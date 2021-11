Nam Hồng - "Điểm sáng" xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2019, xã Nam Hồng (Nam Trực) tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng “Khu dân cư (KDC) văn hóa - NTM”. Đến nay, xã có 7/21 xóm được UBND huyện công nhận danh hiệu “KDC văn hóa - NTM”, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn xã Nam Hồng ngày càng khởi sắc.

Khu dân cư văn hóa - nông thôn mới Đông Trung Thắng.

Đồng chí Đặng Tiến Dũng, Chủ tịch UBND xã Nam Hồng cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 13 của Huyện ủy và Quyết định số 352 của UBND huyện Nam Trực về xây dựng KDC văn hóa - NTM, BCH Đảng bộ xã Nam Hồng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo xây dựng KDC văn hóa - NTM, Đề án sửa đổi, bổ sung thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và quản lý nghĩa trang nhân dân trên địa bàn xã. Trong quá trình xây dựng KDC văn hóa - NTM, xã Nam Hồng đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào; trong đó, xác định mỗi đảng viên, đoàn viên, hội viên là một tuyên truyền viên gương mẫu đi đầu; tập trung tuyên truyền, vận động người cao tuổi, người có uy tín trong cộng đồng dân cư làm gương thực hiện để người dân noi theo. Phong trào xây dựng “KDC văn hóa - NTM” đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở cả 21 xóm, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh nội lực đóng góp xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Trong 7 xóm đạt chuẩn “KDC văn hóa - NTM” có 3 xóm được công nhận từ năm 2019 (Hồng Tiến, Đông Bình, Tây Bình); 4 xóm được công nhận năm 2020 (Trung Thịnh, Phú Thịnh, Tiền Làng, Đông Thành); năm 2021, có thêm 2 xóm Nam Việt và Đông Trung Thắng đã hoàn thành 10 tiêu chí KDC văn hóa - NTM, đang đề nghị UBND huyện thẩm định, công nhận trong thời gian tới.

