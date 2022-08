Phụ nữ Giao Thủy tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

Hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đã tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Hội, các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Qua đó, nâng cao năng lực trình độ, vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội.

Hội viên phụ nữ huyện Giao Thủy giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp sạch tiêu biểu năm 2022.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phong trào, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; xây dựng các điển hình tiên tiến, các mô hình mới; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua của phong trào gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, và cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Cụ thể, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, các cấp Hội đã tuyên truyền về 8 tiêu chí của cuộc vận động gồm: không đói nghèo, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; duy trì xây dựng mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch tham gia xây dựng NTM”, “Chi hội 3 sạch” ở 100% các chi hội. Bên cạnh đó, để hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, các cấp Hội còn tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến gia đình, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình cho phụ nữ, trong đó tập trung tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, phòng, chống HIV/AIDS... Thực hiện đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, các cấp Hội đã có nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng các mô hình CLB: “Các bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên”, “Phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên”, “Xây dựng gia đình hạnh phúc”, “ Phụ nữ vì sự phát triển và bình yên tuyến biển”, “Phụ nữ với pháp luật”... Thông qua đó nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, bình đẳng giới, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, phòng chống tội phạm, bạo lực gia đình, nâng cao trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, phát huy các giá trị văn hóa của gia đình Việt Nam. Cùng với đó, Hội LHPN huyện còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế. Cụ thể, các cấp Hội Phụ nữ chú trọng công tác dạy nghề, tạo việc làm; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, tín chấp nhận uỷ thác nguồn vốn, vận động xây dựng nguồn vốn tại chỗ, tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kết nối thương mại... Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy đang quản lý và điều hành trên 156 tỷ đồng qua kênh Ngân hàng Chính sách xã hội, cho 5.104 hộ vay, dư nợ tiết kiệm đạt trên 9,1 tỷ đồng. Từ năm 2021 đến nay, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 37 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về chăm sóc, bảo vệ lúa, rau màu cũng như phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, vật nuôi.

Thực hiện cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với việc đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội quán triệt, triển khai chuyên đề hàng năm đến 100% cán bộ hội và 90% hội viên, phụ nữ; tiếp tục duy trì các mô hình, hoạt động tiết kiệm theo gương Bác, như: “Nuôi lợn đất”, “Tổ phụ nữ tiết kiệm mua bảo hiểm y tế (BHYT), vì sức khỏe gia đình”, thành lập các tổ, nhóm tiết kiệm... Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hội viên phụ nữ trong huyện luôn nêu cao tinh thần thực hành tiết kiệm, phát huy nội lực, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống; quan tâm đến những chị em có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ ủng hộ, xây dựng nhà “Mái ấm tình thương”, các Quỹ : “Học bổng Hoàng Ngân”, “Vì phụ nữ nghèo”, chương trình “Triệu phần quà, san sẻ yên thương”…; tặng quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi… Trong 6 tháng đầu năm 2022, hội viên phụ nữ trong huyện đã quyên góp, ủng hộ được 70 triệu đồng Quỹ “Học bổng Hoàng Ngân”. Trong chương trình "Triệu phần quà, san sẻ yêu thương" nhằm giúp đỡ hội viên phụ nữ và người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, các cấp Hội đã vận động hội viên phụ nữ ủng hộ và trao tặng 43 suất quà, trị giá 300 nghìn đồng/suất cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh trong huyện. Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ SEDA, quỹ TYM tặng 213 suất quà cho phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 69,7 triệu đồng. Hội LHPN các xã, thị trấn thăm, tặng 411 suất quà bằng tiền mặt, tổng trị giá 71,5 triệu đồng, 5 suất quà bằng thẻ BHYT trị giá trên 4 triệu đồng và 119 suất quà bằng gạo. Trong hoạt động hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã quyên góp được 20 triệu đồng xây dựng nhà “Mái ấm tình thương” cho chị Bùi Thị Thúy, hội viên chi hội xóm Sơn Lâm Thọ, xã Hoành Sơn; hỗ trợ chị Phạm Thị Nụ, chi hội Thủy Nhai, xã Giao An 25 triệu đồng để xây nhà mới; phối hợp với UBND huyện xây nhà tình nghĩa cho 2 phụ nữ các xã Giao Long, Giao Tân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 100 triệu đồng/nhà… Tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn triển khai thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm tại chi hội tham gia mua thẻ BHYT, trong 6 tháng đầu năm, Hội LHPN huyện Giao Thủy đã vận động hội viên, gia đình hội viên tham gia mua 3.936 thẻ BHYT, góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trong toàn huyện.

Thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phụ nữ huyện Giao Thủy đã phát huy vai trò và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Từ trong phong trào đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình trên tất cả các lĩnh vực. Toàn huyện có hàng nghìn “triệu phú” nhà nông. Các lĩnh vực giáo dục, sản xuất công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, văn hoá, xã hội cũng có hàng trăm hội viên phụ nữ điển hình, năng động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước… 6 tháng đầu năm 2022, toàn huyện có 7 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Phụ nữ huyện Giao Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao kiến thức mọi mặt cho cán bộ, hội viên phụ nữ, phù hợp với đặc điểm các nhóm đối tượng; hướng nội dung thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Qua đó, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia hưởng ứng phong trào./.

Bài và ảnh: Hoa Quyên