Nga: Hợp tác với A-rập Xê-út ổn định thị trường dầu mỏ

Ðộng thái nêu trên diễn ra trong bối cảnh có các nguồn tin cho biết OPEC và các đồng minh đang cân nhắc cắt giảm sản lượng dầu thêm khoảng 500.000 thùng/ngày do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi-rút corona mới đối với nhu cầu dầu mỏ. OPEC+ đang xem xét tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng vào hai ngày 14 và 15-2 tới để thảo luận về vấn đề này.

Nhật Bản: Sửa đổi luật lao động

Ngày 4-2, nội các Nhật Bản đã thông qua các dự thảo luật kêu gọi các doanh nghiệp cho người lao động làm việc đến 70 tuổi. Các dự luật này được xây dựng trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng do dân số già hóa nhanh chóng. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ sớm trình lên Quốc hội để các dự luật có thể có hiệu lực từ tài khóa năm 2021 (bắt đầu vào tháng 4-2021). Trong tương lai, Chính phủ Nhật Bản có thể sẽ bắt buộc các doanh nghiệp sử dụng người lao động cho đến 70 tuổi.

Áp-ga-ni-xtan: Gần 60 phiến quân Ta-li-ban đầu hàng

Ngày 4-2, chính quyền Áp-ga-ni-xtan cho biết gần 60 phiến quân Ta-li-ban đã ra đầu hàng lực lượng an ninh của chính phủ tại ba tỉnh miền tây nước này. Lực lượng đặc nhiệm Áp-ga-ni-xtan thông báo, tổng số 59 tay súng Ta-li-ban đã đầu hàng trong ngày 3-2 tại tỉnh Bát-ghít, Go và Hê-rát. Trong số các phiến quân này có ba chỉ huy của lực lượng Ta-li-ban. Thời gian gần đây, lực lượng an ninh của Chính phủ Áp-ga-ni-xtan tiếp tục truy quét các tay súng tại các huyện ở miền tây, buộc nhiều phiến quân phải đầu hàng. Kể từ đầu tháng 1 đến nay, hơn 500 tay súng Ta-li-ban và thành viên tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã đầu hàng quân đội chính phủ.

Kê-ni-a: 13 học sinh chết do giẫm đạp

Ít nhất 13 học sinh đã chết và hàng chục người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại một trường tiểu học ở Kê-ni-a. Cảnh sát Kê-ni-a cho biết vụ việc xảy ra tại trường tiểu học ở thị trấn Ca-ca-mê-ga vào thời điểm học sinh tan học ngày 3-2. Theo đánh giá ban đầu, 13 học sinh chết chủ yếu do ngã cầu thang. 39 học sinh khác bị thương được đưa vào bệnh viện, trong đó bốn học sinh đang trong tình trạng nguy kịch. Lực lượng cảnh sát và nhân viên của Hội Chữ thập đỏ Kê-ni-a đã có mặt để nhanh chóng hỗ trợ các nạn nhân.

Theo nhandan.com.vn