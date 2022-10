5 thực phẩm hàng đầu nên ăn để có sức khỏe não bộ tốt hơn

Ăn thực phẩm lành mạnh đã được chứng minh là cải thiện chức năng não và giúp chống lại sự suy giảm nhận thức. Dưới đây là một số loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ bạn nên ăn thường xuyên.

Khi nói đến sức khỏe của não, mọi người thường nghĩ đến những thứ như trí nhớ và sự nhạy bén của trí óc. Nhưng bạn có biết rằng những gì bạn ăn có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe não bộ của bạn không?

Các nhà dinh dưỡng cho rằng chế độ ăn uống của chúng ta thậm chí còn quan trọng hơn đối với sức khỏe tổng thể và tình trạng của não khi chúng ta già đi. Cũng giống như việc ăn những thực phẩm không lành mạnh có thể dẫn đến các vấn đề về thể chất, chẳng hạn như béo phì và bệnh tim. Thường xuyên tiêu thụ một chế độ ăn uống nghèo nàn cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận thức của bạn.

Tham khảo bài viết này để đảm bảo rằng bạn đang ăn đúng loại thực phẩm giúp bộ não khỏe mạnh.

1. Quả việt quất

Quả việt quất không chỉ ngon mà còn là thực phẩm tốt cho não.

Quả việt quất rất giàu chất chống oxy hóa, tăng cường trí nhớ và cải thiện giao tiếp giữa các tế bào não. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả việt quất giúp cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức. Một nghiên cứu cụ thể cho thấy uống nước ép việt quất trong 12 tuần giúp cải thiện trí nhớ và tâm trạng của những người tham gia.

Việt quất có nhiều chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thực vật, giúp bảo vệ não khỏi bị tổn thương do các gốc tự do - nguyên tử không ổn định có thể gây tổn thương cho cơ thể. Quả việt quất cũng là một nguồn cung cấp vitamin C, rất quan trọng cho một hệ thống miễn dịch khỏe mạnh.

2. Cá hồi chứa omega - 3 tốt cho não bộ

Axit béo omega-3, mà bạn có thể tìm thấy trong các loại cá như cá hồi và cá ngừ, rất cần thiết để duy trì màng tế bào và hỗ trợ chức năng nhận thức.

Omega-3 rất cần thiết cho sức khỏe của não bộ, nhưng cơ thể không thể tự sản xuất chúng. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải bao gồm các loại thực phẩm như cá hồi trong chế độ ăn uống hàng ngày để đảm bảo rằng chúng ta nhận được đủ chất dinh dưỡng mà não cần.

Cá hồi cũng là một nguồn cung cấp protein và vitamin D dồi dào, cả hai đều rất quan trọng đối với sức khỏe của não bộ. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn cá thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và các chứng suy giảm nhận thức khác thấp hơn.

3. Quả hạch và hạt

Tiêu thụ thường xuyên các loại hạt giúp tăng cường tần số sóng não, có liên quan đến trí nhớ và học tập.

Các loại hạt là nguồn cung cấp axit béo omega-3, chất chống oxy hóa, vitamin E và magiê tốt cho não bộ. Magiê là một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe của não và các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nó có thể giúp cải thiện trí nhớ. Ăn một ít các loại hạt như một bữa ăn nhẹ hoặc thêm chúng vào ngũ cốc ăn sáng hoặc bột yến mạch để tăng cường trí não.

Các loại hạt cung cấp nhiều lợi ích cho sức khỏe não bộ, với các loại khác nhau cung cấp các chất lượng khác nhau. Quả óc chó là một loại thực phẩm đặc biệt tốt cho não vì chúng chứa nhiều DHA, một loại axit béo omega-3 cần thiết cho sức khỏe của não bộ. Hạt dẻ cười tạo ra phản ứng gamma lớn nhất, điều này cần thiết cho chức năng nhận thức và học tập và nhận thức lành mạnh.

4. Socola đen

Socola đen là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa và flavonoid dồi dào, đã được chứng minh là có tác dụng cải thiện chức năng não. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn socola đen có kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra trí nhớ so với những người không ăn socola.

Socola cũng là một nguồn cung cấp caffeine, có thể giúp cải thiện chức năng não và sự tỉnh táo. Hãy chọn socola đen có hàm lượng ca cao từ 70% để có nhiều lợi ích nhất, và nhớ ăn vừa phải để tránh tăng thêm vài cm cho vòng eo của bạn.

5. Ăn quả bơ hỗ trợ cải thiện trí nhớ

Quả bơ là một trong số ít các loại trái cây có chứa chất béo không bão hòa đơn, rất quan trọng cho sức khỏe não bộ. Một nghiên cứu cho thấy những người ăn bơ có mức độ cao hơn của yếu tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não (BDNF), một loại protein quan trọng đối với sức khỏe và chức năng của não. BDNF đã được chứng minh là cải thiện trí nhớ và bảo vệ não chống lại sự suy giảm do tuổi tác./.

