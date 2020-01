Những ngôi nhà tình nghĩa

Bằng sự bền bỉ, kiên trì kết nối, vận động các nguồn lực, những ngôi nhà tình nghĩa chữ thập đỏ được xây dựng khang trang, sạch đẹp, mang theo hơi ấm, sự sẻ chia của những "Mạnh Thường Quân". Niềm vui, hạnh phúc của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn càng được nhân lên khi được đón Tết trong căn nhà mới ấm áp nghĩa tình.

Hội Chữ thập đỏ xã Giao Yến (Giao Thủy) tặng quà hỗ trợ bà Lưu Thị Thoi thuộc gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn ở xóm 4, xã Giao Yến.

Một mùa xuân nữa lại về, trong ngôi nhà mái bằng còn thơm mùi vôi mới, không khí gia đình bà Lưu Thị Thoi ở xóm 4, xã Giao Yến (Giao Thủy) có phần vui hơn ngày thường. Bởi lẽ, vào những ngày cuối năm 2019, gia đình bà được sống trong ngôi nhà mới khang trang mà bà bao năm mơ ước. Ngày được Hội Chữ thập đỏ và mạnh thường quân bàn giao căn nhà tình nghĩa, bà Thoi vừa vui mừng vì không còn phải sống trong căn nhà cấp 4 dột nát như trước, vừa cảm động trước tấm lòng của các mạnh thường quân. Bà con hàng xóm ai cũng mừng cho bà, bởi hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn. Bà Lưu Thị Thoi có chồng là nạn nhân chất độc da cam, bản thân thường xuyên ốm đau bệnh tật và không có khả năng lao động nặng. Mơ ước xây được một căn nhà khang trang với gia đình bà dường như quá đỗi xa xỉ. Nhận thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà, Hội Chữ thập đỏ xã đã kết nối với anh Lưu Công Hòa, một người con quê hương làm ăn thành đạt hỗ trợ kinh phí 120 triệu đồng, giúp bà xây dựng căn nhà kiên cố rộng 50m2. Xúc động trước nghĩa tình của bà con, lối xóm, bà Thoi phấn khởi cho biết: “Đây là cái Tết thật đáng nhớ. Sau bao nhiêu năm vất vả, sống trong ngôi nhà cũ nát, mất ăn mất ngủ vì mỗi khi mưa gió, Tết này được sống trong ngôi nhà mới khang trang do người con quê hương giúp đỡ xây dựng, tôi cũng như gia đình rất hạnh phúc và biết ơn”. Tết năm nay của bà Vũ Thị Hoàn ở xóm 10, xã Xuân Vinh (Xuân Trường) ấm áp hơn khi căn nhà cấp 4 dột nát ngày nào đã thay bằng ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi. Dù đã dọn về ở trong ngôi nhà mới một thời gian nhưng bà Hoàn vẫn không thể nào quên được cảm giác của ngày đầu tiên được ở trong căn nhà mới. Hoàn cảnh của bà rất khó khăn, là hộ cô đơn không nơi nương tựa, làm lụng vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn, cái nghèo, cái khổ cứ đeo bám mãi, bởi vậy để có được căn nhà kiên cố luôn là niềm mơ ước của bà. Cảm thông trước hoàn cảnh, Hội Chữ thập đỏ huyện đã kêu gọi các tín đồ, phật tử Chùa Bích Câu hỗ trợ bà 31,5 triệu đồng để xây dựng nhà mới. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà rộng 40m2, khang trang đã được hoàn thành trong niềm mong mỏi của gia đình. Bà Hoàn phấn khởi cho biết: Trước đây, gia đình tôi phải ở trong căn nhà đã xuống cấp. Được chính quyền địa phương, các cấp Hội Chữ thập đỏ, nhà hảo tâm hỗ trợ cùng bà con hàng xóm giúp đỡ, tôi có được ngôi nhà vững chắc, yên tâm lao động sản xuất, không còn lo lắng về mưa gió, Tết năm nay thực sự đáng nhớ đối với tôi”. Không chỉ gia đình bà Thoi, bà Hoàn được hưởng niềm vui, mà còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh cũng được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở từ nguồn hỗ trợ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động.

Với mong muốn không để cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn phải ở trong những căn nhà tạm và dột nát, thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", kết hợp cùng các nguồn vốn khác để tu sửa, xây mới nhà cho người nghèo không có điều kiện làm nhà. Nhờ sự quan tâm ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, các nhà hảo tâm, cuộc sống của nhiều người khó khăn trên địa bàn tỉnh đã thực sự bước sang trang mới. Chỉ tính riêng trong năm 2019, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã phối hợp, vận động xây mới và sửa chữa được 26 ngôi nhà tình nghĩa, trị giá 1 tỷ 485,4 triệu đồng. Tiêu biểu như: Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu vận động các nguồn lực hỗ trợ sửa chữa và bàn giao 6 ngôi nhà tình nghĩa chữ thập đỏ cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trợ giúp 525 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Giao Thủy phối hợp với Quỹ Năng Đoạn Kim Cương (Công ty Adam Khoo Việt Nam) trợ giúp 100 triệu đồng xây mới 2 ngôi nhà cho 2 hộ nghèo có nhà ở không an toàn tại xã Hoành Sơn và xã Giao Lạc; Hội Chữ thập đỏ huyện Ý Yên bàn giao 3 ngôi nhà chữ thập đỏ cho gia đình nạn nhân chất độc da cam xã Yên Đồng, gia đình hộ nghèo xã Yên Cường và xã Yên Khánh với tổng số tiền 120 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ thành phố Nam Định trích quỹ và vận động Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ 45 triệu đồng xây nhà cho gia đình bà Nguyễn Thị Tiêu, phường Văn Miếu, vận động bà Nguyễn Tú Anh (ở Pháp) hỗ trợ 30 triệu đồng xây nhà cho bà Trần Thanh Thảo, phường Quang Trung. Nhân dịp “Tháng Nhân đạo”, Hội phối hợp với Hội Từ thiện Chùa Vọng Cung hỗ trợ 55 triệu đồng xây nhà cho gia đình anh Nguyễn Viết Thịnh ở đường Nguyễn Trãi, phường Vị Hoàng, trợ giúp 25 triệu đồng sửa chữa nhà cho gia đình anh Quang thuộc hộ nghèo, phường Ngô Quyền, khảo sát hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà ở cho 10 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn thành phố trong năm 2019... Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: “Từ số tiền vận động được, các cấp Hội Chữ thập đỏ đã lựa chọn những đối tượng thực sự khó khăn về nhà ở để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hội đã phối hợp với các cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động triển khai rà soát, kiểm tra một cách công khai, minh bạch để đảm bảo các hộ nghèo thực sự khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kịp thời. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều gia đình còn gặp khó khăn cần sự chung tay giúp sức của toàn xã hội. Vì vậy, thời gian tới, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm quyên góp xây dựng những mái nhà tình nghĩa thắm tình đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp nhau thoát nghèo, phấn đấu mỗi huyện, thành hội hoàn thành 1 nhà trong năm 2020”.

Xuân mới đã về và niềm vui được ở trong ngôi nhà mới không thể nói hết bằng lời khi nhiều người đã đi gần hết cuộc đời của mình mới có được. Những căn nhà tình nghĩa chữ thập đỏ không chỉ góp phần giúp người kém may mắn có nơi ăn, chốn ở mà còn thể hiện tinh thần “nhường cơm xẻ áo” của cả cộng đồng xã hội dành cho người nghèo. Đây là nguồn động viên to lớn giúp họ vững tin, vượt qua khó khăn vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, đủ đầy hơn./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh