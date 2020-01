Giao tranh tiếp diễn ở Li-bi

Theo Roi-tơ và Tân Hoa xã, ngày 1-1, lực lượng của Chính phủ đoàn kết dân tộc Li-bi (GNA) thông báo đã bắt giữ 25 binh sĩ của Quân đội quốc gia miền đông (LNA) ở khu vực phía nam thủ đô Tơ-ri-pô-li, trong bối cảnh xung đột vũ trang giữa hai bên tiếp diễn. Thông báo của quân đội GNA nêu rõ, các lực lượng quân khu Tơ-ri-pô-li đã bắt giữ 25 tay súng của LNA tìm cách xâm nhập vào các khu vực của thủ đô. Hiện trường cuộc không kích của lực lượng LNA vào thủ đô Tơ-ri-pô-li, Li-bi.Ảnh GETTY

* Cùng ngày, một người phát ngôn của GNA cho biết, ít nhất ba người chết và ba người bị thương trong một vụ không kích do LNA tiến hành nhằm vào thị trấn An Xa-va-ni, cách thủ đô Tơ-ri-pô-li 25km về phía nam. Người phát ngôn A.Ha-chê-mi cho biết, vụ không kích đã phá hủy nhiều cửa hàng, tòa nhà và phương tiện giao thông trong khu vực.



* Ngày 1-1, Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ P.Ốc-tay cho biết, An-ca-ra có thể hoãn kế hoạch triển khai quân đội tới Li-bi nếu các lực lượng LNA trung thành với Tướng K.Háp-ta ngừng chiến dịch tiến công GNA được quốc tế công nhận ở Tơ-ri-pô-li và rút quân. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị thảo luận và bỏ phiếu thông qua dự luật về triển khai lực lượng quân sự tới Li-bi sau khi Thủ tướng GNA A.Xa-rai đề nghị An-ca-ra hỗ trợ chính phủ này trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai bên.



* Cùng ngày, hãng thông tấn bán chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu đưa tin An-ca-ra chỉ trích Liên đoàn A-rập (AL) làm ngơ trước những cuộc tiến công được quân đội nước ngoài hậu thuẫn diễn ra trong nhiều tháng qua ở Li-bi. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nêu rõ, AL không tỏ thái độ dứt khoát giữa “tính hợp pháp quốc tế” và chiến dịch tiến công quân sự được nước ngoài hậu thuẫn tại Li-bi. Tuyên bố khẳng định, An-ca-ra sẽ tiếp tục hỗ trợ GNA và sẽ nỗ lực để đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện ở Li-bi.



* Li-bi hiện đang trong tình trạng chia rẽ chính trị và bạo lực leo thang kể từ sau cuộc chính biến năm 2011 lật đổ nhà lãnh đạo M.Ca-đa-phi. Hiện nước này tồn tại hai chính quyền với các lực lượng vũ trang riêng. GNA do ông A.Xa-rai đứng đầu được quốc tế công nhận hoạt động ở thủ đô Tơ-ri-pô-li. Trong khi đó, lực lượng tự xưng LNA do Tướng K.Háp-ta đứng đầu ủng hộ chính quyền ở miền đông.



* Từ tháng 4-2019, LNA phát động chiến dịch quân sự nhằm vào thủ đô Tơ-ri-pô-li. Giao tranh ác liệt giữa các bên khiến hàng nghìn người thương vong, buộc hơn 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 800.000 người cần cứu trợ nhân đạo. Trong vài tuần trở lại đây, LNA đẩy mạnh tiến công các khu vực lân cận Tơ-ri-pô-li. Tuần trước, GNA đã chính thức đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ quân sự trên bộ, trên không và trên biển để đối phó LNA.

Theo nhandan.com.vn