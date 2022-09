Giải pháp nào cho tình trạng nhiều bệnh viện công thiếu bác sĩ?

Hiện nay, tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, nhất là bệnh viện công, trung tâm y tế tuyến huyện, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh có tình trạng thiếu bác sĩ. Mặc dù UBND tỉnh và Sở Y tế đã có nhiều giải pháp để thu hút nhưng số lượng bác sĩ tuyển dụng được trong những năm gần đây ít dần, gây khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh.

Bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường thăm khám bệnh nhân tại buồng bệnh.

Nhiều năm qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh không tuyển được bác sĩ mới chính quy mà chỉ có bác sĩ được thuyên chuyển hoặc bệnh viện cử đi học; trong khi đó, một số bác sĩ hiện có của bệnh viện thì đến tuổi nghỉ hưu. Bác sĩ Trần Quốc Việt, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết: Bệnh viện có quy mô 200 giường bệnh, với 9 khoa, 5 phòng, mỗi năm khám bệnh cho khoảng 5.000 lượt người, điều trị nội trú trên 2.000 lượt bệnh nhân và quản lý gần 9.700 bệnh nhân tại cộng đồng. Hiện nay, bệnh viện có 114 cán bộ, nhân viên y tế, trong đó chỉ có 10 bác sĩ (2 thạc sĩ; 4 CKI, 4 bác sĩ), chưa đạt 50% so với chỉ tiêu biên chế. Trong khó khăn chung của các cơ sở y tế công lập thiếu nguồn bác sĩ, đơn vị có nhiều đặc thù như Bệnh viện Tâm thần tỉnh lại càng khó khăn hơn về nguồn nhân lực, gây khó khăn trong việc bố trí, sắp xếp các khoa, phòng và ảnh hưởng tới chất lượng khám, điều trị tại bệnh viện. Để khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ, ngoài việc phải bố trí cán bộ kiêm nhiệm, các đồng chí lãnh đạo bệnh viện phải kiêm nhiệm phụ trách các khoa và trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán và điều trị; đề cao tinh thần trách nhiệm của các y, bác sĩ, bệnh viện tạo điều kiện cho các y sĩ đi học lên trình độ đại học; phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Trung ương thực hiện tốt Quyết định 1816 của Bộ Y tế về việc tăng cường, luân chuyển bác sĩ hỗ trợ cho tuyến dưới. Hiện nay, bệnh viện ký hợp đồng lao động với 2 bác sĩ (chưa được phép khám chữa bệnh do chưa hết thời gian tập sự), cử 2 bác sĩ đi học chuyên khoa I.

Không chỉ ở Bệnh viện Tâm thần tỉnh, nhiều đơn vị y tế công lập trong tỉnh cũng gặp khó khăn trong tuyển bác sĩ. Theo thống kê của Sở Y tế, tính đến 31-8-2022, toàn ngành có 4.074 bác sĩ, nhân viên y tế, trong đó có 805 bác sĩ (hoạt động trong cơ sở y tế công lập), giảm 148 người so với năm 2021 và hiện nay có 44 bác sĩ xin thôi việc, chưa kể một số bác sĩ sắp đến tuổi nghỉ hưu. Nhiều đơn vị, nhất là các chuyên ngành tâm thần, lao, pháp y và tuyến cơ sở thiếu bác sĩ làm việc. Các bác sĩ xin thôi việc có nhiều lý do: Áp lực công việc, giải quyết việc gia đình, sức khỏe yếu, chuyển công tác... Thực tế, hầu hết bác sĩ rời hệ thống y tế công lập đều chuyển sang cơ sở y tế tư nhân vì thu nhập hấp dẫn hơn. Bác sĩ T.V.H cho biết, anh làm việc tại một bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh được 5 năm. Trong thời gian này, anh vừa làm, vừa học các chứng chỉ cần thiết, trau dồi nhiều kinh nghiệm. Tuy nhiên, môi trường làm việc quá áp lực, muốn thử sức trong điều kiện làm việc khác và cả yếu tố thu nhập nên anh phải xin thôi việc và đầu quân cho một bệnh viện tư nhân.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cùng là bác sĩ, nếu ở bệnh viện công mức lương được tính theo bậc (tương đương với thâm niên công tác cống hiến), còn ở các cơ sở y tế, bệnh viện ngoài công lập trả lương theo trình độ chuyên môn (bác sĩ, phó giáo sư, giáo sư...); có tính đến uy tín, năng lực chuyên môn để tăng thêm. Cùng trình độ đa số bác sĩ làm ở bệnh viện công lập, nhất là bác sĩ nội khoa có thu nhập thua xa các bác sĩ ở bệnh viện tư. Chỉ một số ít bác sĩ ngoại khoa (nếu là bác sĩ giỏi, làm phẫu thuật, thủ thuật nhiều và tham gia mổ dịch vụ) ở bệnh viện công có thu nhập cao hơn các bác sĩ khác. Bác sĩ N.T.G cho biết: Tôi vào nghề đã hơn 20 năm, hiện là trưởng khoa tại một bệnh viện hạng 2. Tính cả lương và phụ cấp chức vụ, thu nhập của tôi khoảng 12 triệu đồng/tháng. Một bác sĩ vừa ra trường được tuyển vào biên chế, lương bậc 1 hệ số 2,34 nhân với lương cơ bản, 3 năm nâng bậc một lần, chưa trừ các khoản nộp bảo hiểm. Bác sĩ trẻ mới về khoa tôi, thu nhập chỉ hơn 4 triệu đồng/tháng. Nếu bệnh viện hoạt động bình thường, duy trì hoặc tăng số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị thì cán bộ, nhân viên có thêm thu nhập. Tuy nhiên, trong gần 3 năm qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các bác sĩ và nhân viên y tế tham gia công tác phòng chống dịch với cường độ cao; làm việc 100% thời gian kéo dài trong nhiều tháng; số lượng người đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giảm mạnh khiến nguồn thu của các cơ sở y tế thấp nên phần thu nhập tăng thêm của bác sĩ và nhân viên y tế rất ít. Trong khi các chi phí sinh hoạt đều tăng, cán bộ, nhân viên y tế không có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Do chênh lệch về thu nhập cộng với áp lực công việc không chỉ dẫn đến tình trạng nhiều bác sĩ, nhân viên y tế trong hệ thống công lập xin thôi việc mà đó còn là nguyên nhân khiến hệ thống y tế công lập khó thu hút tuyển dụng bác sĩ hơn các cơ sở y tế tư nhân. Trong những năm qua, khi ngành Y tế tổ chức tuyển bác sĩ nhưng có rất ít hồ sơ bác sĩ dự tuyển so với nhu cầu.

