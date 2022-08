Vụ Bản nỗ lực trong cải cách hành chính

Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Vụ Bản đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), từng bước tạo chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và công tác hiện đại hóa hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, thanh toán trực tuyến các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của UBND huyện và các xã, thị trấn, lập và lưu trữ hồ sơ điện tử… góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai minh bạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của địa phương.

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện Vụ Bản giải quyết thủ tục hành chính phục vụ tổ chức, cá nhân.

Tại thị trấn Gôi, bộ phận “một cửa” được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, bố trí thuận tiện, đầy đủ trang thiết bị phục vụ làm việc như máy vi tính, máy in, tủ tài liệu lưu trữ, bàn làm việc có vách kính ngăn... Các cửa giao dịch đều có ghi biển hướng dẫn; trước phòng có bảng niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính cấp xã, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết theo quy định hiện hành để các tổ chức, cá nhân thuận tiện tra cứu, tìm hiểu. Thị trấn cũng sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức làm công tác CCHC đúng với chuyên môn đào tạo, có thái độ văn minh, lịch sự, tận tình, chu đáo khi giải quyết công việc. Phòng tiếp dân cũng được bố trí gần bộ phận “một cửa” để thuận tiện cho việc giải đáp các thắc mắc của người dân khi làm thủ tục hành chính. Với nhiều giải pháp đồng bộ, thị trấn luôn nhận được sự hài lòng từ phía tổ chức, công dân. Từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” thị trấn Gôi đã giải quyết được trên 3.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: Đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử; thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân; thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc; chứng thực bản sao từ bản chính... Cơ bản các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định. Ông Trần Ngọc Đĩnh, tổ dân phố Tây Côi Sơn cho biết: “Khi tới bộ phận “một cửa” thị trấn Gôi làm các thủ tục công chứng giấy tờ tùy thân, tôi được cán bộ bộ phận “một cửa” tiếp đón chu đáo, hướng dẫn tận tình để hoàn thiện thủ tục cần thiết. Sau khoảng thời gian ngắn, thủ tục chứng thực giấy tờ của tôi đã được hoàn thành. Tôi rất hài lòng trước sự phục vụ tận tình, chu đáo của bộ phận “một cửa” thị trấn”.

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản cho biết: Thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính, UBND huyện đã ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện và Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 28-7-2020 về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện. Đồng thời tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để sửa đổi, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được triển khai đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính. UBND huyện và các xã, thị trấn tiếp tục đầu tư trang thiết bị cần thiết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đang áp dụng các phần mềm hệ thống cho phép tra cứu thông tin hiển thị trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ điện tử huyện. Qua đó làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND huyện, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm các thủ tục hành chính. UBND huyện đã công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ thủ tục hành chính, phí, lệ phí trên trang thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận “một cửa” của huyện; việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng thời gian quy định, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân, tránh gây phiền hà cho người dân và tổ chức. Đã triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp, trực tuyến, hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Tích cực đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong 6 tháng đầu năm 2022 số hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến của huyện là 860/1.843 hồ sơ, đạt 46,6%; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả kết quả trước đúng hạn; tỷ lệ thủ tục hành chính được tích hợp, triển khai thanh toán trực tuyến đạt 93,7%; thanh toán trực tuyến phí, lệ phí và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy được tích cực đẩy mạnh. Ngoài ra các thủ tục hành chính ngành dọc được thực hiện ở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện như: Công an, Bảo hiểm; cấp xã: Công an, Quân sự; số hồ sơ liên thông: 272 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích: 400 hồ sơ. Kết quả thực hiện lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gần 100% tổ chức, cá nhân đều hài lòng về việc thực hiện thủ tục hành chính.

Cùng với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, UBND huyện đã thành lập Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, Ban chỉ đạo huyện đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng Chính quyền điện tử, đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. 100% cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã được trang bị máy tính, máy in làm việc có kết nối internet và có phương án đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và các thiết bị kết nối khác tùy theo yêu cầu nhiệm vụ. Hệ thống cáp quang, thông tin di động phục vụ truyền dẫn duy trì kết nối đến 100% các cơ quan Đảng, Nhà nước từ huyện đến các xã, thị trấn. Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối với 19 điểm cầu (1 điểm cầu UBND huyện và 18 điểm cầu tại UBND các xã, thị trấn) được khai thác, vận hành hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước được quan tâm đẩy mạnh. 100% báo cáo định kỳ được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia...

Những nỗ lực trong công tác CCHC ở Vụ Bản đã từng bước cải thiện chỉ số CCHC tại các phòng, ban, đơn vị và UBND huyện, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Văn Trọng