Phong trào "Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi" ở Xuân Trường

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Xuân Trường đã tích cực vận động hội viên tham gia phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”. Từ đó đã nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn đã vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, khẳng định bản lĩnh người lính “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hội viên Hội Cựu chiến binh huyện Xuân Trường tham quan gian hàng thủ công bằng bèo tây do hội viên sản xuất.

Triển khai phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, các cấp Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động khơi dậy ý chí tự lực tự cường, không cam chịu đói nghèo, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của mỗi hội viên. Đồng thời khảo sát, nắm chắc tình hình đời sống hội viên, nhất là hội viên có hoàn cảnh khó khăn để có kế hoạch giúp đỡ phù hợp; phối hợp với các đơn vị chức năng mở nhiều lớp tập huấn về khuyến nông, khuyến ngư, hướng dẫn hội viên chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chủ động ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, chăn nuôi. Cùng với đó, các cấp Hội vận động hội viên tích cực thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng mô hình cánh đồng lớn trong sản xuất nông nghiệp và xây dựng NTM; khuyến khích CCB đứng ra thành lập các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, xây dựng trang trại, gia trại... Trong 5 năm qua, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tổ chức 11 lớp tập huấn kỹ thuật, học nghề và vay vốn cho cán bộ, hội viên, thu hút 517 hội viên tham gia.

Bên cạnh đó, Hội CCB các cấp trong huyện còn tổ chức cho hội viên tham quan các mô hình kinh tế tiêu biểu và tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; đồng thời huy động nguồn lực tại chỗ để gây quỹ, giúp đỡ hội viên vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội còn tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên đến cán bộ, hội viên do CCB quản lý; tích cực tham gia với chính quyền, các đoàn thể rà soát đối tượng hộ nghèo và các đối tượng chính sách có đủ điều kiện vay vốn của Ngân hàng CSXH; phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ở cơ sở, đôn đốc hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích. Vì vậy, chất lượng nguồn vốn vay tăng lên, không có nợ quá hạn. Đến nay, Hội CCB huyện đang nhận ủy thác qua kênh của Hội trên 103 tỷ đồng; trong đó vốn vay từ Ngân hàng CSXH đạt 33,6 tỷ đồng, các kênh khác 49,2 tỷ đồng, quỹ Hội do hội viên đóng góp với số tiền trên 9,9 tỷ đồng. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình, nhiều CCB đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu, đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Một số xã như: Xuân Thượng, Xuân Ngọc, Xuân Tiến… không còn hộ CCB nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện giảm xuống còn 0,14%, có 67 hộ cận nghèo, chiếm 0,67%. Số hộ khá và giàu tăng nhanh, đạt 6.972 hộ, chiếm 71,3%. Toàn huyện có 323 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, tăng 60 hộ so với năm 2017; có 16 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, 60 hộ cấp huyện và 227 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi cấp xã. Trong huyện có 16 trang trại, 178 gia trại, 22 công ty, 33 doanh nghiệp do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 2.258 lao động, trong đó 856 người là hội viên và con em hội viên với thu nhập ổn định từ 5-5,5 triệu đồng/người/tháng.

Từ trong phong trào còn xuất hiện nhiều tấm gương CCB làm kinh tế giỏi, tiêu biểu như: CCB Trần Đình Mộc, Giám đốc Công ty Cơ khí Đình Mộc; CCB Phan Trọng Điền, Giám đốc Công ty Đúc đồng Nam Thiên; CCB Đinh Tân Việt, Giám đốc Công ty Cơ khí Tân Việt... Trên lĩnh vực nông nghiệp cũng có nhiều CCB là chủ các trang trại, gia trại, HTX lớn luôn khắc phục mọi khó khăn ổn định sản xuất, kinh doanh đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm như các ông: Trần Thanh Năm, Lê Văn Bản… Năm 2017, huyện có 2 hội viên Đinh Xuân Mộc và Phan Trọng Điền được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”. Năm 2021, huyện có 3 hội viên gồm: Nguyễn Viết Minh, Phạm Minh Thọ và Đinh Minh Hùng được Trung ương Hội tặng danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi”; 4 hội viên Đinh Xuân Dụng, Trần Thanh Năm, Lê Văn Bản, Trần Hữu Hùng được Hội CCB tỉnh tặng danh hiệu “CCB sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh. CCB Lê Văn Bản, xã Xuân Hòa “nổi tiếng” từ lâu trong huyện với mô hình nuôi cá lăng và tôm sú đem lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2002, sau khi xuất ngũ trở về địa phương, ông Bản quyết định nhận đấu thầu 5ha đất lúa kém hiệu quả chuyển sang đào ao nuôi tôm sú. Những ngày đầu mới nuôi, do chưa có kinh nghiệm nên tôm của ông bị bệnh chết nhiều gây thiệt hại nặng nề. Không nản chí, năm 2009, ông Bản tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích và kết hợp nuôi thả cá lăng. Được sự hỗ trợ của các kỹ sư thủy sản, ông đã tìm ra được phương pháp nuôi cá và tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân… Thời kỳ cao điểm, có năm gia đình ông xuất bán được tới trên 40 tấn cá lăng và hàng tấn tôm đem về thu nhập hàng tỷ đồng. Không giấu “bí quyết” làm giàu, ông luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm nuôi trồng cũng như con giống cho nhiều hội viên, các hộ nuôi trồng thủy sản trong và ngoài huyện. Trang trại của ông là “địa chỉ tin cậy” cho nhiều người đến học tập, tìm hiểu kinh nghiệm chăn nuôi. Không chỉ là hội viên làm kinh tế giỏi, ông Bản còn rất tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Hội CCB cũng như địa phương phát động. Với điều kiện, tiềm lực kinh tế sẵn có, ông còn thường xuyên giúp đỡ những hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn cũng như quyên góp cho các phong trào từ thiện nhân đạo của địa phương.

Triển khai nhiều giải pháp thiết thực, phong trào thi đua “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” ở Xuân Trường đang mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao đời sống hội viên. Thời gian tới, để đẩy mạnh phong trào, các cấp Hội CCB trong huyện tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nêu cao ý chí tự lực tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng; tạo điều kiện cho các hộ CCB thuộc diện cận nghèo, hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn, có điều kiện tham gia phát triển sản xuất; triển khai các phong trào thi đua giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các phương án sản xuất, kinh doanh hiệu quả, phát triển, nhân rộng các mô hình CCB làm kinh tế giỏi; khuyến khích các CCB là chủ doanh nghiệp, HTX, xưởng sản xuất, kinh doanh tạo thêm nhiều việc làm cho hội viên và con em CCB./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên