Chung sức vì công tác nhân đạo, từ thiện

Năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai thành công nhiều chương trình hoạt động, nhân đạo từ thiện, góp phần chung tay giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường phối hợp với Hội Nhân nghĩa bác ái tại Hà Nội tặng quà cho trẻ em mồ côi tại Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu (Xuân Trường).

Xác định công tác từ thiện, nhân đạo có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội vơi bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, các cấp Hội đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cùng tham gia vào các hoạt động nhân đạo; chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các phong trào nhân đạo, từ thiện; thường xuyên khảo sát, lập danh sách các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự trợ giúp của cộng đồng để vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, giúp đỡ. Nhờ đó, Hội Chữ thập đỏ đã vận động được đông đảo nhân dân cùng tham gia các phong trào, cuộc vận động trợ giúp nhân đạo trong cộng đồng như phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam”, cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”... Năm 2019, các cấp Hội đã trợ giúp 51.531 lượt người nghèo, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các đối tượng khác trị giá 22 tỷ 216,66 triệu đồng. Tiêu biểu như Hội Chữ thập đỏ huyện Xuân Trường lập hồ sơ 126 địa chỉ nhân đạo, trợ giúp 52 địa chỉ cho 52 người (trong đó có 2 nạn nhân chất độc da cam) trị giá 320 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện Nghĩa Hưng lập hồ sơ 93 địa chỉ nhân đạo, trợ giúp 36 địa chỉ cho 36 người trị giá 79,2 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ huyện Hải Hậu tặng quà đột xuất cho 1.063 người, trị giá 535,35 triệu đồng. Nhiều tập thể, cá nhân tích cực tham gia công tác thiện nguyện như: Công ty Bảo hiểm Prudential tặng 40 suất quà cho học sinh vượt khó, trị giá 40 triệu đồng; xã Hải Lý tặng 180 suất quà, trị giá 75 triệu đồng; xã Hải Anh tặng 100 suất quà; Ban Bác Ái giáo xứ Phạm Pháo tặng 85 suất quà; xã Hải Vân trợ giúp 65 triệu đồng cho 1 người bị tai nạn; Nhóm Thiện Tâm Hải Hậu tặng 150 suất quà trị giá 53 triệu đồng cho học sinh hoàn cảnh khó khăn học giỏi, hỗ trợ 22,36 triệu đồng cho cháu Phạm Văn Khoa tổ dân phố số 7, thị trấn Thịnh Long bị ung thư; Chi Hội Chữ thập đỏ Trường Tiểu học Hải Thanh trợ giúp 40 triệu đồng cho cháu Lan Anh là trẻ mồ côi; Hội Chữ thập đỏ các trường trợ giúp 150,5 triệu đồng cho 388 lượt học sinh hoàn cảnh khó khăn... Cùng với việc quan tâm, động viên tinh thần cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã quan tâm, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho người dân, đặc biệt là các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Từ đầu năm 2019 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên làm công tác chữ thập đỏ về các biện pháp sơ cứu chăm sóc sức khỏe ban đầu; trợ giúp 5.114 người trị giá 664,81 triệu đồng, phối hợp với Quỹ Thiện Tâm khám cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người, trị giá 360 triệu đồng tại 3 huyện Xuân Trường, Giao Thủy và Ý Yên; phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Quỹ Tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam), Bệnh viện Mắt tỉnh khám mắt cho 1.795 người tại huyện Giao Thủy, chỉ định phẫu thuật 292 người mắc bệnh đục thủy tinh thể; phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tập huấn 2 lớp an toàn giao thông, sơ cấp cứu tai nạn giao thông cho 100 người trị giá 20 triệu đồng, trợ giúp 10 triệu đồng cho 10 nạn nhân bị tai nạn giao thông của 9 huyện, thành phố Nam Định. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng bệnh, Hội đã phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, vệ sinh phòng chống các bệnh tiêu hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống đuối nước và các bệnh khi chuyển mùa; phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm; phát động phong trào dọn vệ sinh môi trường và thực hiện tiêu độc, khử trùng vào các tháng cao điểm. Với nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan truyền thông và Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các huyện tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Nhờ đó, kết quả thu được trong các đợt hiến máu trên địa bàn tỉnh luôn đạt chỉ tiêu được giao. Năm 2019, qua các đợt hiến máu, có 2.937 người đăng ký hiến máu tình nguyện, thu được 2.675 đơn vị máu. Hoạt động với tinh thần nhân văn, nhân ái cao cả, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã sưởi ấm đến từng mảnh đời khó khăn trên địa bàn tỉnh, tạo sức lan tỏa rộng. Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Để công tác nhân đạo, từ thiện tiếp tục lan tỏa trong toàn dân, thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào tương thân tương ái. Tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, đa dạng các hoạt động trợ giúp nhân đạo để ngày càng nhiều người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật và nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn được giúp đỡ, góp phần giáo dục tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng dân cư; thường xuyên quan tâm, thăm hỏi đến những đối tượng yếu thế trong xã hội...

Với việc làm ý nghĩa, ấm áp tình người, Hội Chữ thập đỏ đã đóng góp có hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt trong việc đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh