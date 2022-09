Linh hoạt hình thức xét xử các vụ án

Thời gian qua, bên cạnh các phiên tòa tổ chức xét xử trực tiếp, Tòa án nhân dân (TAND) hai cấp trong tỉnh đã linh hoạt tổ chức các phiên tòa xét xử trực tuyến đảm bảo thủ tục xét xử theo đúng quy định, đúng trình tự, giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo.

Một phiên tòa xét xử trực tuyến tại điểm cầu TAND huyện Xuân Trường.

Điển hình như ngày 25-7-2022, lần đầu tiên TAND tỉnh tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến tại 2 điểm cầu gồm: điểm cầu trung tâm tại TAND tỉnh và điểm cầu thành phần tại Trại tạm giam (Công an tỉnh). 6 vụ án hình sự được đưa ra xét xử trực tuyến gồm 2 vụ án xét xử sơ thẩm và 4 vụ án xét xử phúc thẩm; cả 6 bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam (Công an tỉnh). Tại phiên tòa xét xử trực tuyến, các cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện đầy đủ các thủ tục phiên tòa theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thông qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa 2 điểm cầu. Hội đồng xét xử đã thực hiện tốt việc xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa và thu thập đủ tài liệu, chứng cứ để đưa ra bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, phiên tòa xét xử trực tuyến thứ nhất, bị cáo Trương Quang Định bị Viện KSND tỉnh truy tố về tội “Cướp tài sản của công dân” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1985 sửa đổi, bổ sung năm 1989. Tại phiên tòa, bị cáo Trương Quang Định đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau quá trình xét hỏi, tranh tụng công khai tại phiên tòa trực tuyến, Hội đồng xét xử đã căn cứ điểm h khoản 1 Điều 38, điểm b khoản 1 Điều 151 Bộ luật Hình sự năm 1985 sửa đổi, bổ sung năm 1989, tuyên án Trương Quang Định với tội danh “Cướp tài sản của công dân” và tuyên mức hình phạt 6 năm 6 tháng tù.

Thực hiện linh hoạt các hình thức xét xử, ngày 25-8-2022, TAND huyện Giao Thủy đã tổ chức xét xử 4 phiên tòa hình sự bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm phòng xử án TAND huyện và tại điểm cầu thành phần tại Công an huyện. Các bị cáo đưa ra xét xử gồm: Phùng Văn Bắc, sinh năm 1985, cư trú tại xóm Sơn Hà, xã Giao Hà; Trần Văn Toản, sinh năm 1967, cư trú xóm 3, xã Giao Thiện; Phan Văn Phúc, sinh năm 1976, cư trú xóm Thiện Xuân, xã Giao An và Phạm Văn Học, sinh năm 1974, cư trú xóm Thanh Phú, xã Giao Hương. Các bị cáo đều bị Viện KSND huyện Giao Thủy truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự. Với sự hỗ trợ của TAND tỉnh, sự nỗ lực cố gắng trong công tác chuẩn bị, sự phối hợp thống nhất của Viện KSND, Công an huyện, các phiên tòa đều đã diễn ra thành công… Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Phạm Quốc Tuấn, Chánh án TAND huyện Giao Thủy cho biết: “Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến đã tạo thuận lợi cho các bên tham gia, thích ứng linh hoạt trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời phù hợp với định hướng cải cách tư pháp trong tình hình mới. Việc toàn bộ quá trình xét xử được ghi âm, ghi hình và lưu trữ lại cũng tạo điều kiện cho tòa án và các cấp có thẩm quyền giám sát, theo dõi”.

Hiện nay, Tòa án cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh đang đồng loạt tổ chức tiến hành xét xử theo hình thức trực tuyến, đáp ứng điều kiện thích ứng trong tình hình mới. Trong đó, từ tháng 7-2022 đến nay, TAND tỉnh xét xử 10 vụ (3 vụ hình sự sơ thẩm, 6 vụ hình sự phúc thẩm, 1 vụ hành chính sơ thẩm). TAND thành phố Nam Định xét xử 8 vụ hình sự sơ thẩm, TAND huyện Giao Thủy 4 vụ hình sự sơ thẩm. Các phiên tòa đã bảo đảm các quy định của pháp luật về an ninh, an toàn thông tin mạng và các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, bảo đảm sự tôn nghiêm của phiên tòa. Công tác tổ chức phiên tòa trực tuyến là nhiệm vụ, giải pháp, đồng thời là nhu cầu, xu hướng tất yếu của hệ thống Tòa án. Việc xét xử trực tuyến nhằm hỗ trợ hoặc thay thế xét xử trực tiếp tại Tòa án, giúp Tòa án nâng cao chất lượng xét xử, thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống; mở rộng cơ hội tổ chức xét xử ở mọi nơi, mọi lúc. Đồng thời, giúp cho Tòa án đảm bảo được an ninh trật tự, an toàn cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; đảm bảo được việc lưu trữ, bảo quản hồ sơ vụ án khi không phải di chuyển nhiều và giảm thiểu các chi phí, thời gian đi lại, là một giải pháp quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, yêu cầu cải cách tư pháp./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn