Nhật Bản: Sửa đổi luật lao động

Ngày 4-2, nội các Nhật Bản đã thông qua các dự thảo luật kêu gọi các doanh nghiệp cho người lao động làm việc đến 70 tuổi. Các dự luật này được xây dựng trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do dân số già hóa nhanh chóng. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ sớm trình lên Quốc hội để các dự luật có thể có hiệu lực từ tài khóa năm 2021 (bắt đầu vào tháng 4-2021). Trong tương lai, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng người lao động cho đến 70 tuổi.

Nga: Hợp tác với A-rập Xê-út ổn định thị trường dầu mỏ

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 4-2, Điện Crem-li ra thông báo, Tổng thống Nga V.Pu-tin và Quốc vương A-rập Xê-út Xan-man đã có cuộc điện đàm khẳng định sẵn sàng tiếp tục hợp tác trong khuôn khổ Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ mở rộng (OPEC+) để bảo đảm sự ổn định trên thị trường dầu mỏ toàn cầu. Động thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh có các nguồn tin cho biết OPEC và các đồng minh đang cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 500 nghìn thùng/ngày do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi-rút corona mới đối với nhu cầu dầu mỏ. OPEC+ đang xem xét tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng vào hai ngày 14 và 15-2 tới để thảo luận về vấn đề này.

Cộng đồng quốc tế hỗ trợ Trung Quốc đối phó dịch bệnh

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 4-2, Trung Quốc cho phép các chuyên gia y tế Mỹ cùng phái bộ quốc tế của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tới nước này, nhằm thực hiện các nỗ lực chung chống lại sự lây lan nhanh chóng của dịch viêm đường hô hấp cấp do vi-rút corona mới (nCoV) gây ra.

Theo đó, một nhóm chuyên gia do WHO dẫn đầu có thể tới Trung Quốc sớm nhất là trong tuần này. Tổng Giám đốc WHO đã kêu gọi tất cả các nước sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, tránh tình trạng hoảng loạn trong thông tin và xử lý dịch bệnh./.

