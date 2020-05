Trong ngày đầu học sinh đồng loạt trở lại trường

Sau thời gian tạm nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19, ngày 4-5, gần 223 nghìn học sinh từ bậc học mầm non đến trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đi học trở lại.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (thành phố Nam Định), nhà trường đã bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên để tiến hành đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng cho học sinh trước khi vào lớp học. Học sinh cũng được bố trí chỗ ngồi, giữ khoảng cách đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Cô giáo hiệu trưởng Hoàng Thị Thu Thuý cho biết, để đảm bảo khoảng cách giữa các học sinh trong lớp học nên nhà trường chia ca cho các lớp. Trong buổi sáng 4-5, đã có 351 học sinh trong tổng số 675 học sinh của 19 lớp trở lại trường học, số còn lại được bố trí học vào buổi chiều. Do có sự phân công từ ban giám hiệu đến các giáo viên chủ nhiệm và các lớp học, bắt đầu từ 6h30 sáng 4-5, nhà trường bố trí đón học sinh tại cổng trường hạn chế người ngoài vào khu vực sân trường. Trước đó, ban giám hiệu đã tổ chức kẻ vẽ, quy định vị trí các bộ phận đảm bảo giãn cách tại sân trường; phân công giáo viên hướng dẫn học sinh sát khuẩn tay, đo thân nhiệt, nhắc nhở các em vào thẳng lớp, hạn chế chạm vào tay vịn cầu thang, tường, tay nắm cửa... Mỗi lớp được phát 1 lọ nước sát khuẩn tay. Tất cả học sinh đều ý thức về việc phòng, chống dịch bệnh, như đeo khẩu trang khi đến trường, chủ động rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp… Cuối buổi học, giáo viên có tiết cuối cho học sinh xuống sân trường, bàn giao các em tại cổng trường, sau đó tiến hành lau khử khuẩn bàn ghế, tay nắm cửa bằng dung dịch Cloramin B. Ban Giám hiệu nhà trường nhắc nhở học sinh hạn chế tiếp xúc đông người. Nhà trường không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, phối hợp với cha mẹ học sinh thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn về khoảng cách khi đưa, đón con; không tụ tập đông người trước cổng trường…

Giáo viên Trường Mầm non thị trấn Nam Giang (Nam Trực) đo thân nhiệt và hướng dẫn trẻ sát khuẩn tay trước khi vào lớp.

Thực hiện chỉ đạo của Phòng GD và ĐT thành phố Nam Định, Trường THCS Hoàng Văn Thụ đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ quản lý, giáo viên khi trở lại trường để giảng dạy và học tập. Cùng với việc chia ca nửa lớp học sáng, nửa lớp học chiều, nhà trường khuyến cáo gia đình và học sinh phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khi đi học như: ăn sáng tại nhà, không mang đồ ăn vào trường; đo thân nhiệt trước khi đi học; mỗi học sinh tự mang chai, bình nước để uống; trong suốt thời gian ở trường học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách, đồng thời có khẩu trang dự phòng…

Tại khu B, Trường Mầm non thị trấn Nam Giang (Nam Trực), cô Đoàn Thị Thuỷ, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Sáng 4-5 đã có 208 học sinh trong tổng số 361 học sinh của điểm trường tới lớp. Với đặc thù của bậc học là các cháu còn nhỏ tuổi, nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả ở mức tốt nhất có thể khi đón các con trở lại trường. Từ sáng sớm, giáo viên, nhân viên đã có mặt để sẵn sàng đón học sinh. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn trong ngày đầu đón học sinh đi học trở lại như triển khai việc đo thân nhiệt, giữ khoảng cách, cử giáo viên đón học sinh tại cổng trường, hướng dẫn các cháu đeo khẩu trang, thực hành sát khuẩn tay trước khi vào lớp học… Thực hiện chỉ đạo của Sở GD và ĐT, nhà trường chưa tổ chức ăn trưa cho các cháu.

Nhìn chung, trong ngày đầu đón học sinh đi học đồng loạt trở lại, các trường học đều bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài bậc học mầm non với tinh thần phụ huynh “gửi bao nhiêu, nhận bấy nhiêu”, còn ở các bậc học còn lại, lớp học được chia đôi số lượng học sinh theo hai buổi sáng, chiều theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và của Sở GD và ĐT. Việc chấp hành của nhà trường và học sinh nghiêm túc thể hiện nhận thức và ý thức phòng dịch cao.

Để việc dạy và học an toàn, UBND tỉnh giao Sở GD và ĐT tiếp tục phối hợp với Sở Y tế căn cứ tình hình thực tế của các trường, lớp học và giáo viên để có biện pháp chia nhỏ sĩ số lớp, tăng cường giáo viên giảng dạy, có biện pháp giãn cách xã hội đối với phụ huynh khi đưa đón học sinh... nhằm đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn. Đặc biệt, trước và trong thời điểm học sinh đi học trở lại, các nhà trường thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó quy định cha mẹ học sinh và người không có nhiệm vụ không vào trong trường học; có biển thông báo cụ thể kế hoạch thời gian để gia đình chủ động trong việc đưa đón học sinh đặt tại cổng trường; yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh thường xuyên rửa tay với nước sạch và xà phòng hoặc rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn tay nhanh tại các thời điểm; trước khi vào lớp, sau mỗi giờ ra chơi, sau khi đi vệ sinh và khi thấy tay bẩn. Phối hợp với phụ huynh theo dõi sức khỏe của học sinh hàng ngày để kịp thời xử lý y tế theo quy định. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên đeo khẩu trang đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế khi đến trường, khi tham gia giao thông, nơi tập trung đông người. Đảm bảo các phòng học được thông thoáng, tăng cường thông gió tự nhiên hạn chế dùng điều hòa. Giám sát việc thực hiện vệ sinh khử khuẩn trường lớp… Các cơ sở y tế tăng cường phối hợp với các cơ sở giáo dục trong công tác phòng, phòng chống dịch bệnh COVID-19; hỗ trợ các cơ sở giáo dục trong hoạt động phun hóa chất khử trùng trường, lớp theo kế hoạch.

Với những nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các trường trong tỉnh đã và đang thực hiện tốt việc đảm bảo sức khỏe cho học sinh, giáo viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020./.

Bài và ảnh: Minh Thuận