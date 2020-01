tin vắn quốc tế

Băng-la-đét: Lo ngại làn sóng di cư mới

Với lý do an ninh và lo ngại về làn sóng người di cư mới, chính quyền Băng-la-đét cắt dịch vụ mạng điện thoại di động dọc biên giới của nước này với Ấn Độ. Ủy ban quản lý viễn thông Băng-la-đét (BTRC) cho biết, quyết định này ảnh hưởng khoảng 10 triệu người sử dụng điện thoại di động. Luật mới của Ấn Độ cho phép nhập quốc tịch đối với những người thuộc các nhóm tôn giáo thiểu số, trừ người Hồi giáo, từ các nước láng giềng nhập cư trái phép vào Ấn Độ trước ngày 31-12-2014. Theo BTRC, gần đây số người di cư xâm nhập Băng-la-đét từ Ấn Độ tăng mạnh, do tác động luật mới của Ấn Độ.

Pháp: Số người tị nạn tăng mạnh

Pháp công bố số liệu cho thấy, số người di cư từ châu Phi, Trung Đông và Trung Á tìm cách vượt eo biển Măng-sơ nối Pháp và Anh tăng mạnh trong năm 2019. Tổng cộng có 261 vụ người di cư vượt biển, chủ yếu trên các thuyền cao su nhỏ và thường xuyên quá tải. Hơn 2.300 người di cư được cứu, con số cao gấp bốn lần so năm 2018. Ít nhất bốn người chết trong hành trình nguy hiểm này.

Hoạt động đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhân dịp năm mới

Ngày 2-1, Yonhap dẫn Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết ông Kim Jong-un đã tỏ lòng thành kính ở Cung Thái Dương Kumsusan, nơi đặt thi hài của hai cố lãnh đạo Triều Tiên là Kim Nhật Thành và Kim Jong-il nhân ngày đầu năm mới 2020.

Hoạt động này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảnh báo về một “hành động thực sự gây sốc” và đe dọa phô diễn một “vũ khí chiến lược mới” trong tương lai gần tại Hội nghị toàn thể Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức trong 4 ngày cuối cùng của năm 2019. Mặc dù đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn như vậy, song nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn để ngỏ khả năng đàm phán, khi tuyên bố việc Triều Tiên phối hợp ngăn ngừa hạt nhân còn phụ thuộc vào thái độ của Mỹ trong tương lai. Sau khi đưa ra những bình luận thông qua truyền thông Nhà nước, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã không có bài phát biểu vào ngày đầu Năm mới.

Theo KCNA, trong số các phụ tá thân cận đã tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới viếng Cung Thái Dương Kumsusan có Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (Quốc hội) Choe Ryong-hae - nhân vật quyền lực số hai trên thực tế của Triều Tiên và Thủ tướng Kim Jae-ryong. Hoạt động viếng Cung Thái Dương Kumsusan nhân ngày đầu Năm mới đã được nhà lãnh đạo Kim Jong-un thực hiện thường xuyên kể từ khi lên nắm quyền vào cuối năm 2011, ngoại trừ năm 2018./.

Theo nhandan.com.vn