Đảm bảo công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đảm bảo công tác kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Những năm qua, ngành kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT). Bước vào mùa huấn luyện năm nay, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, song với tinh thần tự lực, sáng tạo, cán bộ, chiến sĩ đơn vị chủ động bảo đảm đầy đủ VKTBKT phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên Đại đội Kho Quân khí, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) kiểm tra, bảo dưỡng vũ khí.

Thượng tá Lê Hồng Đức, Chủ nhiệm Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Hàng năm, đơn vị chú trọng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa và niêm cất nâng cao hệ số kỹ thuật, độ tin cậy khi sử dụng, hạn chế hư hỏng và xuống cấp của VKTBKT; làm tốt công tác củng cố, bảo đảm an toàn kho tàng; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 50 về “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”; quản lý chắc về số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT, góp phần đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đồng bộ vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ đột xuất”. Thực tế, VKTBKT của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhiều chủng loại, sản xuất đã lâu, qua nhiều năm khai thác sử dụng nên chất lượng và đồng bộ thấp, kinh phí, xăng dầu, vật tư phụ tùng bảo đảm cho nhiệm vụ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa hạn hẹp ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ. Tuy vậy, khắc phục khó khăn, các đơn vị kỹ thuật luôn bảo đảm kịp thời đủ số lượng, đúng chủng loại, chất lượng tốt, đồng bộ VKTBKT cho các đơn vị sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, hội thi, hội thao, phòng chống cháy nổ (PCCN), cứu hộ cứu nạn và các nhiệm vụ khác của LLVT tỉnh với hệ số bảo đảm an toàn. Các đơn vị ngành kỹ thuật đã thực hiện nghiêm các chỉ thị của Bộ Quốc phòng về bảo đảm vũ khí, khí tài quan sát đo đạc, quân cụ cầm tay... Ngoài ra, hàng năm, đơn vị tiếp nhận số lượng lớn vũ khí, đạn dược, hoả cụ các loại tại các phân kho của Quân khu; tiến hành cấp phát cho các đơn vị phục vụ huấn luyện, hội thi, hội thao cho các đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Trong công tác bảo đảm kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thường xuyên duy trì chế độ “giờ kỹ thuật trong ngày, ngày kỹ thuật trong tuần”, làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất VKTBKT. Hàng năm, các phương tiện kỹ thuật thường xuyên được bảo dưỡng, sửa chữa tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Việc tổ chức bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ hàng chục xe ô tô quân sự bảo đảm an toàn, chất lượng được Quân khu 3 và Bộ Quốc phòng nghiệm thu đánh giá cao. Qua kiểm tra các cơ quan, đơn vị cơ bản tích cực đầu tư kinh phí củng cố hệ thống kho tàng, bổ sung, sửa chữa dụng cụ trang thiết bị nhà kho, dụng cụ PCCN, lắp đặt hệ thống camera hỗ trợ giám sát; thực hiện đầy đủ các chế độ đăng ký, thống kê, báo cáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối kho tàng. Để nâng cao việc bảo đảm an toàn kho tàng, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo kho Quân khí tỉnh và phần lớn các nhà kho vũ khí đạn cấp huyện lắp đặt hệ thống camera an ninh hỗ trợ giám sát bảo vệ nhà kho vũ khí đạn. 100% các nhà kho vũ khí đạn của tỉnh, huyện, thành phố và Trung đoàn 180 được củng cố, thay mới toàn bộ dụng cụ PCCN theo đúng quy cách của ngành kỹ thuật.

Hàng năm, Ban chỉ đạo an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp của Bộ CHQS tỉnh ban hành kế hoạch, hướng dẫn về việc tổ chức hưởng ứng Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động và triển khai cho cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện. Năm 2022, Phòng Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh) đã phối hợp với Ban Đo lường - Chất lượng, Cục Kỹ thuật (Quân khu 3) kiểm tra hệ thống chống sét. Qua kiểm tra, 100% các giá trị điện trở đạt yêu cầu phúc tra vũ khí bộ binh, kho vũ khí đạn tỉnh và Ban CHQS huyện Vụ Bản, Mỹ Lộc, kết quả phúc tra vũ khí bộ binh không thay đổi cấp chất lượng.

Để nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm tốt VKTBKT, năm 2022, đội ngũ cán bộ kỹ thuật còn tham gia Hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, trang thiết bị, học cụ phục vụ xây dựng chính quy và công tác huấn luyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Phòng Kỹ thuật đã nghiên cứu và hoàn thiện 7 sáng kiến kỹ thuật tham dự hội thi cấp Bộ CHQS tỉnh. Kết quả đạt 2 giải trong đó sáng kiến “Vam tháo lắp cơ cấu giảm va trong bộ phận giảm giật cối 82” đạt giải B và sáng kiến “Cải tiến kích thuỷ lực” đạt giải C. Toàn ngành kỹ thuật LLVT tỉnh đã nghiên cứu và hoàn thành 27 sáng kiến. Các cơ quan, đơn vị Bộ CHQS tỉnh cũng tập trung đẩy mạnh hoạt động khoa học công nghệ, phổ biến các thông tin khoa học kỹ thuật quản lý VKTBKT trên máy vi tính và bồi dưỡng cho cán bộ, nhân viên trong cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sổ sách, đăng ký thống kê, quản lý VKTBKT thường xuyên được cập nhập và thống nhất các loại mẫu biểu từ cơ quan đến các đơn vị, nắm chắc số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT.

Với việc duy trì, thực hiện tốt công tác đảm bảo VKTBKT, ngành kỹ thuật Quân sự tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và diễn tập hàng năm, góp phần nâng cao chất lượng công tác quốc phòng, quân sự địa phương./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn