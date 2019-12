Rộn rã thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết

Để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngay từ cuối tháng 12-2019, các nhà vườn trong tỉnh đã mở cửa đón khách đến tham quan, tìm mua các loại cây cảnh, cây thế, quất, đào... Thị trường hoa, cây cảnh phục vụ Tết vì thế mà sớm sôi động, nhộn nhịp.

Khách chọn mua đào thế của ông Trần Tất Bằng, xã Nam Phong (thành phố Nam Định).

Các nhà vườn thuộc xã Nam Phong (thành phố Nam Định), các xã: Nam Mỹ, Nam Toàn, Nam Vân, Điền Xá (Nam Trực), Mỹ Tân (Mỹ Lộc) nhiều năm nay là nơi cung cấp hoa, cây cảnh cho toàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán. Tết năm nay, hoa, cây cảnh khá đa dạng, phong phú, từ những loại cây truyền thống như quất, đào, bưởi cảnh đến các loại cây mini, bon sai, các loại hoa: hồng, trà, ly, lan... Anh Phạm Văn Định, chủ nhà vườn Thanh Định, xã Điền Xá (Nam Trực) cho biết: Xuất phát từ nhu cầu đa dạng của khách hàng, các nhà vườn, các làng nghề hoa cây cảnh trong năm đều phải “nghe ngóng” thị hiếu người tiêu dùng để điều chỉnh sản xuất cho phù hợp. Trong các loại hoa, cây cảnh phục vụ cho Tết năm nay, quất được mùa, giá cả vừa phải vẫn là lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Vườn nhà ông Vũ Công Kiếm, xóm Cộng Hòa, xã Nam Phong (thành phố Nam Định) có 170 cây quất, dáng cao trên 1,2m với giá bán trung bình từ 700 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/cây, cây to hơn 2 triệu đồng. Thời điểm này đã có 1/3 số cây trong vườn của ông Kiếm được người mua chọn hết và ông dự tính như mọi năm, tầm 25-26 Tháng Chạp, toàn bộ vườn quất cơ bản tiêu thụ xong. Ông Kiếm cho biết, năm nay thời tiết tương đối thuận lợi cho người trồng quất. Các gốc quất 2 năm tuổi, sau khi được chăm bón thường xuyên đến nay đều phát triển tốt, ít bị sâu bệnh, quả to, vàng bóng. Theo ông Kiếm, vườn quất của con trai ông với hơn 200 gốc cũng đã được khách buôn dưới huyện Hải Hậu đặt mua hết từ đầu tháng 11. Cách đấy không xa, nhà vườn Nghị Hương với các cây quất dáng đại, giá bán từ 3-4 triệu đồng cũng được khách các tỉnh nườm nượp chở đi. Nhìn chung, các nhà vườn trồng quất năm nay đều có thu nhập khá. Ngoài quất trồng ở vườn, để đáp ứng nhu cầu khách hàng, nhiều nhà vườn trồng quất bonsai, mini. Những Tết gần đây, vườn nhà ông Phạm Minh Châu ở xóm 2 xã Nam Toàn (Nam Trực) nổi tiếng trong và ngoài tỉnh với quất bonsai, quất tiểu cảnh. Những ngày đầu tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019, cả vườn quất rộng trên 7.000m2 của ông luôn tấp nập người ra vào thăm quan mua sắm. Nếu người trồng quất truyền thống thường chọn những cây quất triết, non để trồng, thì ông Châu lại tìm những cây quất phôi già để uốn tỉa thành những tác phẩm đặc sắc cả dáng, thế có ý nghĩa. Khi mà nhiều gia đình ở thành thị có xu hướng mua các loại cây trưng Tết dáng nhỏ, phù hợp với không gian, diện tích, chưa kể tâm lý “ngại” dọn cây sau ngày Tết, thì quất bonsai của nhà vườn ông khá đắt hàng. Mặc dù, giá bán không hề thấp, trung bình từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng, có cây lên tới vài triệu đồng nhưng năm nào cũng tiêu thụ hết sớm đem lại cho chủ nhân thu nhập không hề nhỏ. Cũng trong dịp Tết năm nay, nhiều nhà vườn ở Nam Phong cũng mạnh dạn làm, xuất ra thị trường các chậu quất trồng trong chậu dài, ngả dáng huyền rất độc đáo, giá cũng phải chăng.

