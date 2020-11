Đánh bom ở Áp-ga-ni-xtan, ít nhất 30 người chết

* Bạo lực đẫm máu ở nhiều nơi

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 29-11, ít nhất 30 người chết và 24 người bị thương trong vụ đánh bom nhằm vào một doanh trại của lực lượng bảo vệ công cộng thuộc cảnh sát ở tỉnh Ga-dơ-ni, miền đông Áp-ga-ni-xtan. Tất cả nạn nhân đều là nhân viên an ninh. Vụ tiến công khiến nhiều nhà dân bị phá hủy.

* Một vụ đánh bom xe xảy ra cùng ngày tại tỉnh Da-bun, miền nam Áp-ga-ni-xtan, nhằm vào một quan chức hàng đầu của tỉnh này, làm ít nhất hai người chết và 23 người bị thương. Trong số người chết có một vệ sĩ của quan chức tỉnh. Người đứng đầu Hội đồng tỉnh Da-bun bị thương nhẹ.

* Tại Ấn Độ, ít nhất một nhân viên an ninh chết và 10 người bị thương trong vụ nổ do phiến quân Naxal tiến hành ở bang miền trung Chát-ti-xga tối 28-11. Các nhân viên an ninh này thuộc Lực lượng Cảnh sát dự bị trung ương bán quân sự.

* Cảnh sát In-đô-nê-xi-a truy lùng những đối tượng tình nghi liên quan vụ bốn tín đồ Cơ đốc giáo trên đảo Xu-la-uê-xi bị sát hại dã man ngày 27-11. Vụ tiến công xảy ra tại làng Lem-ban Ton-goa ở tỉnh Trung Xu-la-uê-xi, do một nhóm gồm 10 tay súng tình nghi liên quan khủng bố tiến hành. Nhóm tay súng phóng hỏa bảy ngôi nhà, trong đó có một nhà nguyện.

* Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, sáu vụ nổ đã được ghi nhận tại thủ đô A-xma-ra của Ê-ri-tơ-ri-a vào tối 28-11 dù nguyên nhân và vị trí các vụ nổ chưa được xác nhận. Bộ này cũng kêu gọi người Mỹ thận trọng trước cuộc xung đột đang diễn ra tại vùng Ti-grây của Ê-ti-ô-pi-a, nước láng giềng của Ê-ri-tơ-ri-a.

* Tổng thống Ni-giê-ri-a M.Bu-ha-ri lên án vụ tiến công nhằm vào nông dân tại thành phố Mai-đu-gu-ri, miền đông bắc nước này, khiến ít nhất 43 người chết và sáu người bị thương. Cơ quan chức năng nước này đã tìm thấy 43 thi thể cùng với sáu người bị thương nặng. Nhà chức trách Ni-giê-ri-a khẳng định vụ thảm sát do phiến quân Bô-cô Ha-ram gây ra.