Để đảm bảo công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, cùng với đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, Sở Y tế đã triển khai các giải pháp khắc phục những khó khăn, hạn chế do thiếu nguồn nhân lực. Trong đó làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết, tạo môi trường tốt, tinh thần thoải mái trong cán bộ, nhân viên y tế động viên họ yên tâm công tác. Sở Y tế đã chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo cán bộ y tế như: cử bác sĩ đi đào tạo sau đại học, đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng. Năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 2-7-2021 về đào tạo sau đại học cho 100 cán bộ trong ngành Y tế. Năm 2022, Sở Y tế được UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch cho 66 cán bộ đi học sau đại học, gồm 7 chuyên khoa cấp II, 18 thạc sĩ và 41 chuyên khoa cấp I; Sở Y tế đã cử đi dự tuyển được 2 chuyên khoa cấp II, 9 thạc sĩ và 24 chuyên khoa cấp I. UBND tỉnh đã quyết định cử 1 bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh đi học Thạc sĩ nhãn khoa. Ngoài ra còn cử 3 bác sĩ đi học định hướng về Giám định pháp y; Tham gia hội thảo điều tra xã hội học 2 người; 1 bác sĩ học sĩ quan dự bị. Cùng với việc cử cán bộ, bác sĩ đi đào tạo đại học, sau đại học, Sở Y tế đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho công chức, viên chức thông qua các chương trình phối hợp với các bệnh viện Trung ương tổ chức triển khai các kỹ thuật mới tại các đơn vị, ví dụ: Nội soi đại trực tràng, kỹ thuật tiêm khớp cơ bản, kỹ thuật siêu âm Doppler mạch máu, kỹ thuật chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não và liệt tuỷ, nội soi ống mềm đường tiêu hoá trên… Bộ Y tế cấp mã ngành đào tạo cho Sở Y tế và 16 đơn vị tế tuyến tỉnh. Hàng năm, ngành Y tế tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các đợt chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ tuyến dưới với các hình thức như: Đào tạo theo lớp tập huấn, đào tạo trực tiếp, theo hình thức Đề án bệnh viện vệ tinh, khám chữa bệnh theo hình thức chuyên gia... cho trên 3.000 lượt cán bộ, nhân viên y tế.

Cùng với nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị trong toàn ngành cũng tích cực triển khai phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”. Duy trì các nền nếp trong công tác khám, chữa bệnh, thực hiện tốt 12 điều y đức, thiết chế dân chủ và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế của Bộ Y tế. Sở Y tế cho biết hiện nay, các bệnh viện, trung tâm y tế đều triển khai nhiều kỹ thuật mới, các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu; hệ thống y tế công lập đảm bảo chủ động trong công tác ứng phó với các dịch bệnh mới phát sinh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh tiếp tục rà soát quy hoạch mạng lưới y tế; cơ cấu tổ chức ngành các cấp để đưa ra định hướng phát triển sát với thực tế và yêu cầu thực tiễn. Tiết kiệm các nguồn chi để tái đầu tư; xây dựng kế hoạch tuyển viên chức; động viên các bác sĩ trẻ về làm việc tại tỉnh./.

Bài và ảnh: Minh Tân