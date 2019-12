tin vắn quốc tế

Pakistan nối lại dịch vụ lãnh sự tại Thủ đô Kabul, Afghanistan

Đại sứ quán Pakistan tại Thủ đô Kabul của Afghanistan thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng cơ quan này sẽ nối lại toàn bộ hoạt động lãnh sự từ ngày 29-12 sau quãng thời gian tạm đình chỉ khoảng gần 2 tháng.

Trước đó, ngày 4-11, cơ quan ngoại giao này đã đình chỉ dịch vụ này do các quan ngại về an toàn và an ninh cho nhân viên đại sứ quán.

Đại sứ quán Pakistan tại Kabul, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quyết định này được đưa ra sau khi một số nhà ngoại giao của Pakistan bị gây phiền nhiễu tại Thủ đô Kabul của Afghanistan do các xe ô tô của đại sứ quán đã bị các xe máy đâm vào.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày đình chỉ hoạt động lãnh sự, Đại sứ quán Pakistan đã bắt đầu cấp thị thực y tế bởi việc đóng cửa này đã ảnh hưởng đến những người Afghanistan muốn đến Pakistan chữa bệnh. Trong khi đó, bộ phận lãnh sự tại các lãnh sự quán Pakistan ở các thành phố Herat, Jalalabad và Mazar-i-Sharif của Afghanistan vẫn hoạt động. Trước đó, giới chức Afghanistan cũng thông báo mở lại lãnh sự quán tại Peshawar ở Pakistan sau gần 3 tháng đóng cửa vì tranh chấp liên quan của Jordan là lên án và phản đối mọi hình thức khủng bố.

Đức: Chưa có gương mặt sáng giá thay thế Thủ tướng Angela Merkel

Theo kết quả thăm dò dư luận của hãng tin Đức DPA, hiện chưa có gương mặt nào thực sự sáng giá để thay thế Thủ tướng Angela Merkel khi nữ chính trị gia này rút khỏi chính trường Đức.

Kết quả thăm dò công bố ngày 28-12 (giờ địa phương) cho thấy, trong số những gương mặt được coi là ứng cử viên Thủ tướng tiềm năng của Liên minh Dân chủ/Xã hội cơ đốc giáo (CDU/CSU), chính trị gia Friedrich Merz của CDU nhận được sự ủng hộ lớn nhất với tỷ lệ 13%. Đứng thứ hai là Chủ tịch CSU, đồng thời là Thủ hiến bang Bayern, ông Markus Soder với 8% số ý kiến ủng hộ.

Trong khi đó, nữ Chủ tịch CDU Annegret Kramp-Karrenbauer chỉ nhận được 5,2% số ý kiến ủng hộ, cao hơn Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen là ông Armin Laschet. Người đứng thứ 5 trong danh sách này là Bộ trưởng Y tế liên bang Jens Spahn.

Tuy nhiên, theo thăm dò, có tới 59% số người được hỏi không có ý kiến hoặc cho rằng không có gương mặt nào trong số 5 nhân vật kể trên có thể trở thành ứng cử viên Thủ tướng Đức./.

