Chính phủ Anh tuyên bố sẽ mạnh tay hơn với tội phạm khủng bố

Thủ tướng Anh Boris Johnson khẳng định sẽ có các quy định cứng rắn hơn đối với tội phạm khủng bố sau vụ việc đối tượng từng có tiền án khủng bố Sudesh Amman, 20 tuổi, thực hiện vụ tấn công bằng dao ở phía Nam Thủ đô London khiến 3 người bị thương ngày 2-2 vừa qua.

Ngày 3-2, BBC dẫn lời Thủ tướng Boris Johnson thăm hỏi các nạn nhân và gia đình họ.“Chúng tôi sẽ công bố các kế hoạch thay đổi căn bản tiếp theo để đối phó với những đối tượng bị kết tội khủng bố”, Thủ tướng Anh nhấn mạnh. Trong khi đó, Thị trưởng London Sadiq Khan khẳng định sẽ không bao giờ để cho những kẻ khủng bố thành công trong “âm mưu chia rẽ và phá hoại đời sống của chúng ta”.

Cảnh sát Anh được triển khai tới hiện trường vụ tấn công.

Ảnh: metro.co.uk

Theo BBC, hồi năm 2018, đối tượng Sudesh Amman từng bị kết án 3 năm tù giam sau khi thừa nhận tàng trữ và phát tán các tài liệu khủng bố. Tuy nhiên, y mới được phóng thích cách đây một tuần khi mới thụ án được một năm rưỡi. Truyền thông sở tại cho biết vào ngày 2-2 vừa qua, Sudesh Amman đã đi vào một cửa hàng tại một khu vực dân cư đông đúc phía Nam Thủ đô London và dùng dao đâm mọi người. Theo các nhân chứng, đối tượng sau đó bị cảnh sát bắn chết. Một nhân chứng cho biết, khi vụ tấn công xảy ra, đối tượng đeo bom giả trên người. Sudesh Amman đang chịu sự theo dõi của cảnh sát ở thời điểm xảy ra vụ việc.

Trước vụ tấn công ngày 2-2, một đối tượng cũng đã dùng dao tấn công người đi đường trên cầu London khiến 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương hồi cuối tháng 11 năm ngoái. Điều đáng nói là đối tượng này cũng mới ra tù, là một nhân vật không mấy xa lạ với giới chức an ninh Anh và có mối quan hệ với các nhóm khủng bố Hồi giáo.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết kể từ vụ tấn công khủng bố hồi tháng 11-2019, Chính phủ Anh đã “nhanh chóng đưa ra một gói các giải pháp tăng cường biện pháp ứng phó với chủ nghĩa khủng bố”, trong đó có kéo dài thời gian giam giữ các đối tượng khủng bố và tăng ngân sách cho lực lượng cảnh sát.

Các vụ tấn công bằng dao tại Thủ đô London xảy ra trong bối cảnh nước Anh đã hạ cấp độ cảnh báo khủng bố quốc gia từ mức “nghiêm trọng” xuống “đáng kể”. Tại Anh có 5 cấp độ cảnh báo về nguy cơ đe dọa khủng bố, theo thứ tự từ cao xuống thấp lần lượt là “đặc biệt nghiêm trọng”, “nghiêm trọng”, “đáng kể”, “trung bình” và “thấp”. Vào năm 2017 - thời điểm quốc đảo sương mù hứng chịu 4 vụ tấn công khủng bố khiến hàng trăm người thương vong, trong đó vụ tấn công nghiêm trọng nhất xảy ra tại một buổi hòa nhạc ở sân vận động Manchester Arena - nước Anh từng phải hai lần nâng cấp độ cảnh báo nguy cơ khủng bố lên “đặc biệt nghiêm trọng” trong thời gian ngắn.

Không phải ngẫu nhiên Anh lại hạ cấp độ cảnh báo mối đe dọa khủng bố quốc gia chủ yếu là “nghiêm trọng” trong suốt 5 năm qua xuống còn “đáng kể”. Năm 2014 chính là thời điểm thủ lĩnh tối cao của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Bakr al-Baghdadi tuyên bố thành lập cái gọi là “Vương quốc Hồi giáo” (Caliphate) trong bài thuyết giảng tại đại thánh đường ở thành phố Mosul, miền Bắc Iraq. Tới cuối tháng 10-2019 vừa qua, y đã thiệt mạng trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ tại miền Bắc Syria. Sau khi IS bị đánh bại ở Iraq và Syria, thông tin về cái chết của thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi chính là một “đòn đánh” nữa giáng vào IS. Tuy nhiên, chính Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng cho rằng việc thủ lĩnh IS bị tiêu diệt là một “thời khắc quan trọng”, song điều đó không đồng nghĩa rằng mối đe dọa từ IS không còn tồn tại và cuộc chiến chống khủng bố sẽ chưa thể đi đến hồi kết. Tuy rằng cấp độ cảnh báo khủng bố đã được hạ, nhưng cấp độ “đáng kể” phần nào cho thấy nước Anh luôn ý thức được mức độ đe dọa vẫn cao. Theo Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel, mức độ “đáng kể” đồng nghĩa với việc khủng bố vẫn là một trong những nguy cơ trực diện đối với an ninh quốc gia./.

Theo QĐND