình an ninh trật tự khá phức tạp, nhiều vụ việc tranh chấp đất đai, lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra chưa kể một số đối tượng nghiện ma tuý thường xuyên hoạt động”, ông Long cho biết. Với mong muốn góp một phần công sức của mình đưa tổ dân phố phát triển, ông Long luôn nỗ lực hết mình vì công việc chung và luôn thực hiện theo lời dạy của Bác về người cán bộ, đảng viên phải gương mẫu trong công tác, phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Bên cạnh đó, ông có sự “hậu thuẫn” rất lớn từ sự ủng hộ của cấp ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cũng như người dân. Ông đã tham mưu cho cấp ủy, nhân dân bầu 7 trưởng khu dân cư của tổ dân phố là những cán bộ nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm như ông Trần Trung Đông trưởng khu dân cư số 1, bà Trần Thị Thoa trưởng khu dân cư số 4, bà Trần Thị Nghĩa trưởng khu dân cư số 7… Để xây dựng tổ dân phố khang trang, ông đã cùng đội ngũ các trưởng khu dân cư, trưởng ban công tác mặt trận đã vận động các hộ dân đóng góp kinh phí làm đường đi lại ngõ phố, hệ thống cống thoát nước thải, mắc điện chiếu sáng đảm bảo đi lại thuận tiện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Tinh thần hăng hái, trách nhiệm hết lòng vì công việc chung của ông Long đã thuyết phục được người dân tích cực tham gia. Trung bình mỗi hộ gia đình đóng 1,5 triệu đồng để đổ bê tông ngõ, xây cống thoát nước thải, bản thân ông và gia đình gương mẫu đi đầu đóng góp ngày công cũng như kinh phí thực hiện. Lĩnh vực quản lý đô thị luôn khó, vất vả khi tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn khá phức tạp, trong đó nổi cộm là khu vực chợ dân sinh Mỹ Trọng. Tổ dân phố đã thành lập tổ trật tự do ông Long làm tổ trưởng thường xuyên nhắc nhở các hộ dân kinh doanh buôn bán ở mặt đường thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về trật tự đô thị, trả lại lòng đường, vỉa hè. Trong thời điểm cả xã hội cách ly vì dịch bệnh COVID-19, tổ trật tự nhắc nhở dân không lấn chiếm vỉa hè đồng thời tạm dừng các hoạt động kinh doanh buôn bán không thiết yếu theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh. Gia đình ông C ở Khu tập thể cầu đường khi xây nhà đã cố tình lấn ra vỉa hè 1m, chiều dài 7m. Nắm được tình hình, ngay trong đêm ông Long và cán bộ khu dân cư đến vận động gia đình ông C tự nguyện dỡ bỏ. Bên cạnh đó, nhờ nắm chắc tình hình nên khi có mâu thuẫn xảy ra tại khu dân cư, ông cùng ban công tác mặt trận đều kịp thời đến giải quyết thấu tình, đạt lý, đồng thời khuyên nhủ, nhắc nhở bà con sống đoàn kết… Do đó, suốt thời gian dài, trong tổ dân phố chưa xảy ra vụ việc gì lớn phải chuyển lên phường giải quyết. Tiêu biểu như vụ việc của ông Q ở ngõ 56 đường Mỹ Xá trong quá trình làm nhà đã lấn ra ngõ, khi hàng xóm nhắc nhở thì nhờ đối tượng côn đồ gây sự. Ông Long cùng cán bộ khu dân cư đã gặp gỡ, phân tích thiệt hơn, gia đình ông Q đã tự nguyện phá dỡ phần đất đã lấn chiếm. Quan tâm giúp đỡ những đối tượng nghèo, hoàn cảnh khó khăn, tổ dân phố số 1 Mỹ Trọng cũng đã nhận ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh với nguồn vốn 1,2 tỷ đồng để cho giúp đỡ hàng chục học sinh đi học, hỗ trợ 80 hộ gia đình xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn, cho hàng chục người khó khăn vay vốn mở mang ngành nghề, có cuộc sống ổn định. Anh Trần Thế Minh ở ngõ 144 đường Mỹ Xá, ông Trần Xuân Tiến ở ngõ 159 đường Mỹ Xá nhờ được vay 40-50 triệu đồng đã phát triển nghề mộc thủ công có thu nhập ổn định. Ông Trần Trường ở đường Trần Huy Liệu được vay 40 triệu đồng phát triển nghề làm đậu phụ. Từ nguồn vốn vay 40 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội, chị Nguyễn Thị Phụng ở đường Trần Huy Liệu mở nghề bán bún giúp trang trải cuộc sống gia đình. Thu nhập bình quân của người dân nơi đây ngày càng tăng. Đến nay, tổ dân phố chỉ còn 2 hộ nghèo. Hàng năm, qua bình xét có tới 87% số gia đình được công nhận gia đình văn hóa. Việc cưới, việc tang của các gia đình trong các khu dân cư được thực hiện đúng theo hương ước. Đặc biệt, từ khi nhà văn hóa tổ dân phố được xây dựng khang trang năm 2003, nhiều gia đình đã lựa chọn nơi đây để tổ chức lễ cưới, trong đó không ít lần ông Long cùng với các cán bộ khu dân cư đảm nhiệm vai trò chủ hôn lễ, tạo nét đẹp văn hóa riêng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” chăm sóc các đối tượng có công, chính sách được ban công tác mặt trận, các đoàn thể và nhân dân thường xuyên chăm lo.

Ông Trần Văn Bình, Bí thư chi bộ 1, phường Mỹ Xá chia sẻ: Ông Trần Quốc Long là cán bộ năng nổ, nhiệt tình đi đầu cùng với tổ dân phố tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của địa phương. Các công việc đều được ông triển khai với những nỗ lực, cố gắng không ngừng, thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao với hiệu quả thiết thực. Ông Long đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018./.

Bài và ảnh: Đức Thiện