NTM xã Nam Hồng hôm nay với những cánh đồng, khu vườn xanh mướt; những con đường trục xóm được cứng hóa, rộng rãi; ven đường nhà cao tầng mọc lên san sát; các công trình: nhà văn hóa, sân thể thao, cầu dân sinh… đã tạo nên bức tranh nông thôn khang trang, hiện đại. “Điểm sáng” trong xây dựng KDC văn hóa - NTM ở Nam Hồng là các xóm đã làm tốt công tác quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng: thiết chế văn hóa, hệ thống đường trục chính, dong xóm, nội đồng. Ở các KDC văn hóa - NTM, 100% các tuyến đường giao thông đều được rải nhựa hoặc đổ bê tông kiên cố, rộng từ 3-3,5m, có rãnh thoát nước; trong đó xóm Đông Thành có 3 tuyến đường (tổng chiều dài 790m), xóm Tiền Làng có 6 tuyến đường (tổng chiều dài hơn 1km), xóm Trung Thịnh có 6 tuyến đường (tổng chiều dài gần 1,5km), xóm Phú Thịnh có 2 tuyến đường (tổng chiều dài 850m). Từ năm 2019 đến nay, các hộ dân ở 4 xóm này đã đóng góp kinh phí lắp đặt, nâng cấp hệ thống đèn điện chiếu sáng công cộng với tổng số tiền 266,9 triệu đồng. 100% KDC đều thành lập tổ tự quản cộng đồng với nòng cốt là hội viên các chi Hội: Phụ nữ, Người cao tuổi, Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên, thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường, nhặt cỏ, khơi thông cống rãnh, kênh mương. Hai bên đường các KDC được trồng hoa, trưng bày cây cảnh, cây thế tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Thực hiện tiêu chí số 3 về nhà ở, đến nay, các KDC văn hóa - NTM đạt từ 96-98% gia đình có nhà ở kiên cố đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Xây dựng (diện tích bình quân từ 14m2/người trở lên), không có nhà tạm, dột nát; 100% hộ có công trình nước sạch, nhà tắm đảm bảo vệ sinh. Thực hiện tiêu chí số 6 về phát triển kinh tế, cùng với tập trung phát triển nông nghiệp, người dân Nam Hồng luôn coi trọng phát triển ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Xã đẩy mạnh dạy nghề cho nhân dân, khuyến khích phát triển các tổ hợp tác về may mặc, cơ khí, trồng cây cảnh, kinh doanh dịch vụ…; đồng thời triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở các KDC văn hóa - NTM giảm còn dưới 1%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 55 triệu đồng/năm; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt từ 93-97%. Đến nay, cả 21 xóm trong xã đã được công nhận danh hiệu. Trên địa bàn xã có nhiều gia đình văn hóa tiêu biểu làm kinh tế giỏi, tích cực đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ xây dựng NTM như hộ các ông: Hoàng Văn Thân, xóm Hồng Linh; Đặng Ngọc Phi, xóm Tiền Làng; Phạm Đình Bi, xóm Hồng Tiến; Dương Viết Thức, xóm Hồng Đoàn… Các xóm đã huy động được sự đóng góp của người dân về đất đai, kinh phí và ngày công lao động, từng bước xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao. Xã đã xây dựng được nhà văn hóa trung tâm, diện tích 320m2, có đầy đủ các phòng chức năng: phòng thư viện, phòng truyền thống, Đài phát thanh và đồng bộ hệ thống âm thanh, ánh sáng, dụng cụ TDTT. Từ nguồn ngân sách Nhà nước và nguồn xã hội hóa, xã đã xây dựng 2 khu thể thao; trong đó khu thể thao đa năng tổng diện tích 3.740m2 (xóm Nam Việt, xóm Ân Thái), khu thể thao trung tâm tổng diện tích 12.410m2 (xóm Phúc Đức), quy hoạch xây dựng khu thể thao thôn Liên Tỉnh tổng diện tích 7.000m2 (xóm Trung Thịnh). 14/21 xóm xây dựng được nhà văn hóa; trong đó 90% nhà văn hóa có sân thể thao mi ni, tạo thuận lợi cho phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT quần chúng ngày càng phát triển. Hiện nay, cả 21 xóm đều thành lập đội/CLB văn nghệ hoạt động theo phương thức xã hội hóa; biểu diễn phục vụ nhân dân vào các ngày lễ, tết. Nhiều xóm có phong trào văn nghệ phát triển mạnh như: Đông Thành, Hồng Tiến, Phú Bình, An Thái… Ngoài ra, còn có các CLB thơ ca của Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ… Các đội, CLB văn nghệ quần chúng tự sáng tác các tiết mục văn nghệ lấy đề tài từ cuộc sống lao động sản xuất của nhân dân, đã phát huy hiệu quả tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Hàng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), xã Nam Hồng đều tổ chức chương trình giao lưu, biểu diễn văn nghệ quần chúng, thi đấu thể thao thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ.

Việc xây dựng và thực hiện theo hương ước, quy ước KDC văn hóa - NTM ở Nam Hồng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân. Nội dung các hương ước, quy ước có sự kế thừa, chọn lọc những thuần phong mỹ tục, dần xóa bỏ hủ tục trong ma chay, cưới hỏi, lễ hội. Đây là tiền đề để các xóm thực hiện các tiêu chí về nếp sống văn minh (tiêu chí số 8) và an ninh trật tự (tiêu chí số 9). Đình đám tổ chức trên địa bàn xã đã hạn chế tình trạng “Làm cỗ chia phần và ăn cỗ lấy phần”; lễ hội truyền thống được tổ chức văn minh, tiết kiệm, trang nghiêm. Người dân trong xã tích cực tham gia xây dựng các mô hình “tự quản”, “tự hòa giải” các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, KDC; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, cảm hóa người lầm lỡ; giữ vững kỷ cương, sống và làm việc theo pháp luật; các phong trào: “Ba an toàn”, quần chúng đấu tranh phòng, chống tội phạm gắn với mục tiêu “3 giảm” (giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông) thường xuyên được tăng cường, góp phần đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội.

Phát huy những thành tích đã đạt được, xã Nam Hồng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, 100% xóm đạt chuẩn “KDC văn hóa - NTM”. Phong trào xây dựng “KDC văn hóa - NTM” ở Nam Hồng ngày càng lan tỏa, đã góp phần tạo sự gắn kết cộng đồng, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, phát huy nội lực của các tầng lớp nhân dân trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