So với trồng quất, trồng đào vất vả hơn nhiều bởi phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Cuối năm nay, có thời gian nắng ấm nhiều nên người trồng đào phải liên tục hãm cây để hoa trổ đúng thời điểm Tết. Tuy nhiên, có những nhà vườn ở các xã: Nam Mỹ (Nam Trực), Nam Phong (thành phố Nam Định)..., đào chết nhiều nên dự tính giá sẽ cao hơn năm trước. Đào vườn có giá trung bình 200 đến 400 nghìn đồng/cây, riêng đào thế có giá cao hơn, trung bình khoảng 2 triệu đến 3 triệu đồng/cây. Ông Trần Tất Bằng, chủ vườn Tất Bằng, xã Nam Phong những ngày này khá tất bật bởi khách hàng đến xem nườm nượp. Vừa chỉ cây đào thế thân to, cao 2m, nhiều lộc, ông cho biết: “Cách đây hơn tháng, khách trả 7,5 triệu tôi còn đắn đo vì nghĩ tiếc công kiếm phôi cây, ghép cành, chăm sóc lên nụ, hoa chạy theo thời tiết. Nhưng thời điểm gần Tết, khi có khách trả 6,5 triệu đồng thì tôi bán ngay”. Ông Bằng cũng dặn người mua, nếu ra Tết ông đưa xe tận nhà thu lại gốc thì giá thuê 5 triệu đồng và được người chơi đồng ý. Được biết, xu hướng thuê đào chơi ngày Tết cũng diễn ra ở nhiều nhà vườn. Khách đa phần bỏ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng thuê là có cây đào thế “khủng” để chơi Tết, qua Rằm tháng Giêng các nhà vườn sẽ đến thu lại gốc. Thu gốc càng sớm càng tốt vì nếu chậm đưa cây xuống đất, cây sẽ ra nụ, trổ hoa không đúng thời điểm Tết năm sau. Thường một cây đào phải trồng xuống đất, chăm đúng cách, được thuận lợi thời tiết thì qua 2 năm mới có thể cho hoa bụ, đẹp. Bên cạnh đào vườn, đào rừng có thời rộ lên, năm nay dự báo “kén” người chơi hơn vì không còn nhiều cành đẹp, giá cả khá cao, có nhiều rủi ro khi chơi như đào không nở, nở muộn, hoặc nở sớm quá. Khu vực đường Nguyễn Hữu Thọ giao với Quốc lộ 21B thời điểm này mới chỉ lác đác vài người bày bán đào rừng và cũng có ít người đến mua.

Cùng với 2 loại cây truyền thống là quất, đào, thị trường cây cảnh Tết những năm gần đây còn có bưởi cảnh của một số nhà vườn lai tạo. Những năm trước, bưởi cảnh có giá khá cao 3-5 triệu đồng/cây, nhưng năm nay giá đã giảm đi khá nhiều. Ông Trần Tất Bằng, xã Nam Phong hiện có khoảng 400 cây bưởi Diễn, giá từ 2-4 triệu đồng. Ngoài giống bưởi Diễn, ông còn lai tạo thành công một số cây bưởi quả chín có màu đỏ, được khách hàng hỏi mua dù giá cao hơn. Nắm bắt được xu thế nhiều người thích bưởi, nhiều nhà vườn đã mạnh dạn nhập cây bưởi Diễn, quả sáng đều, to hơn bưởi của các nhà vườn địa phương lai tạo, giá phải chăng. Nhà vườn Hựu Liên ở xóm 21 xã Điền Xá (Nam Trực) cho biết, từ ngày mùng 9 tháng 11 âm lịch đã nhập 140 cây bưởi Diễn, bán cho khách từ 1,7 triệu đến 2 triệu đồng. Ngoài số bưởi bán tại nhà cho khách dưới các huyện, nhà vườn dự tính xuất gần 100 cây vào thị trường phía Nam tiêu thụ. Không sôi động như thị trường đào, quất, bưởi cảnh, việc mua bán các cây cảnh, cây thế “cổ, kỳ, mỹ”, các loài hoa lan có giá trị kinh tế cao thời điểm này vẫn khá im ắng. Dạo quanh các nhà vườn ở làng hoa cây cảnh Vị Khê, xã Điền Xá khá vắng người mua. Các loại hoa lan nhất là những hoa có giá trị cao như hoàng vũ, thanh ngọc... cũng “kén” người chơi. Nhiều nhà vườn cho biết, phải gần Tết, khi chắc chắn chậu hoa đẹp, cành khỏe mạnh, nhiều người mới mang về nhà thưởng lãm. Các loại hoa vào dịp tết như cúc, ly… giá không có sự biến động nhiều so với mọi năm bởi “cung” đáp ứng được “cầu”. Như Tết năm trước, hoa ly được giá nên năm nay khi các nhà vườn ở Mỹ Tân (Mỹ Lộc), Nam Phong (thành phố Nam Định) trồng nhiều hơn, cộng với thương lái mang hoa từ Đà Lạt nên dự báo giá cả phải chăng...

Anh Nguyễn Trọng Việt, ở đường Nguyễn Du (thành phố Nam Định) là người am hiểu về thị trường hoa, cây cảnh nhận xét: Người dân khi chơi hoa, cây cảnh ngày càng “kén” hơn, nhiều người không có chủ trương đầu tư quá nhiều loại cây có giá trị cao mà chỉ chơi trong mấy ngày Tết. Bên cạnh đó, các loại cây nhỏ nhưng vẫn đủ thẩm mỹ, ý nghĩa, giá cả dễ chịu là xu hướng được nhiều người lựa chọn, đảm bảo Tết vui tươi, trang trọng nhưng tiết kiệm./.

Bài và ảnh: Đức Thiện