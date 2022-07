Sôi nổi phong trào tình nguyện của thanh niên Xuân Thành

Với tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, những năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên xã Xuân Thành (Xuân Trường) đã có nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, góp phần khẳng định vị thế, sức mạnh của thanh niên trong thời đại mới.

Tuyến đường xanh - sạch - đẹp do Đoàn Thanh niên xã Xuân Thành tự quản.

Đoàn Thanh niên xã hiện có 315 đoàn viên sinh hoạt tại 9 chi đoàn. Xác định đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong mọi phong trào của địa phương, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tạo phong trào thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Ban chấp hành Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, tổ chức nhiều chương trình hành động vì cộng đồng, những hoạt động, chiến dịch cụ thể, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới (NTM) ở địa phương. Trong phong trào “Tuổi trẻ Xuân Thành chung tay xây dựng NTM, đô thị văn minh”, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đã thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia bằng nhiều hoạt động thiết thực như: Bảo vệ môi trường, xây dựng các công trình thanh niên, các tuyến đường thanh niên tự quản; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, quyên góp xây dựng Quỹ từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, neo đơn... Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên xã đã xây dựng 7 công trình cấp xã và hàng chục công trình thanh niên ở cơ sở, nhằm huy động thanh niên góp sức trẻ thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Trong đó, có thể kể đến các mô hình: “Thắp sáng đường quê - đường cờ thanh niên” với trị giá hàng trăm triệu đồng; công trình “Sân chơi năng động - hành trình thứ 2 của lốp xe” trị giá trên 5 triệu đồng. Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên xã còn đăng ký và đảm nhận các tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự, an toàn giao thông. Hưởng ứng “Ngày Môi trường thế giới” (5-6); “ Ngày Chủ nhật xanh”, “Thứ 7 tình nguyện”, Đoàn xã tổ chức trên 50 đợt ra quân vệ sinh môi trường trên các tuyến đường, tuyến đê, nhà văn hóa, bóc dỡ quảng cáo rao vặt sai quy định; xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp; phối hợp tổ chức chương trình “Đổi phế liệu lấy cây xanh” với kết quả đổi được trên 300 cây xanh; phối hợp với lực lượng công an cấp căn cước công dân trên địa bàn xã. Đoàn xã còn tích cực tuyên truyền các công văn, quy định của cấp trên về phòng, chống dịch COVID-19; thành lập đội tình nguyện tham gia chốt phòng, chống dịch trên địa bàn huyện, xã; hỗ trợ các lực lượng chức năng tiêm vắc-xin cho người dân, làm hơn 300 mặt nạ chống giọt bắn tặng lực lượng phòng chống dịch. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã đã triển khai mô hình “Rửa xe, xin thu phế liệu gây quỹ từ thiện” vào mỗi dịp hè và Tết Nguyên đán hàng năm, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cán bộ, nhân dân, đoàn viên thanh niên trong xã. Số tiền thu được sau mỗi chương trình lên đến hàng chục triệu đồng. Từ nguồn thu này Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; trong đó có hàng trăm túi quà an sinh được gửi tặng người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), BCH đoàn xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thăm hỏi, tặng quà tới các thương bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn toàn xã với 35 suất quà, trị giá 7 triệu đồng; vệ sinh môi trường, trồng cây, trồng hoa làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ; phối hợp tổ chức tốt lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Trong các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội trong các đợt cao điểm, Đoàn xã đã chỉ đạo các chi đoàn tổ chức các hoạt động tham gia chương trình “Tình nguyện mùa đông” và “Xuân tình nguyện”. Trong đó chương trình “Nồi bánh chưng yêu thương”, đã gói hàng trăm tấm bánh chưng trao tặng cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp Tết Nguyên đán trị giá trên 10 triệu đồng. Đoàn cũng đã triển khai các chương trình giúp đỡ thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn như chương trình “vườn cây nghĩa tình”, “Đoàn viên cùng đội viên phát triển”. Hưởng ứng “Ngày hội hiến máu nhân đạo” đã có 52 lượt đoàn viên, thanh niên xã tham gia hiến máu. Phong trào thanh niên tình nguyện không chỉ thể hiện ở hiệu quả mỗi hoạt động với cộng đồng, xã hội, mà còn khơi gợi, thúc đẩy tuổi trẻ phát huy sự sáng tạo trong suy nghĩ và hành động bằng việc làm cụ thể. Đối với những thanh niên khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, mỗi chặng hành trình trong hoạt động tình nguyện là một lần trải nghiệm đáng nhớ. Đồng chí Trịnh Thị Lương, Bí thư Đoàn xã cho biết: “Phong trào thanh niên tình nguyện là môi trường sinh động để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, là “trường học” thực tiễn mang lại kiến thức, vốn sống, kỹ năng thực hành phong phú cho đoàn viên, thanh niên. Thời gian tới, một trong những nội dung quan trọng được Đoàn Thanh niên xã triển khai đó là phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tính sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội…”.

Với các hoạt động tình nguyện hiệu quả, thiết thực, tuổi trẻ Xuân Thành đã và đang khẳng định vai trò xung kích trên các lĩnh vực; tích cực rèn đức, luyện tài, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh