Nga: Kêu gọi Na Uy đàm phán

Ngành du lịch và dịch vụ đang phát triển ở quần đảo này. Quy ước về vùng lãnh thổ này đã được điều chỉnh theo hiệp ước ký năm 1920, vốn quy định Na Uy có chủ quyền nhưng cho phép các bên ký kết khác, trong đó có Nga, có quyền cư trú và hoạt động thương mại. Bộ Ngoại giao Nga đã chính thức đề nghị Na Uy đàm phán nhằm giảm những hạn chế hoạt động của Nga trên quần đảo. Về phía Na Uy, Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố tất cả hoạt động tại Svalbard phải phù hợp với luật pháp của Na Uy.

Libya: Nhất trí kéo dài thỏa thuận ngừng bắn

Ðặc phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc tại Libya cho biết, trong khuôn khổ vòng đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), đại diện của các bên liên quan xung đột ở Libya là Chính phủ Ðoàn kết dân tộc (GNA) và lực lượng quân đội miền Ðông (LNA) đã nhất trí về mặt nguyên tắc kéo dài thỏa thuận ngừng bắn hiện nay. Hiện, các bên đang thảo luận về điều kiện thực thi thỏa thuận. Ngoài việc tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn bền vững, đại diện GNA và LNA dự kiến sẽ nhóm họp tại Cairo (Ai Cập) vào ngày 9-2 tới để bàn về vấn đề hợp tác kinh tế. Tiếp đó, các cuộc đàm phán về chính trị để giải quyết cuộc xung đột có thể diễn ra tại Geneva sau hai tuần.

Thổ Nhĩ Kỳ: Phối hợp hành động với Nga tại Syria

Ðiện Kremlin cho biết, trong cuộc điện đàm do phía Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng, Tổng thống Nga V.Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan đã nhất trí tiến hành ngay lập tức các biện pháp nhằm cải thiện sự phối hợp hành động của hai nước tại Syria. Hai nhà lãnh đạo tiến hành điện đàm sau khi Syria và Thổ Nhĩ Kỳ có các hành động quân sự đáp trả lẫn nhau gây nhiều thương vong. Theo điện Kremlin, Tổng thống Putin và Tổng thống Erdogan đã nhấn mạnh cần tuân thủ thỏa thuận giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ về khu vực Idlib của Syria, theo đó hai bên tăng cường hợp tác để vô hiệu hóa các phần tử cực đoan.

Lebanon: Bắt giữ nhiều phần tử IS

Hãng Thông tấn quốc gia Lebanon cho biết, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ bốn đối tượng người Syria tham gia tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Những người Syria này thừa nhận đã tham gia vào các cuộc tiến công của IS năm 2014 nhằm vào các trung tâm quân sự tại A-xan của Lebanon. Những đối tượng tình nghi bị bắt giữ sẽ được giao cho các cơ quan công tố để tiến hành điều tra và xét xử.

Theo nhandan.com.vn