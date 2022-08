Tạo thuận lợi cho người dân làm thủ tục đăng ký phương tiện giao thông ở Công an cơ sở

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và giảm áp lực cho Công an cấp trên, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 15/2022/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 21-5-2022 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những quy định đáng chú ý tại Thông tư mới này là phân cấp cho Công an cấp huyện đăng ký, cấp biển số xe ô tô; Công an cấp xã đăng ký, cấp biển số mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Đến nay sau 2 tháng thực hiện, việc phân cấp đăng ký phương tiện giao thông đã cho thấy hiệu quả đặc biệt đã tạo thuận lợi cho người dân tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý phương tiện.

Công an tỉnh kiểm tra hoạt động đăng ký phương tiện giao thông tại Công an xã Nam Thanh (Nam Trực).

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, ngay từ đầu tháng 5-2022, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và địa phương tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời quan tâm bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động phân cấp đăng ký xe cho Công an 10 huyện, thành phố và 101 Công an cấp xã đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an cấp huyện tăng cường xuống cơ sở hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký xe cho cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã. Phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông lắp đặt, kết nối mạng diện rộng (WAN) tại 101/101 đơn vị Công an cấp xã được phân cấp và Công an thành phố Nam Định, Công an huyện Mỹ Lộc; đồng thời đầu tư, trang bị cơ sở vật chất đầy đủ để phục vụ công tác đăng ký phương tiện giao thông như: lắp đặt thêm máy tính, máy in, thiết bị điện tử. Công an tỉnh đã làm việc với Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phân chia đầu biển số xe; dự trù, đề xuất số lượng phôi đăng ký, biển số xe và các biểu mẫu, con dấu để triển khai, thực hiện tốt Thông tư số 15/2022/TT-BCA.

Thiếu tá Phạm Thái Bình, Phó trưởng Công an huyện Vụ Bản cho biết, hoạt động đăng ký phương tiện giao thông trên địa bàn huyện có xu hướng tăng nhanh, nhất là những năm gần đây. Cụ thể, đối với xe ô tô, năm 2019 toàn huyện có 188 trường hợp đăng ký mới, năm 2020 là 191 và năm 2021 là 242 phương tiện. Đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, trong 3 năm gần đây trung bình mỗi năm trên địa bàn huyện đăng ký mới hơn 4.000 phương tiện. Bám sát các quy định theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, địa bàn huyện Vụ Bản có 7 xã gồm: Liên Minh, Liên Bảo, Thành Lợi, Đại Thắng, Kim Thái, Minh Thuận, Đại An đủ điều kiện đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Việc phân cấp đăng ký xe cho cơ sở là chủ trương đúng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến làm thủ tục… Ở huyện Nam Trực, trung bình 3 năm gần đây trên địa bàn đã tiến hành đăng ký mới 2.100 phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Thượng tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng Công an huyện cho biết, qua rà soát trên địa bàn huyện có 14 xã, thị trấn đủ điều kiện thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA; trong đó đăng ký nhiều nhất là xã Đồng Sơn, trung bình 500 phương tiện/năm; xã ít nhất là Nam Lợi, trung bình 275 phương tiện/năm. Để triển khai, thực hiện tốt chủ trương mới của Bộ Công an, Công an huyện đã bố trí 2 cán bộ phụ trách đăng ký xe ô tô, mô tô tại huyện; bố trí 14 cán bộ thuộc 14 xã, thị trấn thường trực đăng ký phương tiện tại cơ sở vào tất cả các ngày làm việc trong tuần. Về cơ sở vật chất, địa điểm đăng ký tại huyện được bố trí phòng riêng, có không gian phù hợp để làm các thủ tục đăng ký phương tiện; tại các xã, thị trấn, hiện Công an cơ sở phần lớn đều làm việc chung trong khuôn viên trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã nên chỉ sắp xếp được phòng làm việc phù hợp, đồng thời trang bị đủ các thiết bị máy tính, máy in, máy ép plastic và phần mềm vận hành đăng ký phương tiện theo quy định… Tại xã Nam Thanh (Nam Trực), khi được phân cấp đăng ký phương tiện, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện thuận lợi từ hỗ trợ nhân lực, đầu tư trang thiết bị khá đầy đủ như máy tính, màn hình để bấm biển số, máy in, máy ép plastic, hệ thống biểu mẫu bảo đảm thực hiện tốt Thông tư số 15/2022/TT-BCA. Tuy nhiên, Công an xã Nam Thanh gặp những khó khăn hiện chưa có trụ sở độc lập; hệ thống đường truyền phục vụ công tác đăng ký chất lượng chưa cao… Hoạt động đăng ký xe tại các huyện: Mỹ Lộc, Ý Yên, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường, Giao Thủy, thành phố Nam Định và ở các xã được phân cấp đang diễn ra khá nhịp nhàng, nhận được sự quan tâm, đồng tình cao của các tập thể, cá nhân, nhất là ở những địa bàn xa trung tâm.

Đại tá Phan Thị Loan, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, sau 2 tháng thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA về phân cấp đăng ký xe, toàn tỉnh đã đăng ký cấp biển số cho 11.697 phương tiện ô tô, mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Trong đó, đối với xe ô tô, Phòng Cảnh sát Giao thông đã đăng ký 480 xe, Công an cấp huyện 1.047 xe; đối với xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện, Công an cấp huyện đăng ký 5.168 xe, Công an cấp xã đăng ký 5.002 xe. Hoạt động phân cấp đăng ký xe trên địa bàn tỉnh với sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Công an các cấp, đã tạo được sự đồng tình của đông đảo quần chúng nhân dân địa phương, Công an tỉnh đã nỗ lực bố trí nhân sự làm công tác đăng ký xe một cách phù hợp; tiến hành tập huấn nghiệp vụ cơ bản, thực hành sử dụng thành thạo phần mềm do Bộ Công an cấp; quan tâm đầu tư, mua sắm trang thiết bị, cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống đường truyền đáp ứng nhu cầu công việc từ cơ sở. Thời gian tới, Công an tỉnh đề xuất, kiến nghị Bộ Công an tạo điều kiện cho những xã, thị trấn chưa được phân cấp có thể đăng ký xe ở xã, thị trấn lân cận đã được phân cấp; đồng thời đề nghị cơ quan thuế tạo điều kiện cho người dân được nộp thuế ngay tại địa phương, tránh tình trạng đăng ký phương tiện ở cấp xã nhưng lại phải đến trung tâm các huyện nộp thuế như hiện nay./.

Bài và ảnh: Xuân Thu