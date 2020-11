tin vắn quốc tế

Nga ngăn chặn âm mưu tiến công khủng bố

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ngày 25-11 thông báo, các lực lượng chức năng nước này đã ngăn chặn âm mưu tiến công khủng bố và loại bỏ một “hang ổ” của nhóm khủng bố thuộc tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) ở ngoại ô Mát-xcơ-va.

Lực lượng an ninh Nga triệt phá một âm mưu tấn công khủng bố. (Ảnh: TASS)

Theo FSB, lực lượng của Nga đã phát hiện và thu giữ một thiết bị nổ tự chế có tính sát thương cao cùng nhiều vật dụng và tài liệu khác tại nơi mà các phần tử IS đang ẩn náu. Một phần tử của nhóm khủng bố đã bị bắt giữ tại phía đông Mát-xcơ-va. Lực lượng an ninh Nga đang tiếp tục điều tra nhằm bắt giữ các nghi phạm khác trong nhóm khủng bố. FSB cho biết, nhóm này cũng đang tìm cách chiêu mộ các phần tử tham gia, thu hút các tổ chức tài trợ cho IS.

Mỹ: Nhà trắng từng bước chuyển giao quyền lực

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ông G.Bai-đơn, người được truyền thông Mỹ đưa tin giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà trắng năm 2020, tuyên bố cuộc bầu cử đang hoàn tất khi các bang xác nhận kết quả bỏ phiếu và Cơ quan Quản lý dịch vụ tổng hợp (GSA) đã chính thức bắt đầu các công việc liên quan tiến trình chuyển giao quyền lực. Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã khởi động tiến trình chuyển giao sau khi GSA thông báo với ông G.Bai-đơn rằng ông có thể chính thức bắt đầu tiến trình nhận chuyển giao quyền lực. Tổng thống sắp mãn nhiệm Đ.Trăm tuyên bố tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển giao quyền lực cho ông G.Bai-đơn, song khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi các khiếu nại pháp lý liên quan kết quả bầu cử.

Ấn Độ: Căng thẳng với Trung Quốc

Chính phủ Ấn Độ ra lệnh cấm 43 ứng dụng trực tuyến của Trung Quốc hoạt động tại Ấn Độ, trong đó bao gồm một số ứng dụng thuộc sự quản lý của tập đoàn thương mại điện tử Alibaba như AliExpress, hay dịch vụ giao hàng Lalamove cũng như một số ứng dụng hẹn hò và truyền phát trực tiếp. Theo giới chức Ấn Độ, lệnh cấm nêu trên được đưa ra là do những ứng dụng trên đe dọa chủ quyền và tính toàn vẹn lãnh thổ của Ấn Độ, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước vẫn đang căng thẳng liên quan những cuộc đụng độ biên giới. Trước đó, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm đối với 59 ứng dụng Trung Quốc - bao gồm cả ứng dụng chia sẻ vi-đê-ô TikTok./.

Theo nhandan.com.vn